10 главных трансферов лета в российском мужском гандболе. Есть важные перестановки!

Летнее трансферное окно в мужской Суперлиге не стало поводом для больших потрясений, но именно поэтому оно особенно интересно для анализа. Клубы не устраивали массовый демонтаж составов, зато точечно усилили проблемные позиции и, по сути, разложили по полкам собственные планы на новый сезон. В таких окнах особенно хорошо видно, кто работает вдолгую, а кто просто реагирует на прошлогодние ошибки.

Если смотреть на рынок целиком, то главный сюжет понятен: ЦСКА и «Зенит» продолжили собирать более глубокие и вариативные составы, а клубы следующего эшелона старались точечно подпитать себя игроками, способными сразу повысить командный уровень. Мы выделили 10 переходов, которые являются наиболее значимыми и интересными в этих обстоятельствах.

Савелий Шалабанов — из СКИФа в «Зенит»

Это не просто трансфер, а смена эпох. Шалабанов – воспитанник СКИФа, и его уход из Краснодара – это как если бы Месси ушёл из «Барселоны» в «Реал». Три года подряд он был главной головной болью для защитников всей лиги. Теперь эту боль будет испытывать кто угодно, только не «Зенит». Питерцы получили не просто бомбардира, а человека, под которого можно перестраивать всю атаку. Вопрос только в том, как быстро Шалабанов впишется в систему, ведь у него теперь не будет права на долгую раскачку.

Игорь Карлов — из «Татрана» (Словакия) в ЦСКА

Переход Карлова – это возвращение домой, но не в старую квартиру, а в пентхаус. ЦСКА получил разыгрывающего с опытом европейских турниров и готового результата. Его номинальная позиция – одна из ключевых в гандболе: именно от него зависит, будет ли команда управляемой в концовках и как быстро мяч доходит до адресата. Проблема лишь в том, что Карлов начал сборы с ограничениями из‑за кисти. Если рука не подведёт, то ЦСКА сделал один из самых умных ходов окна. Если история с травмами продолжится (а в последние годы он регулярно пропускал месяцы из‑за операций), то армейцы рискуют получить дорогую игрушку, которая не всегда работает.

Игорь Карлов Фото: rushandball.ru

Илья Белевцов — из ЦСКА в «Зенит»

Вот это уже не просто усиление, а прямая трансфузия крови от чемпиона к его прямому конкуренту. Белевцов – левый полусредний, который знает, что такое выигрывать титулы. Он уходит из ЦСКА не в статусе запасного, а в статусе человека, который умеет решать. Для «Зенита» это приобретение вдвойне ценно: они не просто получили качественного игрока на позицию ушедшего Хмелькова, но и ослабили прямого соперника. Сезон‑2026/2027 покажет, правильно ли ЦСКА отпустил своего трёхкратного чемпиона.

Роман Царапкин — из ЦСКА в «Зенит»

Если Белевцов – это удар по амбициям ЦСКА, то Царапкин – это удар по конструкции. Линейный в гандболе – не декорация, а сердце тактической схемы. И когда из чемпионской команды уходят сразу два игрока такого уровня в стан принципиального соперника, то это уже очень тревожный сигнал. При этом Виктор Зайцев покинул «Зенит», и Царапкин пришёл ровно на его место. То есть питерцы не просто накопили, они сделали рокировку и, по ощущениям, выиграли в качестве.

Александр Коваленко – из «Динамо‑Сунгуль» в ЦСКА

Коваленко – это ответ ЦСКА на потерю Белевцова. Он не такой яркий, но очень системный игрок. В интервью он сам сказал, что постарается приносить ЦСКА такую же пользу, какую приносил Белевцов. Смелое заявление, но в нём есть ирония: Коваленко понимает, на чьё место он пришёл. Его главное оружие – универсальность. Он может и в нападении решить, и в обороне не проваливаться. Для ЦСКА, который потерял двух игроков основы, такой трансфер является прагматичным ходом.

Игорь Черников – из «Бней‑Герцлии» (Израиль) в СКИФ

СКИФ потерял Шалабанова, а это глубокая рана. Но нашёл Черникова. Насколько такое приобретение может служить ответом, увидим. Вратарь такого уровня в Краснодаре – не просто покупка, это заявка на то, чтобы не вылететь из верхней половины таблицы. Черников – опытный, с характером. Для СКИФа, который переживает перестройку, такой голкипер как страховка в сложный период. Если он вытащит пару «нужных» матчей, сезон для краснодарцев может сложиться гораздо лучше, чем ожидалось после ухода главного бомбардира.

