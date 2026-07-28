Полное расписание ЧЕ-2026 по водным видам. Когда будут разыграны медали?

В пятницу, 31 июля, в Париже стартует чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта. В столице Франции за две с половиной недели разыграют 80 комплектов наград в пяти видах спорта. И чтобы вы не запутались в графике соревнований и всегда знали, чего ждать от следующего дня, мы собрали расписание всего ЧЕ-2026 по видам. Сохраняйте в закладки!
- Расписание ЧЕ-2026 по видам спорта
- Синхронное плавание
- Прыжки в воду
- Плавание на открытой воде
- Хай-дайвинг
- Плавание
Расписание ЧЕ-2026 по видам спорта
На ЧЕ-2026 в Париже представители водных видов спорта будут соревноваться не одновременно. На первой неделе всё внимание болельщиков будет сосредоточено на прыжках в воду и синхронистах, а пловцы вступят в борьбу только 10 августа – в начале последней недели турнира.
Синхронное плавание – с 31 июля по 5 августа.
Прыжки в воду – с 31 июля по 6 августа.
Плавание на открытой воде – с 4 по 8 августа.
Хай-дайвинг – с 7 по 8 августа.
Плавание – с 10 по 16 августа.
Синхронное плавание
Турнир по синхронному плаванию в рамках ЧЕ-2026 пройдёт с 31 июля по 5 августа. Спортсмены будут соревноваться ежедневно в утреннее и вечернее время. Почти каждый старт будет медальным, предварительные раунды есть лишь в произвольной программе дуэтов, женского соло и групп.
31 июля, пятница
10:00-12:05 – дуэт, произвольная программа
19:00-22:30 – 🥇 дуэт, техническая программа, финал
19:00-22:30 – 🥇 мужчины, соло, техническая программа, финал
1 августа, суббота
10:00-11:35 – женщины, соло, произвольная программа
17:00-20:10 – 🥇 микст, произвольная программа, финал
17:00-20:10 – 🥇 дуэт, произвольная программа, финал
2 августа, воскресенье
10:00-11:00 – группа, произвольная программа
17:00-18:30 – 🥇 микст, техническая программа, финал
3 августа, понедельник
10:00-12:40 – 🥇 мужчины, соло, произвольная программа, финал
10:00-12:40 – 🥇 женщины, соло, произвольная программа, финал
17:00-18:20 – 🥇 группа, произвольная программа, финал
4 августа, вторник
10:00-11:45 – 🥇 женщины, соло, техническая программа, финал
17:00-18:30 – 🥇 группа, техническая программа, финал
5 августа, среда
16:00-17:40 – 🥇 группа, акробатика, финал
Прыжки в воду
Соревнования по прыжкам в воду пройдут с 31 июля по 6 августа. Состязания будут проводиться ежедневно: в первой половине дня – предварительные раунды, в вечерних сессиях – финалы.
31 июля, пятница
15:30-17:15 – 🥇 командные соревнования, финал
1 августа, суббота
13:00-15:25 – трамплин 1 м, мужчины
21:00-00:00 – 🥇 вышка 10 м, синхронные прыжки, женщины, финал
21:00-00:00 – 🥇 трамплин 1 м, мужчины, финал
2 августа, воскресенье
13:30-15:20 – трамплин 1 м, женщины
20:00-23:25 – 🥇 микст, трамплин 3 м, финал
20:00-23:25 – 🥇 трамплин 1 м, женщины, финал
3 августа, понедельник
14:00-15:40 – вышка 10 м, женщины
20:00-23:45 – 🥇 трамплин 3 м, синхронные прыжки, мужчины, финал
20:00-23:45 – 🥇 вышка 10 м, женщины, финал
4 августа, вторник
13:30-15:30 – трамплин 3 м, женщины
20:30-23:50 – 🥇 вышка 10 м, синхронные прыжки, мужчины, финал
20:30-23:50 – 🥇 трамплин 3 м, женщины, финал
5 августа, среда
11:30-14:20 – трамплин 3 м, мужчины
19:30-22:30 – 🥇 вышка 10 м, микст, синхронные прыжки, финал
19:30-22:30 – 🥇 трамплин 3 м, мужчины, финал
6 августа, четверг
11:30-13:30 – вышка 10 м, мужчины
18:30-21:45 – 🥇 трамплин 3 м, синхронные прыжки, женщины, финал
18:30-21:45 – 🥇 вышка 10 м, мужчины, финал
Плавание на открытой воде
Соревнования по плаванию в открытой воде пройдут с 4 по 8 августа. За это время спортсменам предоставят один день отдыха – 6 августа. В остальные дни турнира состоятся по две сессии: утренняя и вечерняя. Предварительные состязания не предусмотрены.
