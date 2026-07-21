3 млн за рекорд. Самое важное о чемпионате России по лёгкой атлетике — 2026

С 23 по 26 июля пройдёт чемпионат России по лёгкой атлетике – 2026. Все звёзды отечественного спорта выступят на главном турнире года. «Чемпионат» собрал самые важные факты перед стартом соревнований.
- Где пройдёт ЧР-2026 по лёгкой атлетике?
- Сколько медалей будет разыграно на ЧР-2026?
- Кто из звёзд примет участие в ЧР-2026?
- Расписание чемпионата России — 2026
- Сколько заработают чемпионы России — 2026?
- Где смотреть чемпионат России — 2026?
Где пройдёт ЧР-2026 по лёгкой атлетике?
Чемпионат страны примет Екатеринбург, как и два года назад. Соревнования пройдут на стадионе «Калининец».
Сколько медалей будет разыграно на ЧР-2026?
Участники разыграют 46 комплектов наград в 23 дисциплинах: гладкий бег на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 5000 м и 10 000 м, барьерный бег на 100 м (женщины), 110 м (мужчины), бег на 3000 м с препятствиями, эстафеты 4х100 м и 4х400 м, прыжки с шестом, в высоту, длину и тройной прыжок, метание молота и копья, толкание ядра, десяти- и семиборье, спортивная ходьба на 10 000 м.
Кто из звёзд примет участие в ЧР-2026?
На сайте ВФЛА утверждается, что будет 800 спортсменов из 70 регионов России. В реальности будет более 700 участников, и это тоже очень много. Среди них – все главные звёзды отечественной лёгкой атлетики: Полина Кнороз, Владимир Никитин, Фёдор Иванов, Светлана Аплачкина, Алексей Данилов, Валерий Пронкин, Полина Ткалич, Константин Крылов, Данил Лысенко и другие лидеры.
Расписание чемпионата России — 2026
23 июля, четверг
10:30. Метание диска, финал (женщины)
15:10. Толкание ядра, финал (женщины)
15:43. Прыжок с шестом, финал (мужчины)
17:00. Толкание ядра, финал (мужчины)
17:10. Бег 5000 м (женщины)
17:35. Бег 5000 м (мужчины)
18:00. Бег 100 м, финал (женщины)
18:10. Бег 100 м, финал (мужчины)
24 июля, пятница
15:00. Эстафета 4×100 м (женщины)
15:05. Прыжок в длину (мужчины)
15:15. Эстафета 4×100 м (мужчины)
15:25. Бег 800 м, финал (мужчины)
15:35. Бег 800 м, финал (женщины)
16:35. Бег 1500 м, десятиборье (мужчины)
16:42. Метание копья (женщины)
16:50. Прыжок в длину (женщины)
16:55. Бег 3000 м/п (мужчины)
17:10. Бег 3000 м/п (женщины)
17:30. Ходьба 10 000 м (женщины)
25 июля, суббота
15:00. Прыжок с шестом (женщины)
15:06. Метание копья (мужчины)
15:30. Прыжок в высоту (женщины)
15:45. Бег 800 м, семиборье (женщины)
16:00. Тройной прыжок (мужчины)
16:10. Бег 400 м/б (женщины)
16:25. Бег 400 м/б (мужчины)
16:40. Бег 400 м (мужчины)
16:55. Бег 400 м (женщины)
17:08. Метание диска (мужчины)
17:10. Бег 10 000 м (женщины)
17:50. Бег 10 000 м (мужчины)
26 июля, воскресенье
14:30. Метание молота (женщины)
15:30. Прыжок в высоту (мужчины)
15:50. Бег 1500 м (мужчины)
15:55. Метание молота (мужчины)
16:00. Бег 1500 м (женщины)
16:07. Тройной прыжок (женщины)
16:15. Бег 200 м (женщины)
16:25. Бег 200 м (мужчины)
16:40. Эстафета 4×400 м (женщины)
16:50. Эстафета 4×400 м (мужчины)
17:05. Бег 100 м/б (женщины)
17:20. Бег 110 м/б (мужчины)
17:30. Ходьба 10 000 м (мужчины)
Сколько заработают чемпионы России — 2026?
Призовые на ЧР-2026 на самом деле довольно скромные. За первое место – всего лишь 170 тыс. рублей. Но можно дополнительно заработать бонусами за хорошие результаты. Самый большой бонус – 3 млн рублей за мировой рекорд. Давайте честно, есть только одна дисциплина, в которой наши легкоатлеты сейчас могут попробовать это сделать – спортивная ходьба.
За рекорд Европы, если таковой случится, положено 1,5 млн. рублей, а за рекорд России – 250 тыс. Дополнительные бонусы полагаются также в случае не рекордных, но высоких результатов по таблице World Athletics Scoring Tables.
Где смотреть чемпионат России — 2026?
В полном объёме – утренние и вечерние сессии – покажет телеканал «Матч Страна», федеральный «Матч ТВ» в прямом эфире покажет все вечерние сессии, где и будут разыгрываться медали. Кроме того, все трансляции будут доступны в группе ВФЛА на платформе VK Video.