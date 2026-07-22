Полина Кнороз будет бороться за лучший результат сезона, а Сергей Кожевников может замахнуться на мировой рекорд.

В российской лёгкой атлетике есть мировые лидеры! За кем стоит следить на ЧР-2026

На чемпионате России по лёгкой атлетике в Екатеринбурге с 23 по 26 июля выступят почти все сильнейшие спортсмены страны. Безусловно, наша лёгкая атлетика серьёзно просела за время отстранения, но даже сейчас в национальной команде есть мировые лидеры. Так за кем следить на ЧР-2026?

Сергей Кожевников, спортивная ходьба

Если на турнире и будет установлен мировой рекорд, то главный претендент на него – Сергей Кожевников. 25-летний скороход из Мордовии – лидер мирового сезона. На Кубке России в июне он снёс рекорд России, показав результат 37.47,39. Чуть более двух секунд ему проиграл 19-летний Алексей Лемонов, также представляющий Мордовию, и всего восемь секунд уступил 22-летний Максим Бойко. За какой регион он выступает, можете сами угадать.

Сергей Кожевников Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Кожевников в топ-форме и готов разрывать не только по российским меркам. Мировой рекорд – 37.23,99 – принадлежит французу Габриэлю Бордье. Он установил его 2 августа 2025 года на соревнованиях во Франции. Кожевников точно готов на такие секунды, но должно сойтись много факторов – быстрые соперники, самочувствие в конкретный день, погода. Ходьба на 10 000 м у мужчин закроет спортивную программу ЧР-2026. Спортсмены отправятся на дистанцию в 17:30 в воскресенье, 26 июля.

Но прогноз погоды пока неблагоприятный – за 30 градусов. Это будет самый жаркий день чемпионата России. Рекорд под угрозой?

Полина Кнороз, прыжки с шестом

Красотка Полина Кнороз прямо сейчас главная звезда российской лёгкой атлетики. Соревнуется сама с собой и умудряется показывать шикарные результаты. В текущем сезоне она поставила личный рекорд (4,91 м), и это был лучший прыжок в мире, пока олимпийская чемпионка Нина Кеннеди не прыгнула на 4,95 м.

Возможно, на чемпионате России Полина и не сможет улучшить личный рекорд, но смотреть на её прыжки — это must have, как говорится.

Финал женских прыжков с шестом – в субботу, 25 июля, в 15:00.

Данил Лысенко, прыжки в высоту

Удивительно, как отбывший за поддельную справку максимальный срок Данил Лысенко вновь вернулся на топ-уровень. В настоящий момент он лидер мирового сезона с прыжком на 2,33 м. Когда на мировых стартах для победы зачастую хватает и 2,28 м, результат Лысенко тем более впечатляет. Данил мог бы просто феерить на мировом уровне, но пока россиян никуда не пускают. Как говорят сами спортсмены – они с биатлонистами будут последними, кто вернётся.

Финал мужских прыжков в высоту – 26 июля в 15:30.

Светлана Аплачкина, бег на средние дистанции

Возможно, одна из самых интересных дуэлей чемпионата страны состоится в женском беге на 1500 м. Светлана Аплачкина против Лилии Мендаевой. Последняя в сезоне имеет более высокий результат, но в единственном пока очном забеге Аплачкина обыграла соперницу.

Светлана редко стартовала в текущем сезоне, так что ЧР-2026 – отличный шанс посмотреть на её красивый бег и шикарный финиш.

Финал женского забега на 1500 м – 26 июля в 16:00.

Светлана Аплачкина Фото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС

Алексей Данилов, бег на 400 м

19-летний рекордсмен России в беге на круг Алексей Данилов в текущем сезоне показал результат, совсем чуть-чуть уступающий своему рекорду. Не исключено, что на чемпионате России он покажет рекордный бег, хотя на таких турнирах важна собственно победа. Но посмотреть на прогресс парня, который бьёт рекорды в столь юном возрасте, а затем прячется от интервью – очень интересно.

Финал мужского бега на 400 м – 25 июля в 16:40.

Рейхан Каграманова, спортивная ходьба

Представительница Мордовии соревнуется сама с собой. Рейхан, как и Кожевников, — лидер мирового сезона. На Кубке России в Чебоксарах месяц назад она прошла дистанцию 10 000 м за 42.38,03.

Будет ли Каграманова пытаться побить мировой рекорд Надежды Ряшкиной? Советская спортсменка на Играх доброй воли – 1990 в Сиэтле прошла за 41.56,23. В любом случае стоит посмотреть на то, как Каграманова попробует улучшить результат текущего мирового сезона, ведь это дополнительные бонусы от ВФЛА.

Женская ходьба на 10 000 м – 24 июля в 17:30.

Рейхан Каграманова Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Николай Грудковский, спринт

18-летний Николай Грудковский из Санкт-Петербурга на недавнем чемпионате России U20 в Казани установил новый рекорд страны для этой категории в беге на 100 м. Он пронёсся за 10,13 с, побив достижение прежнего рекордсмена Константина Крылова на 0,02 с.

В текущем сезоне в России никто не бегал быстрее. Лучший результат рекордсмена России Крылова – 10,17 с. Но в Екатеринбург Константин из-за травмы не приехал. Но всё равно будет крутая заруба.

Финал мужской стометровки – 23 июля в 18:10.

Дарья Осипова, барьерный спринт

Петербурженка Дарья Осипова в нынешнем сезоне практически на каждом старте улучшает личные рекорды. Сначала она выбежала из 13 секунд, затем показала 12,86 и на Кубке России в Чебоксарах – 12,72 с. Это уже очень близко к топ-30 в мире. Дуэль 21-летней Осиповой с многолетним лидером в этой дисциплине опытнейшей Викторией Погребняк обещает стать жаркой.

Финал женского бега на 100 м с барьерами – 26 июля в 17:05.