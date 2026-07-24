«Я нормальный, даже не блевал». Юниоры разрывают чемпионат России по лёгкой атлетике

Второй соревновательный день чемпионата России по лёгкой атлетике в Екатеринбурге принёс ещё одну сенсацию от спортсмена-юниора. 18-летний Кирилл Анисимов взял золотую медаль в забеге на 800 м, обыграв гораздо более опытных соперников.

На дистанции Борзаковского победил юниор

Кириллу Анисимову 18 лет исполнилось менее месяца назад! Но он уже показывает мастерский бег. К чемпионату страны среди взрослых сильнейший юниор России в беге на 800 м подошёл в топ-форме.

«На что готов, то и показал», — сказал Кирилл после финала в эфире «Матч ТВ». В финал он вышел с лучшим временем, пробежав в полуфинале за 1.46,47 и установив личный рекорд. Это уже было очень быстро. Но финал он провёл так, словно всю жизнь бегал на таком уровне с самыми сильными соперниками в России.

Первый круг Кирилл держался в середине группы, затем перебрался чуть ближе к лидерам, а за 200 м до финиша предпринял решающее ускорение, на которое никто не смог ответить.

1.45,64 – новый личный рекорд, лучший результат в Европе и пятый в мире в категории U20. Так быстро в России не бегали уже очень давно. Юрий Борзаковский в возрасте Анисимова был медленнее.

«Я нормальный, могу разговаривать. Даже не блевал. Словно немного не выложился — если могу разговаривать, не блевал, значит, ещё не выложился. Финал дался полегче [забега]. Вчера я лежал, откисал, даже не мог встать. И тошнило. Сегодня ноги были… попружинистее, можно так сказать. Пёрло», — отметил Анисимов в интервью телеграм-каналу «Голый спорт».

Ну и добавил в соцсетях: «Made Russian Track and Field great again».

Если Анисимов в итоге повторит результаты Юрия Борзаковского, болельщики вряд ли будут возражать.

Результаты одинаковые, но медали — разные

В женском прыжке в длину за победу зарубились опытнейшая Елена Соколова и 22-летняя Милана Садовская. В своих лучших попытках каждая из спортсменок прыгнула на 6,46 м. Но Садовская стала первой, а Соколова – второй.

Всё решилось во второй лучшей попытке. У Миланы был прыжок на 6,43 м, а Елена дважды, в том числе и в последней попытке, улетела на 6,41 м. Плотнейшая борьба, пусть сами результаты и не слишком высокие.

В последней попытке всё решилось в секторе для метания копья у женщин. Элла Кузнецова, уступавшая Валерии Бездольной, сумела отправить снаряд на 15 см дальше, чем соперница в лучшей попытке. Также последним броском бронзу у Веры Маркарян вырвала Варвара Судоплатова.

Лидер мирового сезона победила, но рекордам помешала жара

Рейхан Каграманова из Мордовии ожидаемо выиграла соревнования в спортивной ходьбе на 10 000 м. Но с результатом гораздо худшим, чем её же лучший результат сезона в мире. Екатеринбург накрыла сильная жара, а в такую погоду рекорды не ставятся.

С огромным преимуществом на 3000 м с препятствиями победила Екатерина Ивонина. С таким же преимуществом на этой дистанции лидировал и Максим Якушев, однако последний километр, по собственному признанию, просто гулял из-за жары. Впрочем, победе это не помешало.

На дистанции 800 м у женщин красивую победу одержала Екатерина Реньжина, уже на финишной прямой вырвавшая первое место у Анны Красильниковой, которая не закрыла бровку и позволила сопернице показать свою скорость по чистой дорожке.