Список всех финалов в синхронном плавании, прыжках в воду, хай-дайвинге и плавании на чемпионате Европы — 2026 в Париже.

Полное расписание ЧЕ-2026 по водным видам. Когда будут разыграны медали?

В пятницу, 31 июля, в Париже стартует чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта. В столице Франции за две с половиной недели разыграют 80 комплектов наград в пяти видах спорта. И чтобы вы не запутались в графике соревнований и всегда знали, чего ждать от следующего дня, мы собрали расписание всего ЧЕ-2026 по видам. Сохраняйте в закладки!

Расписание ЧЕ-2026 по видам спорта

На ЧЕ-2026 в Париже представители водных видов спорта будут соревноваться не одновременно. На первой неделе всё внимание болельщиков будет сосредоточено на прыжках в воду и синхронистах, а пловцы вступят в борьбу только 10 августа – в начале последней недели турнира.

Синхронное плавание – с 31 июля по 5 августа.

Прыжки в воду – с 31 июля по 6 августа.

Плавание на открытой воде – с 4 по 8 августа.

Хай-дайвинг – с 7 по 8 августа.

Плавание – с 10 по 16 августа.

Синхронное плавание

Турнир по синхронному плаванию в рамках ЧЕ-2026 пройдёт с 31 июля по 5 августа. Спортсмены будут соревноваться ежедневно в утреннее и вечернее время. Почти каждый старт будет медальным, предварительные раунды есть лишь в произвольной программе дуэтов, женского соло и групп.

31 июля, пятница

10:00-12:05 – дуэт, произвольная программа

19:00-22:30 – 🥇 дуэт, техническая программа, финал

19:00-22:30 – 🥇 мужчины, соло, техническая программа, финал

1 августа, суббота

10:00-11:35 – женщины, соло, произвольная программа

17:00-20:10 – 🥇 микст, произвольная программа, финал

17:00-20:10 – 🥇 дуэт, произвольная программа, финал

2 августа, воскресенье

10:00-11:00 – группа, произвольная программа

17:00-18:30 – 🥇 микст, техническая программа, финал

3 августа, понедельник

10:00-12:40 – 🥇 мужчины, соло, произвольная программа, финал

10:00-12:40 – 🥇 женщины, соло, произвольная программа, финал

17:00-18:20 – 🥇 группа, произвольная программа, финал

4 августа, вторник

10:00-11:45 – 🥇 женщины, соло, техническая программа, финал

17:00-18:30 – 🥇 группа, техническая программа, финал

5 августа, среда

16:00-17:40 – 🥇 группа, акробатика, финал

Прыжки в воду

Соревнования по прыжкам в воду пройдут с 31 июля по 6 августа. Состязания будут проводиться ежедневно: в первой половине дня – предварительные раунды, в вечерних сессиях – финалы.

31 июля, пятница

15:30-17:15 – 🥇 командные соревнования, финал

1 августа, суббота

13:00-15:25 – трамплин 1 м, мужчины

21:00-00:00 – 🥇 вышка 10 м, синхронные прыжки, женщины, финал

21:00-00:00 – 🥇 трамплин 1 м, мужчины, финал

2 августа, воскресенье

13:30-15:20 – трамплин 1 м, женщины

20:00-23:25 – 🥇 микст, трамплин 3 м, финал

20:00-23:25 – 🥇 трамплин 1 м, женщины, финал

3 августа, понедельник

14:00-15:40 – вышка 10 м, женщины

20:00-23:45 – 🥇 трамплин 3 м, синхронные прыжки, мужчины, финал

20:00-23:45 – 🥇 вышка 10 м, женщины, финал

4 августа, вторник

13:30-15:30 – трамплин 3 м, женщины

20:30-23:50 – 🥇 вышка 10 м, синхронные прыжки, мужчины, финал

20:30-23:50 – 🥇 трамплин 3 м, женщины, финал

5 августа, среда

11:30-14:20 – трамплин 3 м, мужчины

19:30-22:30 – 🥇 вышка 10 м, микст, синхронные прыжки, финал

19:30-22:30 – 🥇 трамплин 3 м, мужчины, финал

6 августа, четверг

11:30-13:30 – вышка 10 м, мужчины

18:30-21:45 – 🥇 трамплин 3 м, синхронные прыжки, женщины, финал

18:30-21:45 – 🥇 вышка 10 м, мужчины, финал

Плавание на открытой воде

Соревнования по плаванию в открытой воде пройдут с 4 по 8 августа. За это время спортсменам предоставят один день отдыха – 6 августа. В остальные дни турнира состоятся по две сессии: утренняя и вечерняя. Предварительные состязания не предусмотрены.

