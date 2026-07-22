Россиянки с флагом обыграли чемпионок Европы. Мощнейший старт наших в финале Кубка мира!

Ватерполистки сделали широкий шаг к первым медалям на серьёзном уровне после возвращения. До титула — всего две победы.

Сборная России по водному поло мощно стартовала в финале Кубка мира! Наши девушки в четвертьфинале уверенно обыграли действующих чемпионок Европы из Нидерландов – 11:6. Эта победа – особенная для российской команды!

Объясняем, почему нужно болеть за ватерполисток здесь и сейчас.

Без драмы не обошлось

Но сначала пару слов об упорном матче.

Поначалу игра была равной: первый период завершился со счётом 2:2. Однако дальше россиянки разыгрались и забрали две следующие восьмиминутки – 6:4 перед последним отрезком.

А в концовке матча сборная России просто феерила: забила пять мячей, а голкипер Диана Хамраева отразила два пенальти. Нидерландкам не помогло даже снятие вратаря: один мяч наши девушки забросили в пустые ворота.

Впрочем, не обошлось и без драмы. После одной из опасных атак Хамраева, казалось, вытащила мяч, летевший в створ. Матч продолжился, команды отыграли больше 30 секунд. Но тут арбитра позвали посмотреть VAR. После консультации рефери приняла решение засчитать гол сборной Нидерландов, так как мяч успел полностью пересечь линию ворот до сейва Дианы. Плюс были добавлены и те 30 секунд, что успели отыграть спортсменки.

Однако сборная России, несмотря на это, всё равно спокойно выиграла этот матч – 11:6. Не смогли помешать ни просмотры VAR, ни грубая игра соперниц.

Победа с особым смыслом

Теперь к сути. Эта победа для сборной России – крайне важная.

Наверное, победа россиянок в водном поло в любое другое время выглядела бы чем-то обыденным. Сейчас же, когда на российский спорт оказывается сильное давление, этот успех под флагом страны выглядит по-настоящему особенным. У ватерполистов – первые сборные, которые были возвращены на мировую арену. И девушки не стали тянуть с победами: из второго дивизиона пробились в финал Кубка мира. До медалей, кажется, уже рукой подать!

Не стоит забывать, что нидерландки – действующие чемпионки Европы. В финале вообще слабых команд нет, но эта победа подчёркивает, что за время многолетнего отстранения уровень нашей сборной ничуть не упал.

А ещё важно то, что Россия сделала важный шаг навстречу ЧМ-2027 и Олимпиаде-2028. Дело в том, что все призёры Кубка мира автоматически получают квоты на чемпионат мира в Будапеште. А уже через него можно завоевать путёвку на ОИ-2028. Это был бы просто прекрасный сценарий!

Впереди полуфинал с победителем пары Испания – Венгрия. Любая из этих команд – настоящее испытание для наших девушек. Впрочем, нет сомнений, что сборная России покажет свой класс и волю к победе!