Игорь Черников Фото: ГК СКИФ

Александр Маркелов – из «Кассано» (Италия) в «СГАУ‑Саратов»

Это трансфер не для заголовков, а для результата. Маркелов – это вратарь-кочевник, который поиграл в восьми странах. Такой опыт не купишь за деньги, его можно только наработать годами. Для «СГАУ‑Саратов», который не борется за золото, а просто пытается подняться повыше, это идеальный вариант: опытный, надёжный, знающий, как выигрывать трофеи в разных чемпионатах. Если Маркелов встанет и покажет себя в важных матчах, то Саратов может перепрыгнуть свой потолок.

Глеб Гарбуз – из «Маккаби» (Израиль) в «ВиктОр»

Самый интернациональный трансфер межсезонья. Гарбуз – это человек, который видел гандбол в разных исполнениях, и это его главное оружие. Он нестандартен, его сложно читать, потому что он впитал разные школы, ведь успел поиграть в Австрии, Украине, Швейцарии и Израиле. Для «ВиктОра», который в прошлом году перетряхнул состав, а теперь обошёлся без распродажи, Гарбуз – это джокер в рукаве. Если он быстро адаптируется, ставропольцы получат игрока, который может вытащить сложный матч за счёт нестандартного решения. Риск есть, но потенциал у этого трансфера выше, чем у любого внутреннего перехода.

Денис Васильев – из «Балатонфюреда» (Венгрия) в «Динамо Астрахань»

Это трансфер-ностальгия с практическим смыслом. Васильев возвращается в клуб, где делал первые шаги в гандболе, и возвращается не из какого‑нибудь захолустья, а из Европы. «Динамо» затеяло перестройку, а Васильев – это её ключевой элемент. Он нужен как фундамент: опытный линейный, который знает систему клуба изнутри и при этом привёз с собой европейский опыт. Для астраханцев, которые в прошлом сезоне потеряли нескольких ветеранов и были в шаге от вылета, такое возвращение – глоток свежего, родного воздуха.

Виктор Зайцев – из «Зенита» в «Пермские медведи»

Настоящее возвращение блудного сына. Зайцев уже выступал за «Пермских медведей» до 2023 года, потом ушёл в «Зенит», взял всё, что можно было взять, и вернулся. Причём вернулся не потому, что его выгнали, он ушёл из «Зенита» на хорошей ноте. Для Перми это событие: в их состав приходит человек с тремя трофеями за два года, который знает, что такое побеждать. Для «Зенита» – потеря, но они уже закрыли эту позицию Царапкиным. А для нейтрального зрителя – красивая история о том, что дом есть дом.

Виктор Зайцев Фото: ГК «Зенит»

Кто проявит себя лучше всех в новом сезоне?

Настоящая проверка для этих переходов начнётся не в начале, а лишь к середине сезона. В гандболе часто случается так, что игрок выглядит сильным на бумаге, но только сезон показывает, насколько хорошо он попал в систему. Поэтому сейчас главное не просто оценить список покупок, а понять, кто действительно встроится в игру и даст клубу новое качество.

Лето 2026-го не стало временем сенсационных переворотов, но именно такие окна часто оказываются наиболее полезными. Они не меняют всё сразу, зато создают фундамент, на котором потом и строится борьба за медали.

Если исходить из логики летних переходов, то сезон‑2026/2027 обещает быть не «взрывным», а «шахматным». Никто не рушит состав, но каждый точечно работает над своими слабостями.

Интересно будет посмотреть, как быстро и удачно ли впишутся новички из‑за рубежа. Гарбузу в Ставрополе, Васильеву в Астрахани, Черникову в Краснодаре и Маркелову в Саратове предстоит привыкать к российскому судейству и физике. Обычно на адаптацию уходит два-три месяца. Если они пройдут этот этап без потери качества, то зрители могут увидеть настоящее зрелище.

А вот борьба за золото превратится в противостояние глубин составов. У «Зенита» сейчас ротация позволяет играть с большей вариативностью. Это критически важно в мае, когда накапливается усталость. У ЦСКА же будет ставка на мастерство отдельных исполнителей в ключевые моменты.