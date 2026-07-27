На чемпионате мира — 2026 победу праздновал наш саблист Павел Граудынь. В финале он разгромил соперника из Южной Кореи.

Российский фехтовальщик победил с флагом и гимном. Такого золота у страны не было 10 лет!

У России есть первое золото чемпионата мира – 2026 по фехтованию!

После провального начала турнира в Гонконге, на котором наши фехтовальщики впервые после долгой паузы выступают с национальной символикой, там всё-таки заиграет гимн России. И всё это благодаря Павлу Граудыню.

Отправил домой фаворита

19-летний Павел Граудынь не ехал на турнир в качестве фаворита. Но именно он выбрался из тени более звёздных и титулованных соотечественников, таких как Яна Егорян или братья Бородачёвы.

После успешной квалификации соперником Павла стал сначала узбек Алпамис Уракбаев, далее – китаец Чжэньхао Вэй, а в 1/8 финала Граудынь встретился с первым сеяным – французом Себастьеном Патрисом. Этот бой с фаворитом стал самым сложным и, по всей видимости, определяющим на пути к золотой медали россиянина. Бой закончился со счётом 15:12 в пользу Павла.

После такой победы россиянин просто не давал соперникам даже приблизиться к себе. Конкуренты Граудыня не могли набрать и 10 уколов. Не сумел сделать этого и соперник россиянина в финале. Кореец До Кён Дон проиграл Павлу со счётом 9:15. Чистое мастерство нашего парня!

Павел Граудынь Фото: Михаил Синицын/ТАСС

«Это было потрясающе»

Это первая личная медаль Павла Граудыня на международных турнирах – и сразу золотая. В прошлом году в командной дисциплине он стал бронзовым призёром чемпионата Европы. Но тогда россияне выступали в нейтральном статусе. А уже сегодня Граудынь сталь первым российским фехтовальщиком с 2022 года, в честь которого заиграл гимн России.

«Ожидал ли, что буду лидировать с начала поединка? Возможно, немного. Сегодня очень хороший день. Это было потрясающе. Невероятное чувство, я очень счастлив. Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживает, моей семье, моей команде и стране», – поделился после победы Павел.

Граудынь принёс первое для России золото в мужской сабле более чем за 10 лет. В последний раз чемпионом мира в далёком 2015 году становился Алексей Якименко, годом ранее – Николай Ковалёв, а в 2013-м – Вениамин Решетников.

И кстати, спортивный характер у парня в крови. Его родители – известные легкоатлеты. Папа Владимир – участник Олимпийских игр – 1988 в беге на 800 метров, мама Юлия – призёр чемпионата мира и Европы в беге на 100 метров с барьерами. А сегодня спортивную династию прославляет уже их сын.