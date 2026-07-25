«Сам лоханулся». 19-летний рекордсмен выиграл золото ЧР-2026, но остался недоволен

Алексей Данилов упрекнул себя в том, что упустил возможность побить своё же достижение.

В третий соревновательный день чемпионата России по лёгкой атлетике было много ожидаемых побед от фаворитов, громкая сенсация, личные рекорды, братская помощь – «Чемпионат» выбрал самое интересное.

«Не понял, почему замедлился на финише»

19-летний Алексей Данилов в прошлом сезоне побил древний рекорд России в беге на 400 м, показав результат 44,56 – предыдущее достижение Виктора Маркина (44,60) стояло с Олимпиады-1980.

В текущем сезоне у него уже был результат из 45 секунд, и на чемпионате России в Екатеринбурге Данилов мог побить своё же достижение. Он выдал отличный бег, финишировал с результатом 44,78, однако спустя короткое время в многочисленных интервью после забега сокрушался.

«Сам лоханулся, можно было спокойно забирать рекорд. Не понял, почему замедлился на финише, не могу объяснить. Посмотрел на табло — и замедлился, как в предварительных забегах. Так что ощущения сейчас 50 на 50. На Спартакиаде отдам всё, что у меня есть», — сказал Данилов.

Для 19-летнего подопечного Льва Лободина это первое в карьере золото взрослого чемпионата России.

«Тренер меня выгнала, уже больше месяца сам работаю»

Ещё один рекордсмен России в беге на 400 м, но с барьерами, Фёдор Иванов после финиша был расстроен, показав результат 48,10.

Как и у Данилова, его преимущество над соперниками было огромным, но Иванов чуть ошибся во время преодоления двух последних барьеров. Фёдор рассчитывал выбежать из 48 секунд и был на это готов, однако не получилось.

После финиша он рассказал, что к чемпионату страны готовился самостоятельно.

«Тренер (Татьяна Есипова. — Прим. «Чемпионата») меня выгнала из группы. Не хочу никого обвинять, тренер и спортсмен работают в связке, это дорога с двусторонним движением. Я уже больше месяца работаю самостоятельно, но по окончании сезона надо этот вопрос решать. Что касается бега – я был готов на большее, оттого так расстроился после финиша», — сказал Иванов.

А затем написал пост разочарования в соцсетях (орфография и пунктуация сохранены):

«Самый обидный — чемпионат России в моей жизни, последний барьер из-за моего косяка лишил меня рекорда России, настолько мне больно внутри и обидно, что я буду ***башить дальше, потому что готов на очень сильные секунды, как и говорил, но эту боль мне нужно прожить, без боли не бывает результата, слишком тяжёлый сезон, я ещё покажу своё. Но пока что, пойду плак плак делать в ресторане».

Сенсационное поражение Ткалич

Многолетнее доминирование Полины Ткалич на дистанции 400 м было прервано в Екатеринбурге. Полина очень здорово пробежала 200 м, создала огромный отрыв, но на финише её очень серьёзно вставило.

Анна Садовничева на последней прямой выдала отличную скорость и прошила Ткалич. Результат новой чемпионки России – 50,94. Впервые в карьере она выбежала из 51 секунды.

Пару недель назад в Брянске на Всероссийских соревнованиях Садовничева уже обыгрывала Ткалич. Полина, отвечая на вопрос о том поражении, заявила, что это было стечение обстоятельств. Но в Екатеринбурге Анна доказала, что конкретно на сегодняшний день она сильнее.

Дежурные победы Кнороз и Никитина

Полина Кнороз одержала ожидаемую победу в секторе прыжков с шестом, преодолев планку на высоте 4,80 м. Три её попытки на 4,90 м оказались неудачными. В сильнейшую жару, которая стоит на Урале, сложно требовать большего.

Владимир Никитин привычно победил на дистанции 10 000 м. Он убежал с самого старта и почти на круг замкнул всех соперников. Бывший лыжник Сергей Шаров на финише вырвал серебро у «вечных» братьев Рыбаковых.

На дистанции 5000 м Шаров смог опередить только Анатолия Рыбакова, а Евгений тогда стал вторым, однако на десятке Сергей мощным ускорением забрал заслуженное серебро. Евгений, не сумев справиться с Шаровым, уже в «клетках» специально замедлился, чтобы Анатолий тоже увёз с чемпионата России медаль.

В прыжках в высоту у женщин победила Надежда Андрюхина. Она взяла высоту 1,96 м, а занявшая второе место Мария Кочанова остановилась на отметке 1,92 м. Андрюхина на высоте 1,94 м установила личный рекорд, затем ещё его улучшила, и во второй попытке на высоте 1,98 м преодолела планку, но та упала, когда спортсменка уже радостно вскинула вверх руки.

Чемпионат России завершится 26 июля. В последний день турнира будет разыграно 13 комплектов наград.