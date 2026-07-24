Кто самый слабый чемпион мира в истории шахмат? Гукеш — главный претендент!

Шахматные болельщики очень часто спорят – кто же является сильнейшим шахматистом за всю историю? Обычно называют 11-го чемпиона мира Роберта Фишера, 13-го – Гарри Каспарова* (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента) и 16-го – Магнуса Карлсена. Все они с отрывом доминировали в период своего величия. Часто ещё называются фамилии основоположника советской шахматной школы шестого чемпиона мира Михаила Ботвинника и 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова. Эти два игрока демонстрировали удивительную волю к победе в решающий момент, обыгрывая даже противников, которые годились им в сыновья.

Но интересен и другой вопрос – а кто же из чемпионов самый слабый?

Слабейший в XX веке?

В советское время однозначно считалось, что самый слабый из всех чемпионов мира – это голландец Макс Эйве. Мол, обыграл он первого русского короля Александра Алехина только потому, что у Сан Саныча во время матча были большие проблемы с алкоголем, а как только он во время матча-реванша начал пить молоко, так с лёгкостью вернул себе титул! Припоминали Максу Эйве и проваленный матч-турнир за звание чемпиона мира 1948 года, в котором голландец с огромным отставанием занял последнее место.

Однако, если разобраться всерьёз, будущий президент ФИДЕ Эйве был достойным, пусть и не самым сильным чемпионом. После завоевания титула в 1935 году он стал вторым на сильном турнире в Зандворте позади игрока элиты американца Ройбена Файна, потом в Ноттингеме разделил третье-пятое места с Файном и участником матч-турнира 1948 года Самуэлем Решевским (США), чуть отстав от третьего чемпиона мира Хосе-Рауля Капабланки (Куба) и советского лидера Михаила Ботвинника. Затем в Амстердаме разделил первое-второе места с Файном, обыграв в личной встрече самого Алехина!

Чуть позднее Эйве одолел мастера Винтера в матче Нидерланды – Великобритания, а в супертурнире, проходившем в разных городах Германии, опередил и экс-претендента Ефима Боголюбова, и Александра Алехина. Макс прекрасно проявил себя на Олимпиаде 1937 года, где, например, обыграл участника матч-турнира 1948 года эстонца Пауля Кереса. Это всё были вполне чемпионские результаты! И, по мнению многих экспертов, Макс Эйве считался фаворитом в матч-реванше с Алехиным, но Александр Александрович сумел прибавить, показать блестящую игру и разгромить соперника.

Макс Эйве Фото: Василий Егоров/ТАСС

Что до пресловутого матч-турнира 1948 года, то немногие помнят, что голландский шахматист схватил страшную форму гайморита во время поездки в Аргентину и совершенно не мог играть, просто не выдерживал борьбы против великолепной четвёрки (Ботвинник, Смыслов, Керес и Решевский).

Но этот провал Макса Эйве был единственным за всю карьеру! И случился он уже не в чемпионские годы. В конце 40-х Эйве был уже возрастным шахматистом, пережившим все тяготы военных лет: голландец принимал деятельное участие в подпольном сопротивлении фашистам.

Сейчас же на шахматном Олимпе творятся очень странные вещи.

«Проклятие китайского дракона»

В последние годы наследники Магнуса (отказавшегося от классического титула без борьбы) – 17-й чемпион мира Дин Лижэнь (Китай) и 18-й – Гукеш Доммараджу (Индия) – в свои чемпионские годы показывают такие удручающие результаты, что на их фоне Эйве кажется просто величайшим!

После победы в драматичном матче с россиянином Яном Непомнящим в 2023 году Дин занял восьмое место на супере в Бухаресте. Потом стал четвёртым в битве сильнейших китайцев. Затем разделил восьмое-девятое места на супертурнире в Вейк-ан-Зее. Турнир по шахматам Фишера в Германии вообще завершился для Дина полным провалом – только одна ничья и последнее место!

