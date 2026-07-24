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Сборная России драматично уступила Испании в полуфинале Кубка мира — серия пенальти, результат, обзор матча

Россиянки героически бились с лучшей сборной мира, но уступили. Обидно до слёз!
Татьяна Постникова
Сборная России уступила Испании
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Всё решила серия пенальти. Нашей команде предстоит сыграть за бронзу Кубка мира.

Сборная России драматично проиграла в полуфинале Кубка мира по водному поло. Наши девушки до конца героически бились с лучшей командой мира. На последних минутах россиянки перевели игру в серию пенальти, однако там оказались слабее испанок. Это не трагедия, но как же обидно!

Соперник — лучшая команда мира

После победы над чемпионками Европы в четвертьфинале россиянкам предстояло ещё более серьёзное испытание – сыграть с Испанией. Это действующие олимпийские чемпионки, вице-чемпионки Европы и лидеры мирового рейтинга. Для понимания: россиянки сейчас на 18-м месте.

Как россиянки стартовали в финальной стадии Кубка мира?
Россиянки с флагом обыграли чемпионок Европы. Мощнейший старт наших в финале Кубка мира!
Россиянки с флагом обыграли чемпионок Европы. Мощнейший старт наших в финале Кубка мира!

Такой класс соперниц сразу дал о себе знать. Если в первом периоде противостояние было относительно равным (3:3), то во втором россиянки слегка просели. Испанки сумели задавить нашу команду и создать себе комфортное преимущество – 6:4.

Весь оставшийся матч сборной России пришлось отыгрываться, хотя ватерполистки из Испании уверенно сдерживали наш натиск – третий период завершился со счётом 8:6. Зато в последней восьмиминутке россиянки выложились на все 100%. Они постоянно атаковали, перехватывали инициативу, старались игнорировать грубую игру испанок, а Диана Хамраева отразила два пенальти! Это принесло плоды – буквально на последних минутах сборная России забили два мяча и перевела матч в серию пенальти (10:10).

Уступили по пенальти

Увы, там россиянки оказались слабее – 13:15 по итогам встречи. Наши девушки забили три мяча, а испанки – пять. У сборной Испании надёжно действовал голкипер, сумевший взять один из ударов. В воротах сборной России играли по очереди две спортсменки: и Диана Хамраева, и Эльвира Карнаух угадывали направление полёта мяча, но не могли до него дотянуться.

В такой ситуации проигрывать обидно до слёз, однако нашим девушкам не нужно отчаиваться. Впереди ещё встреча за третье место с Австралией. В случае победы сборная России не только возьмёт бронзу турнира, но и получит путёвку на чемпионат мира – 2027. Сейчас это самая главная задача.

Всё о финальной стадии Кубка мира:
Сборная России бьётся за трофей с флагом. Финал в водном поло давно не был так важен!
Сборная России бьётся за трофей с флагом. Финал в водном поло давно не был так важен!
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