Почему мужская сборная России по гандболу вернулась в никуда?

Наша команда пропустит ЧМ-2027. Что у неё с составом и перспективами?

Международная федерация гандбола сняла отстранение с российских команд 15 июля. Женская сборная ещё может получить уайлд-кард на ЧМ-2027. Мужская – точно нет. Последние путёвки ушли Турции и Саудовской Аравии. Чемпионат мира — 2027 пройдёт без России. Европейское первенство – тоже.

Ждать первого большого турнира предстоит очень и очень долго. И пока есть время, стоит заглянуть в состав нашей сборной. Есть ли у неё победное будущее и кто выйдет защищать честь страны на международной арене через пару лет?

Когда сборная играла в последний раз?

В последний раз мужская сборная России на крупных международных турнирах выступала в январе 2021 года. Тогда команда под руководством Велимира Петковича приняла участие в чемпионате мира в Египте. Из-за санкций ВАДА россияне выступали как команда Федерации гандбола России без флага и гимна.

Сборная России на ЧМ-2021 Фото: Mathias Bergeld/Zuma/ТАСС

Турнир начался для россиян с ничьей в матче с Беларусью (32:32). Затем последовала победа во встрече со Словенией (31:25) – и это был матч, где в составе сборной блистал Сергей Марк Косоротов, забросивший шесть мячей. На групповом этапе команда также обыграла Северную Македонию (32:20), но уступила Египту (23:28).

В основном раунде россияне встретились со Швецией и потерпели разгромное поражение – 20:34. Сборная заняла четвёртое место в группе и не вышла в плей-офф. Этот матч стал последним официальным для мужской сборной на крупных международных турнирах. С тех пор – четыре года изоляции, ни одного чемпионата мира и ни одного чемпионата Европы.

Турнир, который ничего не решал

В мае 2026 года мужская сборная России получила возможность, которую нельзя было упускать: товарищеский турнир в китайском Ганьчжоу. Соперники – Китай (взрослая и молодёжная сборные), Беларусь и Гонконг.

Россияне выиграли все четыре матча. Лучший результат – 44:11 против Гонконга. Но это команда, которая, по признанию тренерского штаба, только учится играть в гандбол.

Самый принципиальный матч был с Беларусью – 35:33. Остальные – просто для статистики.

Россия – Беларусь Фото: ФГР

Проблема в том, что это единственный международный опыт мужской сборной за последние годы. Но эти матчи не дают объективной картины реального уровня команды. Победы в матчах с Китаем и Гонконгом не приблизили сборную к пониманию, готова ли она в теории ко встречам с европейскими топ-сборными.

Результаты турнира в Ганьчжоу:



Россия – Китай U20 – 44:26

Россия – Гонконг – 44:11

Россия – Беларусь – 35:33

Россия – Китай – 28:26.

Кто был в составе сборной России?

В Китай поехали 16 человек. В марте на сбор в Новогорске вызывали 20. Вот кто сейчас в блокноте Льва Воронина:

вратари: Денис Заболотин («Мешков Брест», Беларусь), Дмитрий Холмов (ЦСКА), Иван Шаров («Зенит»);

Денис Заболотин («Мешков Брест», Беларусь), Дмитрий Холмов (ЦСКА), Иван Шаров («Зенит»); левые крайние: Дмитрий Ионов (ЦСКА), Иван Осадчий (СКИФ);

Дмитрий Ионов (ЦСКА), Иван Осадчий (СКИФ); правые крайние: Андрей Волхонский («Пермские медведи»), Иван Ерканов (ЦСКА);

Андрей Волхонский («Пермские медведи»), Иван Ерканов (ЦСКА); линейные: Александр Ермаков («Чеховские медведи»), Виктор Фурцев («Чеховские медведи»), Андрей Тюрин («СГАУ-Саратов»), Роман Царапкин («Зенит»);

Александр Ермаков («Чеховские медведи»), Виктор Фурцев («Чеховские медведи»), Андрей Тюрин («СГАУ-Саратов»), Роман Царапкин («Зенит»); правые полусредние: Антон Аксюков («Чеховские медведи»), Никита Каменев («Пермские медведи»), Даниил Москаленко (ЦСКА);

Антон Аксюков («Чеховские медведи»), Никита Каменев («Пермские медведи»), Даниил Москаленко (ЦСКА); левые полусредние: Илья Белевцов (ЦСКА), Евгений Дзёмин («Пермские медведи»), Иван Шельменко («Чеховские медведи»);

Илья Белевцов (ЦСКА), Евгений Дзёмин («Пермские медведи»), Иван Шельменко («Чеховские медведи»); разыгрывающие: Александр Аркатов («Пермские медведи»), Игорь Карлов (ЦСКА), Савелий Шалабанов (СКИФ).