4 августа, вторник
11:00-13:30 – 🥇 10 км, мужчины, финал
15:30-18:00 – 🥇 10 км, женщины, финал
5 августа, среда
11:00-12:30 – 🥇 5 км, мужчины, финал
15:30-17:00 – 🥇 5 км, женщины, финал
7 августа, пятница
10:00-11:30 – 🥇 3 км, спринт, женщины, финал
12:15-14:00 – 🥇 3 км, спринт, мужчины, финал
8 августа, суббота
11:00-12:45 – 🥇 смешанная эстафета, 4x1500 м, финал
Хай-дайвинг
Спортсмены будут соревноваться всего два дня – 7 и 8 августа. Атлеты будут биться всего за два комплекта медалей: один у мужчин и один – у женщин.
7 августа, пятница
14:30-16:00 – 20 м, женщины, первый и второй раунды
17:00-18:30 – 20 м, мужчины, первый и второй раунды
8 августа, суббота
14:30-16:00 – 🥇 20 м, женщины, третий и четвёртый раунды
17:00-18:30 – 🥇 20 м, мужчины, третий и четвёртый раунды
Плавание
У пловцов самая обширная программа на этом ЧЕ. Соревнования состоятся с 10 по 16 августа. Во время утренних сессий будут проходить предварительные заплывы, а вечером – полуфиналы и финалы. Также на ЧЕ-2026 состоятся заплывы для параатлетов на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем.
10 августа, понедельник
Утренняя сессия, с 10:30:
- 400 м, комплекс, мужчины;
- 100 м, вольный стиль, женщины;
- 50 м, баттерфляй, мужчины;
- 200 м, спина, женщины;
- 100 м, брасс, мужчины;
- эстафета, 4х200 м, вольный стиль, женщины;
- эстафета, 4х200 м, вольный стиль, мужчины;
- 800 м, вольный стиль, женщины.
Вечерняя сессия, с 19:30:
- 50 м, баттерфляй, мужчины, полуфинал;
- 100 м, вольный стиль, женщины, полуфинал;
- 🥇 400 м, комплекс, мужчины, финал;
- 200 м, спина, женщины, полуфинал;
- 100 м, брасс, мужчины, полуфинал;
- 🥇 эстафета, 4х200 м, вольный стиль, женщины, финал;
- 🥇 эстафета, 4х200 м, вольный стиль, мужчины, финал.
11 августа, вторник
Утренняя сессия, с 10:30:
- 50 м, баттерфляй, женщины;
- 100 м, вольный стиль, мужчины;
- 100 м, брасс, женщины;
- 200 м, спина, мужчины;
- смешанная эстафета, 4х100 м, комплекс;
- 800 м, вольный стиль, мужчины.
Вечерняя сессия, с 19:30:
- 🥇 200 м, спина, женщины, финал;
- 🥇 50 м, баттерфляй, мужчины, финал;
- 🥇 100 м, вольный стиль, женщины, финал;
- 🥇 100 м, брасс, мужчины, финал;
- 100 м, брасс, женщины, полуфинал;
- 200 м, спина, мужчины, полуфинал;
- 50 м, баттерфляй, женщины, полуфинал;
- 100 м, вольный стиль, мужчины, полуфинал;
- 🥇 800 м, вольный стиль, женщины, финал;
- 🥇 смешанная эстафета, 4х100 м, комплекс.
12 августа, среда
Утренняя сессия, с 10:30:
- 200 м, вольный стиль, женщины;
- 100 м, баттерфляй, мужчины;
- 50 м, спина, женщины;
- 200 м, брасс, мужчины;
- 400 м, комплекс, женщины;
- эстафета, 4х100 м, вольный стиль, женщины.
Вечерняя сессия, с 19:30:
- 200 м, вольный стиль, женщины, полуфинал;
- 🥇 200 м, спина, мужчины, финал;
- 🥇 50 м, баттерфляй, женщины, финал;
- 🥇 100 м, вольный стиль, мужчины, финал;
- 🥇 100 м, брасс, женщины, финал;
- 200 м, брасс, мужчины, полуфинал;
- 50 м, спина, женщины, полуфинал;
- 100 м, баттерфляй, мужчины, полуфинал;
- 🥇 400 м, комплекс, женщины, финал;
- 🥇 800 м, вольный стиль, мужчины, финал;
- 🥇 эстафета, 4х100 м, вольный стиль, женщины, финал.