Дин Лижэнь Фото: FIDE

На фестивале Гренке Дин Лижэнь стал лишь пятым, с трудом оттеснив на последнюю шестую позицию местного гроссмейстера Даниэля Фридмана. На супертурнире в Ставангере он занял последнее, шестое место. Стало ясно, что у китайского чемпиона большие проблемы со здоровьем и нервами, однако и после продолжительного отдыха с лечением ситуация не улучшилась.

Показав неровную игру на командном чемпионате мира по рапиду и блицу, Дин Лижэнь далее разделил восьмое-девятое места на Кубке Синкфилда в США, на Олимпиаде страдал при игре за китайскую команду – почти ничего не выигрывал.

А после этого состоялся матч с Гукешем Доммараджу, в котором, к удивлению публики, Дин бился до последнего, держал равный счёт, наносил ответные удары, но проиграл его страшным зевком в последней партии.

Просто катастрофа!

Похоже, во время матча «проклятие китайского дракона» передалось его сопернику. После завоевания титула в конце 2024 года Гукеша как подменили. Он не болел, но на родине его захватила волна популярности: болельщики, реклама. А результаты постепенно стали просто катастрофическими.

Впрочем, начиналось всё неплохо. В Вейк-ан-Зее в 2025-м Гукеш Доммараджу разделил первое-второе места, однако проиграл дополнительный матч другу-конкуренту Рамешбабу Прагнанандхе. Потом разделил седьмое-восьмое места на супертурнире по шахматам Фишера в Германии и вылетел в нокауте от Фабиано Каруаны. Новый старт по шахматам Фишера во Франции – 10-е место. Супертурнир в Бухаресте – шестое-девятое места.

Гукеш Доммараджу Фото: FIDE

В Ставангере забрезжил луч надежды: Гукеш оказался в середине таблицы и выиграл знаменитую партию у Карлсена, после которой норвежец в сердцах бил по столу кулаком. На супертурнире в Хорватии тоже было неоднозначно: Гукеш Доммараджу провалился в блиц, но выиграл рапид. Потом Гукеш разгромно (1:5) проиграл матч с укороченным контролем Ян-Кшиштофу Дуде, а потом оказался в подвалах турнирной таблицы в супертурнире в Сент-Луисе.

В 2025-м Гукеш с треском провалился на «Большой швейцарке», и его рейтинг стал стремительно падать. Прямо сейчас у индийского чемпионат 2703 – это 31-е место в мире. Даже Дин Лижэнь намного выше – 2732 и 15-я строчка.

Перечислять провалы действующего чемпиона мира можно долго: было поражение от Накамуры в матче Индия – США (то самое, после которого в толпу полетел король), болезненный проигрыш «шестисотнику» Фредерику Сване, шок на ЧМ по рапиду и блицу в партии с юным Серёжей Склокиным-Багияном.

После блестящей победы Жавохира Синдарова на турнире претендентов Гукеш заявил, что пропустит целый ряд стартов, чтобы набирать форму к грядущему чемпионскому матчу. Однако возрождения болельщики не увидели: на Менорке Гукеш финишировал предпоследним, на супертурнире в Норвегии – последним, а потом последовал ужасный провал на домашнем турнире в Ченнае.

Просвета пока не видно. А ведь уже через четыре месяца (23 ноября) стартует матч за звание чемпиона мира, в котором Гукеш сойдётся с Синдаровым.

И, пожалуй, именно этот матч может ответить на один из главных шахматных вопросов столетия – кто же самый слабый чемпион мира в истории?

Если Гукеш уступит, то получит это не слишком почётное звание по праву. Абсолютно точно ни у кого в период чемпионства не было столь невзрачных, слабых результатов. И даже Дин Лижэнь смотрелся чуть покрепче.

Но индийский гроссмейстер ещё может собраться и перевернуть эту шахматную доску. Если он обыграет Синдарова, то получит ещё пару лет, чтобы исправить свою статистику и уберечься от звания слабейшего в истории.