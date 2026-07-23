Сенсация на ЧР-2026 по лёгкой атлетике. 18-летний юниор разорвал соперников на стометровке

В Екатеринбурге на чемпионате России по лёгкой атлетике – 2026 завершился первый день турнира. Ожидаемые победы Владимира Никитина и Светланы Аплачкиной получились красивыми и уверенными, но всё же по эмоциям их затмили мужские прыжки с шестом и 100-метровка.

Новый король российского спринта

Сенсацией, но сенсацией ожидаемой завершился забег на 100 м у мужчин. 18-летний Николай Грудковский просто растерзал всех соперников, пробежав за 10,16 секунды. На последних метрах при этом он уже бросил бежать и победно поднял вверх руки, существенно замедлившись.

Если бы бежал до конца, мог бы побить свой личный рекорд, установленный менее месяца назад на первенстве России U20 в Казани. Тогда Николай пролетел за 10,13 секунды, побив рекорд по этому возрасту, принадлежавший Константину Крылову (10,15).

К сожалению, рекордсмен России Крылов (10,04) из-за травмы в Екатеринбург не приехал, и ожидавшейся жаркой рубки не получилось. Грудковский в отсутствие главного соперника остальных просто не заметил.

Если Николай продолжит в том же духе, то предложение «спринтер из России пробежал 100-метровку быстрее 10 секунд» превратится из фантазии в реальность. В конкуренции Крылова и Грудковского такой результат вполне возможен.

На женской 100-метровке ожидаемую победу одержала Юлия Караваева, но стоит отметить третье место Дарьи Осиповой, которая специализируется на барьерном спринте.

Возвращение лучшего шестовика России

В Екатеринбурге состоялось возвращение в сектор прыжков с шестом Тимура Моргунова, который до отстранения российских легкоатлетов был безоговорочно сильнейшим в стране, выигрывал финал Бриллиантовой лиги, становился вице-чемпионом Европы и прыгал на шесть метров. Но в мае прошлого года в результате неудачного прыжка получил перелом кости таза и долгое время восстанавливался.

Тимур выступил на ЧР-2026 и, даже прыгая с укороченного разбега, стал бронзовым призёром! Он преодолел планку на высоте 5,65 м и отказался от дальнейших прыжков – для этого нужны и более жёсткие шесты и привычный разбег. Но для первого старта после травмы, в результате которой он три месяца только лежал в постели – великолепно.

Победу в этом секторе одержал Дмитрий Кочанов, единственный преодолевший планку на 5,70 м.

Прошлогодний чемпион Михаил Шмыков остановился на той же высоте, что и Моргунов.

Победы Никитина и Аплачкиной

Владимир Никитин и Светлана Аплачкина одержали дежурные победы на дистанции 5000 м.

Аплачкина ускорилась на последнем круге и не оставила соперницам ни единого шанса, заметив после финиша, что за результатом не гналась, главное – победа. Никитин же практически со старта вышел вперёд, а те, кто пытался поддержать его темп, в итоге остались без медалей.

Владимир привёз соперникам целую вечность, вторым стал 41-летний Евгений Рыбаков, а вот его родного брата-близнеца Анатолия оставил без бронзы бывший лыжник Сергей Шаров, опередивший ветерана на самом финише.