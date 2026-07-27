Лучший велогонщик мира сравнялся с легендами. Чем завершился «Тур де Франс» — 2026

Самая престижная многодневка мира «Тур де Франс» в 2026 году завершилась победой словенского гонщика Тадея Погачара.

Предсказуемо? Да. Скучно? Ни в коем случае. «Тур»-2026 получился крутым, как и всегда. Ну а Погачар влетел в элитный клуб величайших в истории.

Клуб пятикратных чемпионов

Погачар выиграл «Тур де Франс» третий раз подряд и пятый раз – в карьере. Словенец побеждал в 2020, 2021, 2024, 2025 и 2026 годах. Он повторил достижения легендарных Жака Анкетиля, Эдди Меркса, Бернара Ино и Мигеля Индурайна.

Тадей Погачар Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Пожалуй, в победе Тадея на многодневке не сомневался никто. С точки зрения именно спортивного результата у словенца не было конкурентов. Занявший в итоге второе место в общем зачёте лучший раздельщик мира Ремко Эвенепул после заключительного этапа ответил на вопрос, как победить Погачара: «Победить его можно, только если он не выйдет на старт».

В той форме, что набрал словенский терминатор, он способен на всё. По ходу «Тур де Франс» – 2026 Погачар выиграл пять этапов и установил новые рекорды.

Гениальный подъём на Альп-д’Юэз

Победу в общем зачёте Погачар обеспечил себе ещё на второй неделе многодневки – слишком велик был его отрыв от соперников. Да, это спорт и от случайностей никто не застрахован. Основной, как считалось до старта, конкурент Погачара в борьбе за общий зачёт датчанин Йонас Вингегор выбыл в результате падения не в самой опасной ситуации.

Несколько партнёров словенца по команде UAE Emirates-XRG словили болезни и вирусы, однако сам он избежал неприятностей. Ну а то, что Погачар выдал на 19-м этапе, который заканчивался подъёмом на Альп-д’Юэз, было очень круто. Это был этап с несколькими категорийными подъёмами, последним из которых и оказалась легендарная вершина.

К началу этого подъёма Погачар уступал группе отрыва, в которой были очень сильные горняки, 3 минуты и 30 секунд. И вот тогда начал свою атаку. Капитан UAE Emirates-XRG выиграл этап, сумев прошить всех соперников одного за другим! Непосредственно в сам подъём он влетел за 35 минут и 27 секунд – это новый рекорд.

Конечно, стоит учитывать, на чём гоняются сейчас и на чём гонял знаменитый итальянец Марко «Пират» Пантани, когда устанавливал свой рекорд в 1995-м (36.40) – это техника разного уровня. С другой стороны, стоит учитывать и ту эпоху, тёмные дела в те времена уравновешивают разницу в технике.

В любом случае то, что сделал Погачар – достижение на многие годы. Если только сам словенец не превзойдёт этот результат.

Сколько заработал Погачар на «Тур де Франс»?

Французская многодневка – самая богатая из Гранд Туров. Но призовые здесь не поражают воображение. Общий призовой фонд «Тур де Франс» – всего € 2,3 млн. Смешно по сравнению с турнирами «Большого шлема» в теннисе.

Тадей Погачар Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Самые крутые велогонщики мира находятся на крутых контрактах со своими командами. По разным оценкам, тот же Погачар зарабатывает от € 12 млн до € 14 млн за сезон, из которых € 8 млн – контракт с UAE Emirates-XRG.

За победу в «Тур де Франс» положено € 500 тыс., плюс Погачар получал какие-то мелочи за то, что был в жёлтой майке лидера, и ещё какие-то бонусы от организаторов. От команды – бонус в € 1 млн за первое место. В целом для Тадея это скорее приятное дополнение к основному контракту.

А что остальные?

Вторым на «Тур де Франс» стал Ремко Эвенепул. Бельгиец отлично провёл многодневку. Лидер Red Bull-Bora-Hansgrohe выиграл два этапа, в том числе и не разделку, чего раньше ему не удавалось.

Ремко признался, что перед «Туром» сбросил 1 кг со своего привычного боевого веса, и это помогло ему во время штурма подъёмов, где раньше он, бывало, проваливался. Кстати, его время подъёма на Аль-д’Юэз быстрее, чем было когда-то у Лэнса Армстронга.

Третьим в общем зачёте стал напарник Погачара по команде мексиканец Исаак дель Торо. Он же выиграл белую майку лучшего молодого гонщика. Гороховую майку горного короля забрал эквадорец Ричард Карапас, а зелёную майку лучшего спринтера – Мадс Педерсен.