4 августа, вторник

11:00-13:30 – 🥇 10 км, мужчины, финал

15:30-18:00 – 🥇 10 км, женщины, финал

5 августа, среда

11:00-12:30 – 🥇 5 км, мужчины, финал

15:30-17:00 – 🥇 5 км, женщины, финал

7 августа, пятница

10:00-11:30 – 🥇 3 км, спринт, женщины, финал

12:15-14:00 – 🥇 3 км, спринт, мужчины, финал

8 августа, суббота

11:00-12:45 – 🥇 смешанная эстафета, 4x1500 м, финал

Хай-дайвинг

Спортсмены будут соревноваться всего два дня – 7 и 8 августа. Атлеты будут биться всего за два комплекта медалей: один у мужчин и один – у женщин.

7 августа, пятница

14:30-16:00 – 20 м, женщины, первый и второй раунды

17:00-18:30 – 20 м, мужчины, первый и второй раунды

8 августа, суббота

14:30-16:00 – 🥇 20 м, женщины, третий и четвёртый раунды

17:00-18:30 – 🥇 20 м, мужчины, третий и четвёртый раунды

Плавание

У пловцов самая обширная программа на этом ЧЕ. Соревнования состоятся с 10 по 16 августа. Во время утренних сессий будут проходить предварительные заплывы, а вечером – полуфиналы и финалы. Также на ЧЕ-2026 состоятся заплывы для параатлетов на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем.

10 августа, понедельник

Утренняя сессия, с 10:30:

400 м, комплекс, мужчины;

100 м, вольный стиль, женщины;

50 м, баттерфляй, мужчины;

200 м, спина, женщины;

100 м, брасс, мужчины;

эстафета, 4х200 м, вольный стиль, женщины;

эстафета, 4х200 м, вольный стиль, мужчины;

800 м, вольный стиль, женщины.

Вечерняя сессия, с 19:30:

50 м, баттерфляй, мужчины, полуфинал;

100 м, вольный стиль, женщины, полуфинал;

🥇 400 м, комплекс, мужчины, финал;

200 м, спина, женщины, полуфинал;

100 м, брасс, мужчины, полуфинал;

🥇 эстафета, 4х200 м, вольный стиль, женщины, финал;

🥇 эстафета, 4х200 м, вольный стиль, мужчины, финал.

11 августа, вторник

Утренняя сессия, с 10:30:

50 м, баттерфляй, женщины;

100 м, вольный стиль, мужчины;

100 м, брасс, женщины;

200 м, спина, мужчины;

смешанная эстафета, 4х100 м, комплекс;

800 м, вольный стиль, мужчины.

Вечерняя сессия, с 19:30:

🥇 200 м, спина, женщины, финал;

🥇 50 м, баттерфляй, мужчины, финал;

🥇 100 м, вольный стиль, женщины, финал;

🥇 100 м, брасс, мужчины, финал;

100 м, брасс, женщины, полуфинал;

200 м, спина, мужчины, полуфинал;

50 м, баттерфляй, женщины, полуфинал;

100 м, вольный стиль, мужчины, полуфинал;

🥇 800 м, вольный стиль, женщины, финал;

🥇 смешанная эстафета, 4х100 м, комплекс.

12 августа, среда

Утренняя сессия, с 10:30:

200 м, вольный стиль, женщины;

100 м, баттерфляй, мужчины;

50 м, спина, женщины;

200 м, брасс, мужчины;

400 м, комплекс, женщины;

эстафета, 4х100 м, вольный стиль, женщины.