А где звёздные легионеры?

Сергей Марк Косоротов – главная звезда мужской сборной, левый полусредний. В сезоне-2025/20026 он выступал за польскую «Вислу» и дошёл до плей-офф Лиги чемпионов. В чемпионате Польши регулярно становился самым результативным в своих матчах.

В январе 2026 года Косоротов прибыл на сбор в Новогорск, однако из-за повреждения занимался по индивидуальной программе. На мартовский сбор он уже не приехал. В апреле Лев Воронин объявил состав на турнир в Китае, Косоротова в нём не было. В мае он снова был в расширенном составе, но на площадку в футболке сборной так и не вышел.

Сергей Марк Косоротов Фото: Егор Алеев/ТАСС

Впрочем, Косоротов не единственный российский легионер, который мог бы усилить сборную, однако не вызывается в период отстранения.

Дмитрий Житников – 36-летний разыгрывающий. В сезоне-2025/2026 он вместе с венгерской «Татабаньей» дошёл до финала Кубка ЕГФ. В решающем матче его команда уступила македонскому «Охриду». Житников уже давно играет в сильных европейских чемпионатах, за его плечами выступления за польскую «Вислу» и венгерский «Пик». Опытный плеймейкер, способный управлять темпом игры. Однако в сборную он не привлекался.

Сергей Кудинов – 35-летний разыгрывающий. С 2014 года играл во Франции за «Шартр», провёл там 11 сезонов. В сборную не вызывался после ЧМ-2021.

Денис Васильев – также играл во Франции за «Шартр». В 2024-м перешёл в венгерский «Балатонфюред». В сборной не появлялся с ЧМ-2021.

У мужской сборной есть четыре игрока европейского уровня, которые могли бы усилить команду. Однако они либо не могут приехать, либо не вызываются в период отстранения по каким-то иным соображениям. На фоне того, что женская сборная может рассчитывать на Вяхиреву, Дмитриеву и других звёзд, играющих в европейских топ-клубах, ситуация в мужской команде выглядит удручающе.

Главные проблемы сборной

Нет игрока, который подтянет команду в трудную минуту

У женщин есть Вяхирева и Дмитриева. У мужчин нет ни одного игрока такого уровня. Да, есть крепкие исполнители в лице Карлова, Царапкина, Ермакова и Заболотина. Вот только ни один из них не способен в одиночку решить исход матча со сборной топ-уровня.

Карлов – ключевой разыгрывающий, он только что перешёл в ЦСКА и ещё не адаптировался. Царапкин – один из лучших линейных, но он ЦСКА покидает. Ермаков – капитан и лидер, однако он пока восстанавливается после травмы.

Нет глубины состава

На позициях правого крайнего и правого полусреднего – по два игрока. Если кто-то выпадает, замены практически нет. А это усложняет вариативность игры.

Нет игровой практики с топ-соперниками

Гонконг не подготовит к Франции. Китай не Норвегия. Беларусь – полезный спарринг-партнёр, но не более того. Хотя Россия и от неё получила достойный отпор.

Сборная России на турнире в Ганьчжоу Фото: ФГР

Нет турниров

ЧМ-2027 уже без России. Евро-2026 – прошёл. Следующий крупный турнир – Евро-2028, однако отбор начнётся только после решения EHF, которое ожидают в сентябре 2026 года. Пока Европа решает, мужская сборная России остаётся без официальных матчей. И без шансов на них в ближайшем будущем.

Вывод: чего ждать от мужской сборной?

Мужская сборная России вернулась на международную арену, но её там никто не ждёт. IHF открыла двери, однако главный турнир ближайших двух лет уже сформирован без России. Уайлд-кард отправились в Турцию и Саудовскую Аравию, и это решение окончательное. Жеребьёвка группового этапа прошла 10 июня в Мюнхене.

Что остаётся? Товарищеские матчи. Сборы. И надежда, что Европейская федерация гандбола в сентябре 2026 года примет окончательное решение о допуске взрослых сборных. Пока EHF лишь приняла к сведению решение IHF, пообещав обсудить этот вопрос «в соответствующих органах». Ближайшее заседание исполкома организации запланировано на середину сентября.

Теоретически мужская сборная может попытаться пробиться на Евро-2028. Но для этого сначала нужно, чтобы EHF допустила россиян к отбору, а сам отбор начнётся не раньше осени следующего года. Это означает, что команда Льва Воронина рискует остаться без официальных турниров как минимум до конца 2027 года. За четыре года изоляции мужская сборная уже пропустила два чемпионата мира, два чемпионата Европы и Олимпиаду-2024. И теперь к этому списку добавляется ещё один пропущенный чемпионат мира.