3 млн за рекорд. Самое важное о чемпионате России по лёгкой атлетике — 2026

С 23 по 26 июля пройдёт чемпионат России по лёгкой атлетике – 2026. Все звёзды отечественного спорта выступят на главном турнире года. «Чемпионат» собрал самые важные факты перед стартом соревнований.

Где пройдёт ЧР-2026 по лёгкой атлетике?

Чемпионат страны примет Екатеринбург, как и два года назад. Соревнования пройдут на стадионе «Калининец».

Сколько медалей будет разыграно на ЧР-2026?

Участники разыграют 46 комплектов наград в 23 дисциплинах: гладкий бег на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 5000 м и 10 000 м, барьерный бег на 100 м (женщины), 110 м (мужчины), бег на 3000 м с препятствиями, эстафеты 4х100 м и 4х400 м, прыжки с шестом, в высоту, длину и тройной прыжок, метание молота и копья, толкание ядра, десяти- и семиборье, спортивная ходьба на 10 000 м.

Кто из звёзд примет участие в ЧР-2026?

На сайте ВФЛА утверждается, что будет 800 спортсменов из 70 регионов России. В реальности будет более 700 участников, и это тоже очень много. Среди них – все главные звёзды отечественной лёгкой атлетики: Полина Кнороз, Владимир Никитин, Фёдор Иванов, Светлана Аплачкина, Алексей Данилов, Валерий Пронкин, Полина Ткалич, Константин Крылов, Данил Лысенко и другие лидеры.

Расписание чемпионата России — 2026

23 июля, четверг

10:30. Метание диска, финал (женщины)

15:10. Толкание ядра, финал (женщины)

15:43. Прыжок с шестом, финал (мужчины)

17:00. Толкание ядра, финал (мужчины)

17:10. Бег 5000 м (женщины)

17:35. Бег 5000 м (мужчины)

18:00. Бег 100 м, финал (женщины)

18:10. Бег 100 м, финал (мужчины)

24 июля, пятница

15:00. Эстафета 4×100 м (женщины)

15:05. Прыжок в длину (мужчины)

15:15. Эстафета 4×100 м (мужчины)

15:25. Бег 800 м, финал (мужчины)

15:35. Бег 800 м, финал (женщины)

16:35. Бег 1500 м, десятиборье (мужчины)

16:42. Метание копья (женщины)

16:50. Прыжок в длину (женщины)

16:55. Бег 3000 м/п (мужчины)

17:10. Бег 3000 м/п (женщины)

17:30. Ходьба 10 000 м (женщины)

25 июля, суббота

15:00. Прыжок с шестом (женщины)

15:06. Метание копья (мужчины)

15:30. Прыжок в высоту (женщины)

15:45. Бег 800 м, семиборье (женщины)

16:00. Тройной прыжок (мужчины)

16:10. Бег 400 м/б (женщины)

16:25. Бег 400 м/б (мужчины)

16:40. Бег 400 м (мужчины)

16:55. Бег 400 м (женщины)

17:08. Метание диска (мужчины)

17:10. Бег 10 000 м (женщины)

17:50. Бег 10 000 м (мужчины)

26 июля, воскресенье

14:30. Метание молота (женщины)

15:30. Прыжок в высоту (мужчины)

15:50. Бег 1500 м (мужчины)

15:55. Метание молота (мужчины)

16:00. Бег 1500 м (женщины)

16:07. Тройной прыжок (женщины)

16:15. Бег 200 м (женщины)

16:25. Бег 200 м (мужчины)

16:40. Эстафета 4×400 м (женщины)

16:50. Эстафета 4×400 м (мужчины)

17:05. Бег 100 м/б (женщины)

17:20. Бег 110 м/б (мужчины)

17:30. Ходьба 10 000 м (мужчины)

Сколько заработают чемпионы России — 2026?

Призовые на ЧР-2026 на самом деле довольно скромные. За первое место – всего лишь 170 тыс. рублей. Но можно дополнительно заработать бонусами за хорошие результаты. Самый большой бонус – 3 млн рублей за мировой рекорд. Давайте честно, есть только одна дисциплина, в которой наши легкоатлеты сейчас могут попробовать это сделать – спортивная ходьба.

За рекорд Европы, если таковой случится, положено 1,5 млн. рублей, а за рекорд России – 250 тыс. Дополнительные бонусы полагаются также в случае не рекордных, но высоких результатов по таблице World Athletics Scoring Tables.

Где смотреть чемпионат России — 2026?

В полном объёме – утренние и вечерние сессии – покажет телеканал «Матч Страна», федеральный «Матч ТВ» в прямом эфире покажет все вечерние сессии, где и будут разыгрываться медали. Кроме того, все трансляции будут доступны в группе ВФЛА на платформе VK Video.