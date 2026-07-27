В России подросло целое поколение крутых легкоатлетов. ЧР-2026 приятно удивил!

В Екатеринбурге завершился чемпионат России по лёгкой атлетике – 2026. Он открыл новые имена — спортсмены громко заявили о себе на высоком уровне. За 11 лет изоляции вид спорта не умер, а продолжает воспитывать тех, кто готов блеснуть и на мировой арене. Главное, чтобы барьеры для выступлений на международных стартах были убраны.

Юниоры показали свою силу

Про этих ребят знали те, кто глубоко интересуется видом спорта и следит даже за юниорскими стартами. Но их явление широкой публике состоялось именно в Екатеринбурге.

Николай Грудковский на сегодняшний день – лучший спринтер России. Победа с шикарным результатом 10,16 и руками, поднятыми вверх до финишных «клеток». Он выиграл и 200 м вообще с фантастическим для России результатом – 20,27, однако был дисквалифицирован за то, что наступил на разделительную линию между дорожками. Драма, но всё по правилам. Главное, что потенциал – невероятный. Когда восстановится после всех травм рекордсмен России Константин Крылов, заруба будет знатная.

Кирилл Анисимов буквально за год сбросил пять секунд с личного рекорда в беге на 800 м. Российский Купер Луткенхаус. На чемпионате России он выиграл с результатом 1.45,64. Кто в России бегал быстрее? Только Юрий Борзаковский во времена уже далёкого прошлого. В Екатеринбурге Анисимов дважды улучшил личный рекорд – в забеге и в финале. Выиграл в стиле Борзаковского (и тренируется по тем же планам, что и олимпийский чемпион), а отпраздновал в стиле Роналду.

Алексей Данилов сокрушался после финиша забега на 400 м, в котором вновь выбежал из 45 секунд. Ему всего 0,23 не хватило до того, чтобы побить собственный рекорд России, который он установил в прошлом году, скинув стоявшее 45 лет достижение.

Алексей Леманов выиграл ходьбу на 10 000 м, по дикой жаре опередив фаворитов – Василия Мизинова и Сергея Кожевникова. Последний вообще не проигрывал в текущем сезоне, грохнул рекорд России, показал лучшее время в мире и вообще был в топ-форме. Однако на дорожке «Калининца» был вяловатым по сравнению с самим собой. Леманов же прекрасно провёл заход тактически, а его ускорение на последнем круге, когда он ушёл от Мизинова, – высший класс.

Для понимания: Грудковскому и Анисимову по 18 лет, Данилову и Леманову – по 19. Они никогда не выступали на международных стартах даже среди сверстников, а заниматься лёгкой атлетикой начали во времена, когда наших спортсменов наглухо закрыли. Но результаты этих парней и ещё целого ряда юниоров и юниорок внушают надежду на будущее.

Сенсационные поражения, ожидаемые победы

Неудачным оказался чемпионат России для признанных фаворитов. Золотые медали бегунье на 400 м Полине Ткалич и прыгуну в высоту Даниле Лысенко, казалось, уже можно было вешать на шею до старта турнира.

Но спорт всегда преподносит сюрпризы. Разве можно было предположить, что Лысенко, с закрытыми глазами преодолевающий 2,24 м, на этой отсечке и остановится? Данил после окончания соревнований признался, что некоторое время назад испытывал проблемы со спиной, и это могло повлиять. Но 2,24 для него – детская высота. Победу в этом секторе одержал Степан Веткин, для победы ему хватило прыжка на 2,27 м. Кстати, Веткину всего 20 лет.

Полина Ткалич уже много раз выигрывала титул чемпионки России, однако её серия прервалась. Полина слишком мощно пробежала первые 200 м и встала на второй половине дистанции. Сенсационную победу одержала Анна Садовничева, которая выдала мощнейший финиш и выбежала из 51 секунды, установив личный рекорд (50,94).

Свой высокий класс подтвердили бегуны Владимир Никитин (победы на 5000 и 10 000 м) и Светлана Аплачкина (победы на 1500 и 5000 м), молотобоец Валерий Пронкин, прыгунья с шестом Полина Кнороз, мастера стипль-чеза Екатерина Ивонина и Максим Якушев, спринтер Дарья Осипова, которая выиграла свои родные «барьеры» и стала третьей на гладкой 100-метровке.

Самые яркие эмоции

Спортсмены не скрывали своих эмоций после побед и поражений.

Егор Лимонов в последний день чемпионата за 250 м до финиша бега на «полторашке» рванул из плотной группы как ракета. Но Сергей Дубровский, оставивший все силы как раз на финише, настиг конкурента и пересёк черту одновременно с ним.

Фотофиниш отдал победу Лимонову с разницей в 0,004 секунды! Егор после объявления результатов встал на колени и поблагодарил небеса.

Вера Филатова после победы на дистанции 200 м долго и громко кричала, выплёскивая всё, что у неё накопилось за год с Казани-2025, когда её дисквалифицировали за фальстарт. Та ситуация была спорной, по мнению самой спортсменки, решение судей – несправедливое, однако она не сломалась и вернулась на топ-уровень, хотя и подумывала про завершение карьеры.

Дмитрий Чижиков в тройном прыжке и Элла Кузнецова в метании копья вырвали золотые медали последними попытками и высоко прыгали от радости. А Фёдор Иванов, победив в забеге на 400 м с барьерами, чуть ли не лбом бился о дорожку. Но не от радости, а от разочарования – сбой на последнем барьере стоил ему рекорда России.

Чемпионат России завершён, однако в августе у легкоатлетов Спартакиада народов России в Челябинске, где выступят только сильнейшие.