Сборная России по фехтованию наконец-то выступает с флагом. Ждём исторической победы!

На чемпионате мира – 2026 у россиян есть большие шансы услышать гимн своей страны, стоя на верхней ступени пьедестала.

Российские фехтовальщики вплотную подобрались к главному событию года (а может, даже последнего пятилетия). С 22 по 30 июля наши спортсмены выступят на втором после отстранения чемпионате мира, а главное – впервые выйдут соревноваться с флагом и гимном страны.

Турнир пройдёт в Гонконге. На востоке у наших фехтовальщиков есть все шансы услышать гимн в свою честь, стоя на высшей ступени пьедестала!

Кто будет сражаться за Россию?

Буквально месяц назад россияне выступали на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Ради допуска наших фехтовальщиков международная федерация даже перенесла турнир из Эстонии, которая отказывалась принимать россиян, во Францию, где гарантии выступления нашим атлетам дали.

В Гонконг же сборная приехала без каких-либо проблем и ограничений. Национальной команде наконец-то разрешено использовать государственную символику. На ЧМ-2026 спортсмены выйдут на дорожки с флагом России и, конечно, споют гимн в случае победы. Для этого в команде достаточно опытных бойцов и настоящих фаворитов турнира.

При этом по сравнению с чемпионатом Европы состав сборной немного изменился. На ЧМ не выступит олимпийская чемпионка в команде Аделина Загидуллина. В июне рапиристка участвовала только в личном первенстве, а в командных соревнованиях её заменила Анна Соловьёва. На чемпионате мира Соловьёва выступит в обеих дисциплинах. В команде шпажисток Яна Бекмурзова заменит Милен Бавуге Хабиману. А у мужчин-саблистов место Дмитрия Даниленко занял Анатолий Костенко.

Состав сборной России на ЧМ-2026 по фехтованию



Шпага, женщины: Кристина Ясинская, Айзанат Муртазаева, Анастасия Рустамова, Яна Бекмурзова.



Шпага, мужчины: Дмитрий Швелидзе, Дмитрий Гусев, Кирилл Онищук, Георгий Бруев.



Рапира, женщины: Марта Мартьянова, Владислава Пенюшкина, Айла Мамедова, Анна Соловьёва.



Рапира, мужчины: Кирилл Бородачёв,



Сабле, женщины:



Сабля, мужчины: Павел Граудынь, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Насонов, Анатолий Костенко. : Кристина Ясинская, Айзанат Муртазаева, Анастасия Рустамова, Яна Бекмурзова.: Дмитрий Швелидзе, Дмитрий Гусев, Кирилл Онищук, Георгий Бруев.: Марта Мартьянова, Владислава Пенюшкина, Айла Мамедова, Анна Соловьёва. Антон Бородачёв , Егор Баранников, Даниил Керик (личный турнир), Владислав Мыльников (командный турнир). Яна Егорян , Алина Михайлова, Ольга Никитина, Александра Михайлова (личный турнир), Анастасия Шорохова (командный турнир).: Павел Граудынь, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Насонов, Анатолий Костенко.

От кого точно ждать медалей?

Одно из центральных сражений всего чемпионата мира ожидается в борьбе за золото в личном первенстве саблисток. В прошлом году чемпионкой турнира стала Яна Егорян. Но месяц назад в финале континентального чемпионата россиянка уступила испанке Лусии Мартин-Португес. В Гонконге Егорян точно постарается взять реванш. В командном первенстве Яна тоже претендует на золото: на европейском турнире наши девушки стали чемпионками.

Братья Антон и Кирилл Бородачёвы по очереди брали медали последних крупных международных турниров. В полуфинале ЧЕ Антон уступил будущему победителю турнира французу Рафаэлю Савену и остался с бронзой. А Кирилл уже брал серебро чемпионата мира – 2025. Оба жаждут золота.

Кстати, на недавнем чемпионате Европы россияне показали лучший результат сборной на континентальных и мировых турнирах после возвращения на международную арену. Наши фехтовальщики выиграли четыре медали. Теперь им представится шанс улучшить свои же показатели.

Расписание ЧМ-2026 по фехтованию



Среда, 22 июля



Рапира, мужчины. Квалификация.

Шпага, женщины. Квалификация.



Четверг, 23 июля



Шпага, мужчины. Квалификация.

Сабля, женщины. Квалификация.



Пятница, 24 июля



Сабля, мужчины. Квалификация.

Рапира, женщины. Квалификация.



Суббота, 25 июля



Рапира, мужчины. Основной турнир, полуфинал и финал.

Шпага, женщины. Основной турнир, полуфинал и финал.



Воскресенье, 26 июля



Шпага, мужчины. Основной турнир, полуфинал и финал.

Сабля, женщины. Основной турнир, полуфинал и финал.



Понедельник, 27 июля



Сабля, мужчины. Основной турнир, полуфинал и финал.

Рапира, женщины. Основной турнир, полуфинал и финал.



Вторник, 28 июля



Рапира, мужчины. Командный турнир.

Шпага, женщины. Командный турнир.



Среда, 29 июля



Шпага, мужчины. Командный турнир.

Сабля, женщины. Командный турнир.



Четверг, 30 июля



Рапира, женщины. Командный турнир.

Сабля, мужчины. Командный турнир.