13 августа, четверг
Утренняя сессия, с 10:30:
- 200 м, вольный стиль, мужчины;
- 100 м, баттерфляй, женщины;
- 50 м, спина, мужчины;
- 200 м, брасс, женщины;
- эстафета, 4х100 м, вольный стиль, мужчины;
- 1500 м, вольный стиль, женщины.
Вечерняя сессия, с 19:30:
- 🥇 100 м, баттерфляй, мужчины, финал;
- 🥇 50 м, спина, женщины, финал;
- 200 м, вольный стиль, мужчины, полуфинал;
- 100 м, баттерфляй, женщины, полуфинал;
- 50 м, спина, мужчины, полуфинал;
- 200 м, брасс, женщины, полуфинал;
- 🥇 200 м, брасс, мужчины, финал;
- 🥇 200 м, вольный стиль, женщины, финал;
- 🥇 эстафета, 4х100 м, вольный стиль, мужчины, финал.
14 августа, пятница
Утренняя сессия, с 10:30:
- 50 м, вольный стиль, женщины;
- 50 м, брасс, мужчины;
- 100 м, спина, женщины;
- 200 м, баттерфляй, мужчины;
- 200 м, комплекс, женщины;
- смешанная эстафета, 4х100 м, вольный стиль;
- 1500 м, вольный стиль, мужчины.
Вечерняя сессия, с 19:30:
- 🥇 100 м, баттерфляй, женщины, финал;
- 🥇 200 м, вольный стиль, мужчины, финал;
- 🥇 200 м, брасс, женщины, финал;
- 100 м, спина, женщины, полуфинал;
- 50 м, брасс, мужчины, полуфинал;
- 50 м, вольный стиль, женщины, полуфинал;
- 200 м, баттерфляй, мужчины, полуфинал;
- 200 м, комплекс, женщины, полуфинал;
- 🥇 50 м, спина, мужчины, финал;
- 🥇 1500 м, вольный стиль, женщины, финал;
- 🥇 смешанная эстафета, 4х100 м, вольный стиль, финал.
15 августа, суббота
Утренняя сессия, с 10:30:
- 50 м, вольный стиль, мужчины;
- 200 м, баттерфляй, женщины;
- 100 м, спина, мужчины;
- 50 м, брасс, женщины;
- 200 м, комплекс, мужчины;
- смешанная эстафета, 4х200 м, вольный стиль;
- 50 м, вольный стиль, женщины, парапловцы;
- 100 м, вольный стиль, мужчины, парапловцы.
Вечерняя сессия, с 19:30:
- 🥇 200 м, баттерфляй, мужчины, финал;
- 🥇 50 м, вольный стиль, женщины, финал;
- 🥇 50 м, брасс, мужчины, финал;
- 🥇 200 м, комплекс, женщины, финал;
- 50 м, вольный стиль, мужчины, полуфинал;
- 50 м, брасс, женщины, полуфинал;
- 🥇 1500 м, вольный стиль, мужчины, финал;
- 200 м, баттерфляй, женщины, полуфинал;
- 200 м, комплекс, мужчины, полуфинал;
- 🥇 100 м, спина, женщины, финал;
- 100 м, спина, мужчины, полуфинал;
- 🥇 50 м, вольный стиль, женщины, парапловцы, финал;
- 🥇 100 м, вольный стиль, мужчины, парапловцы, финал.
- 🥇 смешанная эстафета, 4х200 м, вольный стиль, финал.
16 августа, воскресенье
Утренняя сессия, с 10:30:
- 400 м, вольный стиль, женщины;
- 400 м, вольный стиль, мужчины;
- эстафета, 4х100 м, комплекс, женщины;
- эстафета, 4х100 м, комплекс, мужчины;
- 50 м, вольный стиль, мужчины, парапловцы;
- 100 м, вольный стиль, женщины, парапловцы.
Вечерняя сессия, с 19:30:
- 🥇 50 м, вольный стиль, мужчины, финал;
- 🥇 50 м, брасс, женщины, финал;
- 🥇 200 м, комплекс, мужчины, финал;
- 🥇 200 м, баттерфляй, женщины, финал;
- 🥇 100 м, спина, мужчины, финал;
- 🥇 400 м, вольный стиль, женщины, финал;
- 🥇 400 м, вольный стиль, мужчины, финал;
- 🥇 50 м, вольный стиль, мужчины, парапловцы, финал;
- 🥇 100 м, вольный стиль, женщины, парапловцы, финал;
- 🥇 эстафета, 4х100 м, комплекс, женщины, финал;
- 🥇 эстафета, 4х100 м, комплекс, мужчины, финал.