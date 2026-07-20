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Сборная России играет в финале Кубка мира 2026 по водному поло: расписание, состав сборной, фавориты, где смотреть матчи

Сборная России бьётся за трофей с флагом. Финал в водном поло давно не был так важен!
Татьяна Постникова
Финал Кубка мира — 2026 по водному поло
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В среду, 22 июля, в Сиднее, Австралия, стартует финал женского Кубка мира по водному поло. Этот турнир исключительно важен для нашей страны. И нет, это не шутка и не ирония! Сборная России в командном виде спорта, да ещё и под своим флагом впервые после отстранения будет играть за трофей на столь высоком международном уровне. И шансы на успех есть!

Собрали для вас всё самое важное о предстоящем турнире.

Где и когда пройдет финал?

Финал Кубка мира стартует в австралийском Сиднее 22 июля. Соревнования продлятся до 26 июля, именно тогда определится победитель турнира.

Участники и формат

В финал Кубка мира выходят восемь команд: пять из первого дивизиона, две – из второго, а одно место достаётся стране-хозяйке. Решающая стадия проводится по системе плей-офф, начиная с четвертьфиналов.

Австралия получила путёвку как страна-хозяйка. Из первого дивизиона вышли США, Нидерланды, Испания, Италия, Венгрия, а из второго – Россия и Китай.

В четвертьфинале россиянки сыграют с ватерполистками из Нидерландов.

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Расписание Кубка мира по водному поло

Турнир в Сиднее будет скоротечным, но насыщенным. В среду, 22 июля, будут сыграны все четвертьфиналы. В пятницу, 24 июля, – полуфиналы и первые матчи за пятое-восьмое место. 25-го числа команды из нижней половины таблицы доиграют утешительные встречи, а 26 июля состоятся матч за третье место и финал.

Расписание матчей Кубка мира по водному поло — 2026

Среда, 22 июля

8:00. Четвертьфинал. США – Китай
9:45. Четвертьфинал. Нидерланды – Россия
11:30. Четвертьфинал. Италия – Австралия
13:15. Четвертьфинал. Испания – Венгрия

Пятница, 24 июля

4:30. Матч за пятое-восьмое место
6:15. Матч за пятое-восьмое место
11:30. Первый полуфинал
13:15. Второй полуфинал

Суббота, 25 июля

4:30. Матч за седьмое место
6:15. Матч за пятое место

Воскресенье, 26 июля
5:45. Матч за третье место
9:15. Финал

Состав сборной России

Главный тренер Сергей Маркоч включил в заявку на финал Кубка мира 15 ватерполисток. Так как турнир проходит под эгидой World Aquatics, наша команда будет выступать под своим флагом и гимном.

Состав сборной России на финал Кубка мира — 2026
Вратари: Диана Хамраева, Эльвира Карнаух.

Полевые игроки: Мария Макарова, Екатерина Прокофьева (капитан), Маргарита Пыстина, Дарья Савченко, Полина Попова, Анна Арбузова, Ольга Лупиногина, Виктория Гуськова, Аниса Шарафутдинова, Белла Маркоч, Владислава Нечаева, Анастасия Адикова, Дарья Клюева.
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Фавориты Кубка мира — 2026

Главными претендентами на медали Кубка мира по водному поло будут сборные США, Испании, Венгрии и Нидерландов. Всё-таки эти команды давно считаются лидерами в мировом водном поло. Тем не менее не стоит сбрасывать со счетов и другие команды, в том числе сборную России.

У нашей команды неплохие шансы попасть в тройку призёров. В этом году после пятилетнего отстранения сборная России вернулась и с ходу выиграла соревнования во втором дивизионе.

Как россиянки выиграли первый турнир с флагом:
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А до отстранения сборная России довольно уверенно выступала на Кубке мира. В 2018 году в своём последнем подобном турнире россиянки взяли серебро. В финале наши девушки уступили сборной США.

Сейчас, по словам тренеров, наша команда находится в неплохой форме.

«Здесь собрались лучшие ватерполисты мира. Окунуться в такую атмосферу — счастье. Мы пять лет ждали этот день, он настал. У нас есть возможность показать школу русского водного поло против лучших команд мира.

Сегодня провели спарринг-матч с Италией в игровом бассейне. Команда хорошо готова функционально после долгого перелёта, это радует», – заявил наставник команды Сергей Маркоч «Матч ТВ».

Где смотреть финал Кубка мира?

Матчи сборной России в финале Кубка мира по водному поло – 2026 будет транслировать «Матч ТВ». «Чемпионат» также расскажет вам обо всех важных событиях турнира. Будем следить за нашей сборной вместе с вами!

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