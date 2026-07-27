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Чемпионат России — 2026 по лёгкой атлетике: главные итоги турнира, Никитин, Аплачкина, Грудковский, Данилов, Иванов

В России подросло целое поколение крутых легкоатлетов. ЧР-2026 приятно удивил!
Андрей Шитихин
Чемпионат России — 2026 по лёгкой атлетике
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Турнир получился жарким во всех смыслах этого слова.

В Екатеринбурге завершился чемпионат России по лёгкой атлетике – 2026. Он открыл новые имена — спортсмены громко заявили о себе на высоком уровне. За 11 лет изоляции вид спорта не умер, а продолжает воспитывать тех, кто готов блеснуть и на мировой арене. Главное, чтобы барьеры для выступлений на международных стартах были убраны.

Юниоры показали свою силу

Про этих ребят знали те, кто глубоко интересуется видом спорта и следит даже за юниорскими стартами. Но их явление широкой публике состоялось именно в Екатеринбурге.

Николай Грудковский на сегодняшний день – лучший спринтер России. Победа с шикарным результатом 10,16 и руками, поднятыми вверх до финишных «клеток». Он выиграл и 200 м вообще с фантастическим для России результатом – 20,27, однако был дисквалифицирован за то, что наступил на разделительную линию между дорожками. Драма, но всё по правилам. Главное, что потенциал – невероятный. Когда восстановится после всех травм рекордсмен России Константин Крылов, заруба будет знатная.

Кирилл Анисимов буквально за год сбросил пять секунд с личного рекорда в беге на 800 м. Российский Купер Луткенхаус. На чемпионате России он выиграл с результатом 1.45,64. Кто в России бегал быстрее? Только Юрий Борзаковский во времена уже далёкого прошлого. В Екатеринбурге Анисимов дважды улучшил личный рекорд – в забеге и в финале. Выиграл в стиле Борзаковского (и тренируется по тем же планам, что и олимпийский чемпион), а отпраздновал в стиле Роналду.

Юниоров на ЧР-2026 было не остановить:
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Алексей Данилов сокрушался после финиша забега на 400 м, в котором вновь выбежал из 45 секунд. Ему всего 0,23 не хватило до того, чтобы побить собственный рекорд России, который он установил в прошлом году, скинув стоявшее 45 лет достижение.

Алексей Леманов выиграл ходьбу на 10 000 м, по дикой жаре опередив фаворитов – Василия Мизинова и Сергея Кожевникова. Последний вообще не проигрывал в текущем сезоне, грохнул рекорд России, показал лучшее время в мире и вообще был в топ-форме. Однако на дорожке «Калининца» был вяловатым по сравнению с самим собой. Леманов же прекрасно провёл заход тактически, а его ускорение на последнем круге, когда он ушёл от Мизинова, – высший класс.

Для понимания: Грудковскому и Анисимову по 18 лет, Данилову и Леманову – по 19. Они никогда не выступали на международных стартах даже среди сверстников, а заниматься лёгкой атлетикой начали во времена, когда наших спортсменов наглухо закрыли. Но результаты этих парней и ещё целого ряда юниоров и юниорок внушают надежду на будущее.

Сенсационные поражения, ожидаемые победы

Неудачным оказался чемпионат России для признанных фаворитов. Золотые медали бегунье на 400 м Полине Ткалич и прыгуну в высоту Даниле Лысенко, казалось, уже можно было вешать на шею до старта турнира.

Но спорт всегда преподносит сюрпризы. Разве можно было предположить, что Лысенко, с закрытыми глазами преодолевающий 2,24 м, на этой отсечке и остановится? Данил после окончания соревнований признался, что некоторое время назад испытывал проблемы со спиной, и это могло повлиять. Но 2,24 для него – детская высота. Победу в этом секторе одержал Степан Веткин, для победы ему хватило прыжка на 2,27 м. Кстати, Веткину всего 20 лет.

Не все фавориты оправдали ожидания:
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В российской лёгкой атлетике есть мировые лидеры! За кем стоит следить на ЧР-2026

Полина Ткалич уже много раз выигрывала титул чемпионки России, однако её серия прервалась. Полина слишком мощно пробежала первые 200 м и встала на второй половине дистанции. Сенсационную победу одержала Анна Садовничева, которая выдала мощнейший финиш и выбежала из 51 секунды, установив личный рекорд (50,94).

Свой высокий класс подтвердили бегуны Владимир Никитин (победы на 5000 и 10 000 м) и Светлана Аплачкина (победы на 1500 и 5000 м), молотобоец Валерий Пронкин, прыгунья с шестом Полина Кнороз, мастера стипль-чеза Екатерина Ивонина и Максим Якушев, спринтер Дарья Осипова, которая выиграла свои родные «барьеры» и стала третьей на гладкой 100-метровке.

Самые яркие эмоции

Спортсмены не скрывали своих эмоций после побед и поражений.

Егор Лимонов в последний день чемпионата за 250 м до финиша бега на «полторашке» рванул из плотной группы как ракета. Но Сергей Дубровский, оставивший все силы как раз на финише, настиг конкурента и пересёк черту одновременно с ним.

Фотофиниш отдал победу Лимонову с разницей в 0,004 секунды! Егор после объявления результатов встал на колени и поблагодарил небеса.

Вера Филатова после победы на дистанции 200 м долго и громко кричала, выплёскивая всё, что у неё накопилось за год с Казани-2025, когда её дисквалифицировали за фальстарт. Та ситуация была спорной, по мнению самой спортсменки, решение судей – несправедливое, однако она не сломалась и вернулась на топ-уровень, хотя и подумывала про завершение карьеры.

Эмоции от победы бывают разными:
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Дмитрий Чижиков в тройном прыжке и Элла Кузнецова в метании копья вырвали золотые медали последними попытками и высоко прыгали от радости. А Фёдор Иванов, победив в забеге на 400 м с барьерами, чуть ли не лбом бился о дорожку. Но не от радости, а от разочарования – сбой на последнем барьере стоил ему рекорда России.

Чемпионат России завершён, однако в августе у легкоатлетов Спартакиада народов России в Челябинске, где выступят только сильнейшие.

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