Вечерняя сессия, с 19:30:

200 м, вольный стиль, женщины, полуфинал;

🥇 200 м, спина, мужчины, финал;

🥇 50 м, баттерфляй, женщины, финал;

🥇 100 м, вольный стиль, мужчины, финал;

🥇 100 м, брасс, женщины, финал;

200 м, брасс, мужчины, полуфинал;

50 м, спина, женщины, полуфинал;

100 м, баттерфляй, мужчины, полуфинал;

🥇 400 м, комплекс, женщины, финал;

🥇 800 м, вольный стиль, мужчины, финал;

🥇 эстафета, 4х100 м, вольный стиль, женщины, финал.

13 августа, четверг

Утренняя сессия, с 10:30:

200 м, вольный стиль, мужчины;

100 м, баттерфляй, женщины;

50 м, спина, мужчины;

200 м, брасс, женщины;

эстафета, 4х100 м, вольный стиль, мужчины;

1500 м, вольный стиль, женщины.

Вечерняя сессия, с 19:30:

🥇 100 м, баттерфляй, мужчины, финал;

🥇 50 м, спина, женщины, финал;

200 м, вольный стиль, мужчины, полуфинал;

100 м, баттерфляй, женщины, полуфинал;

50 м, спина, мужчины, полуфинал;

200 м, брасс, женщины, полуфинал;

🥇 200 м, брасс, мужчины, финал;

🥇 200 м, вольный стиль, женщины, финал;

🥇 эстафета, 4х100 м, вольный стиль, мужчины, финал.

14 августа, пятница

Утренняя сессия, с 10:30:

50 м, вольный стиль, женщины;

50 м, брасс, мужчины;

100 м, спина, женщины;

200 м, баттерфляй, мужчины;

200 м, комплекс, женщины;

смешанная эстафета, 4х100 м, вольный стиль;

1500 м, вольный стиль, мужчины.

Вечерняя сессия, с 19:30:

🥇 100 м, баттерфляй, женщины, финал;

🥇 200 м, вольный стиль, мужчины, финал;

🥇 200 м, брасс, женщины, финал;

100 м, спина, женщины, полуфинал;

50 м, брасс, мужчины, полуфинал;

50 м, вольный стиль, женщины, полуфинал;

200 м, баттерфляй, мужчины, полуфинал;

200 м, комплекс, женщины, полуфинал;

🥇 50 м, спина, мужчины, финал;

🥇 1500 м, вольный стиль, женщины, финал;

🥇 смешанная эстафета, 4х100 м, вольный стиль, финал.

15 августа, суббота

Утренняя сессия, с 10:30:

50 м, вольный стиль, мужчины;

200 м, баттерфляй, женщины;

100 м, спина, мужчины;

50 м, брасс, женщины;

200 м, комплекс, мужчины;

смешанная эстафета, 4х200 м, вольный стиль;

50 м, вольный стиль, женщины, парапловцы;

100 м, вольный стиль, мужчины, парапловцы.

Вечерняя сессия, с 19:30:

🥇 200 м, баттерфляй, мужчины, финал;

🥇 50 м, вольный стиль, женщины, финал;

🥇 50 м, брасс, мужчины, финал;

🥇 200 м, комплекс, женщины, финал;

50 м, вольный стиль, мужчины, полуфинал;

50 м, брасс, женщины, полуфинал;

🥇 1500 м, вольный стиль, мужчины, финал;

200 м, баттерфляй, женщины, полуфинал;

200 м, комплекс, мужчины, полуфинал;

🥇 100 м, спина, женщины, финал;

100 м, спина, мужчины, полуфинал;

🥇 50 м, вольный стиль, женщины, парапловцы, финал;

🥇 100 м, вольный стиль, мужчины, парапловцы, финал.

🥇 смешанная эстафета, 4х200 м, вольный стиль, финал.

16 августа, воскресенье

Утренняя сессия, с 10:30:

400 м, вольный стиль, женщины;

400 м, вольный стиль, мужчины;

эстафета, 4х100 м, комплекс, женщины;

эстафета, 4х100 м, комплекс, мужчины;

50 м, вольный стиль, мужчины, парапловцы;

100 м, вольный стиль, женщины, парапловцы.

Вечерняя сессия, с 19:30: