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Женский Кубок мира по водному поло, Россия проиграла Австралии в матче за третье место, как это было, обзор

Сборная Россия упустила медали, но заслужила уважение. Такого возвращения никто не ждал!
Татьяна Постникова
Сборная Россия по водному поло
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Наши ватерполистки заняли четвёртое место на Кубке мира — 2026. Для чудесного результата не хватило совсем чуть-чуть.

Как же досадно закончился для нас Кубок мира по водному поло!

В заключительном матче россиянки упустили бронзовые награды, проиграв хозяйкам турнира из Австралии (9:12). И хоть соперницы доминировали бо́льшую часть встречи, наши девушки показали суперрезультат.

Такого классного возвращения, кажется, почти никто не ждал!

Путь к мечте

Сборная России прошла удивительный путь к этому матчу за бронзу. После пятилетнего бана наши девушки вернулись на международную арену и, как оказалось, не просели в уровне игры. В апреле 2026-го команда стартовала с самых низов и уверенно вынесла всех во втором дивизионе Кубка мира.

Победа позволила россиянкам ворваться в разборки на элитном уровне. В финале Кубка мира наши девушки в первом же матче красиво разобрались с действующими чемпионками Европы из Нидерландов – 11:6. А вот дальше была очень сложная и драматичная встреча с лучшей командой мира.

Увы, россиянки уступили Испании в серии пенальти – 13:15.

Наша сборная красиво разобралась с нидерландками:
Россиянки с флагом обыграли чемпионок Европы. Мощнейший старт наших в финале Кубка мира!
Россиянки с флагом обыграли чемпионок Европы. Мощнейший старт наших в финале Кубка мира!

Но даже после такого поражения отчаиваться было рано: оставались шанс на бронзу Кубка мира и прямой отбор на ЧМ-2027, о котором мечтали спортсменки. Для этого нужно было одолеть хозяек турнира из Австралии. Это очень крепкий соперник (в 2024-м эта сборная добыла серебро Олимпиады), да ещё и играть предстояло при полных трибунах австралийских болельщиков. В общем, было ясно, что нашим девушкам придётся непросто.

Мощное противостояние

Уже со старта матча Австралия показала свою силу. Первый период прошёл под контролем хозяек и завершился их победой – 3:1. Но дальше, казалось, россиянки нащупали свою игру. Благодаря быстрым, скоростным и дальним атакам нашим девушкам удавалось сравнять счёт. Вот только блокировать мощные навалы австралиек не получалось. Команды выдали два равных периода (3:3, 3:3), однако соперницы по-прежнему были впереди – 9:7.

В последней восьмиминутке россиянки выкладывались на максимум и боролись до конца, в моменте даже сняли вратаря. К сожалению, успеха это не принесло. Австралия одержала победу – 12:9. Где-то команде помогли родные трибуны, где-то – грубая игра и толчки на грани, где-то – мощный стиль, а где-то – удача.

У сборной России был тяжёлый матч с Испанией:
Россиянки героически бились с лучшей сборной мира, но уступили. Обидно до слёз!
Россиянки героически бились с лучшей сборной мира, но уступили. Обидно до слёз!

«Я горжусь девушками. Проигрывать, конечно, неприятно всегда. Мы нацелены на Олимпийские игры через два года. Мы будем становиться сильнее», – сказал после матча главный тренер команды Сергей Маркоч «Матч ТВ».

Россиянки остались с «деревянной» медалью, но, кажется, это неплохой результат. Всё-таки наша команда была отстранена от международных стартов почти пять лет. И за это время уровень сборной ничуть не упал: на Кубке мира девушки наглядно это доказали. Добраться до таких высот на первом же турнире после возвращения – дорогого стоит.

Да, сейчас российские ватерполистки остались без медалей и, вероятно, путёвки на ЧМ-2027. Отбор через чемпионат Европы мы уже пропустили, а прямую квоту с Кубка мира не забрали. Остаётся лишь надеяться на возможное попадание по рейтингу при перераспределении путёвок или уайлд-кард. Но, как подчеркнул главный тренер сборной Сергей Маркоч, куда важнее сейчас попасть на Олимпиаду-2028. А туда открытые дороги ещё есть.

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