Два месяца назад наших спортсменов полноценно вернули на международные соревнования. А теперь оказывается, что есть исключения.

Российских гимнастов теперь можно легально оставлять без флага и гимна. Что происходит?!

После полноценного допуска российских гимнастов в мае 2026 года международная федерация World Gymnastics получила новую головную боль. Многие страны-организаторы отказывали нашим атлетам в возможности выступать под собственным флагом. После нескольких скандалов федерация была вынуждена принять какое-то решение и внесла изменения в свои же правила. Что касается их справедливости, возникают вопросы.

Давайте разбираться.

Исключения из правил

28 июля World Gymnastics выступила с важным заявлением. Федерация разрешила организаторам турниров лишать российских гимнастов флага, то есть допускать их только в нейтральном статусе. Правда, есть одно важное условие: такое можно проворачивать лишь на соревнованиях, которые были согласованы до официального допуска россиян – до мая 2026 года.

«Исполнительный комитет не пересматривает своё решение (о возвращении российских гимнастов с флагом и гимном. – Прим. «Чемпионата»), он признал, что до дальнейшего уведомления может потребоваться определённая гибкость в отношении мероприятий, запланированных до мая 2026 года, в тех случаях, когда обязательные местные ограничения препятствуют полному внедрению стандартной системы World Gymnastics.

Таким образом, исполнительный комитет подтвердил, что всем российским и белорусским спортсменам должно быть обеспечено полное представительство на всех соревнованиях, санкционированных World Gymnastics. Однако могут быть исключения для соревнований, запланированных до решения мая 2026 года, если действующие решения или ограничения, введённые местными властями, препятствуют реализации данной системы», – говорится в заявлении.

В World Gymnastics подчеркнули, что каждая ситуация будет разбираться отдельно и решение по ней станет приниматься после общения с организаторами турнира и представителями властей этой страны.

«World Gymnastics подтверждает свою твёрдую убеждённость в том, что спорт и политика должны оставаться разделёнными, а спортивные мероприятия должны и впредь служить нейтральными платформами, способствующими единству, справедливости, взаимному уважению и солидарности», – добавили в федерации.

Спорное решение

С одной стороны, заявление World Gymnastics выглядит как издевательство. Федерация, по сути, переобувается на ходу и откатывает своё решение назад. Она прогибается под давлением недовольных и показывает, что всё равно подвержена влиянию политических настроений.

Если чиновники World Gymnastics прогнулись сейчас, кто гарантирует, что ничего подобного не произойдёт и впредь? Вдруг власти какой-либо страны вообще не захотят пустить на турнир россиян даже под нейтральным флагом. Что тогда?

Но без этого решения российские гимнасты оставались бы в подвешенном состоянии. Пожалуй, это ещё хуже, чем выступать в нейтральном статусе, ведь заранее сложно понять, как и при каких условиях ты будешь выступать, если вообще разрешат это делать. Не очень похоже на справедливость.

Федерация пытается найти хоть какой-то выход, чтобы избежать конфликтных ситуаций и позволить всем сохранить лицо. Даже представители России в каком-то смысле могут выдохнуть: не нужно объявлять бойкоты, а можно просто подчиниться правилам WG. Обидно? Да! Зато проще выступать на турнирах!

Ещё раз подчеркнём важные моменты: запретить выступать под флагом на определённом турнире организаторы могут только в том случае, если соблюдены два условия. Первое – соревнования были анонсированы до мая 2026 года, когда было принято решение о допуске россиян. Второе – на территории страны или региона, где проводятся состязания, действуют правила, запрещающие демонстрацию российских или белорусских флагов.

И если второе правило, видимо, сохранится в некоторых европейских странах надолго, то по первому пункту грядут перемены. Очевидно, что WG при определении хозяев турниров 2027-2028 годов и далее будет настаивать на гарантиях для российских спортсменов и прописывать жёсткие санкции.

Будет ли эта схема работать? Узнаем через пару лет.

А если заглядывать в ближайшее будущее, то стоит заметить, что российским спортсменам, которые будут выступать на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе, Хорватия, на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме, Нидерланды, и на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне, Германия, стоит быть готовыми к выступлениями без флага. Грустно, но таковы новые правила.

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