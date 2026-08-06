Отцы и дети — как спорт становится фундаментом для семьи

Роль отца в воспитании ребёнка – это не просто выполнение обязанностей, а создание уникальной эмоциональной и физической связи. Спорт – один из инструментов диалога между родителями и детьми. Недаром профессиональные атлеты зачастую так трепетно относятся к папам. Звезда ЧМ-2018 Денис Черышев не раз отмечал роль отца Дмитрия в своих успехах, признаваясь, что «папа всегда знает, что нужно сказать». А защитник Игорь Дмитриев использует пример родителя как мотивацию, желая достичь и превзойти уровень выигравшего чемпионат России отца.

Вне контекста профессионального спорта папа тоже и наставник, и ориентир, и партнёр. Первого августа при поддержке национального проекта «Семья» стартовал конкурс пользовательского видео «Отец года» – 2026. Мы поговорили с прошлогодним победителем и узнали секреты правильного воспитания.

«Не нужно быть идеальным, чтобы стать хорошим отцом»

Семья Карповых живёт в небольшом городе Иланский Красноярского края. Отец Алексей работает актёром в драматическом театре, иногда снимается в кино, занимается музыкой и спортом. Творческую атмосферу поддерживает и его супруга Оксана – танцор, хореограф и преподаватель в политехническом колледже. Но главное и самое любимое занятие молодых родителей – двухлетний сын Марк. Мальчик любит петь и рисовать. Активный малыш и сподвиг Алексея записать конкурсное видео, победившее в специальной номинации «Папина тренировка».

Алексей Карпов с сыном Марком Фото: Из личного архива Алексея Карпова

«Ролик получился случайно. Для меня физические упражнения – ежедневный ритуал. Когда я отжимался, то сын начал повторять движения. Это выглядело очень мило и забавно. Так и родилась идея видео. Сначала я выложил его в социальную сеть – просто чтобы показать, какой у меня классный ребёнок. Затем узнал про конкурс и решил поучаствовать. Честно говоря, отправил и забыл. Победа в номинации «Папина тренировка» оказалась абсолютно неожиданной, но от этого ещё более приятной», – делится эмоциями Алексей.

Как принять участие в конкурсе «Отец года» – 2026?

– Снимите видеоролик до двух минут, где вы проводите время с детьми (игра, спорт, обучение).

– Опубликуйте его во «ВКонтакте» с хештегом #отецгода2026.

– Заполните анкету в сообществе конкурса и прикрепите ссылку на ролик.



Ключевые даты:

– приём заявок: до 13 сентября 2026 года;

– подведение итогов: 18 октября 2026 года (День отца);

– жюри: победителя выберут дети. – Снимите видеоролик до, где вы проводите время с детьми (игра, спорт, обучение).– Опубликуйте его во «ВКонтакте» с хештегом– Заполните анкету вконкурса и прикрепите ссылку на ролик.– приём заявок: до– подведение итогов:(День отца);– жюри: победителя выберут дети.

Алексей и Оксана убеждены, что быть идеальным родителем невозможно. Воспитание ребёнка – нелёгкий процесс, во время которого могут возникнуть сложности. Однако от этого он не становится менее приятным, ведь дети – это про созидание. Главное, по мнению родителей Марка, любовь, самоотдача и поддержка. Рецепт счастливых отношений нельзя измерить физически или выявить математически. По словам Алексея, каждый отец победил, если услышал от своего ребёнка простые, но важные слова «Папа, я тебя люблю» или «Папа, ты лучший».

Спорт через игры — полезный инструмент воспитания

Существует множество исследований о влиянии спорта на формирование личности. Психологи МГУ выяснили, что физическая активность значительно влияет на развитие внимания и памяти. По данным Минспорта по итогам 2025 года, в России занимаются спортом более 24 млн детей. В семье Карповых здоровый образ жизни тоже занимает важное место.

Алексей Карпов с сыном Марком Фото: Из личного архива Алексея Карпова

«Через занятия спортом я хочу показать сыну, что физическая активность – это очень важно для человека. Это помогает держать тело в тонусе, – говорит Алексей. – Чтобы прийти к такой позиции, мне потребовалось время, но было бы здорово, чтобы для моего сына физкультура в любом проявлении стала нормой жизни, ведь это отличный вклад в будущее».

Согласно данным Минздрава России, спорт достоверно снижает риск болезней сердца, диабета, ожирения и улучшает работу мозга. Растущему организму необходима активность, однако при выборе занятия для ребёнка необходимо учитывать ряд факторов: индивидуальные особенности, склонности, медицинские противопоказания и возраст. Родители Марка отмечают и другие не менее важные причины.

Алексей Карпов с сыном Марком Фото: Из личного архива Алексея Карпова

«Мы никогда не стали бы вовлекать сына в спорт против его воли. Но ему это нравится, Марк любит пинать мяч, причём у него получается достаточно сильно для его возраста. На детской площадке висит на перекладине, да и вообще всегда готов побегать. Также ему нравится танцевать, благо мама, танцор и хореограф, часто берёт его на работу. Наши тренировки – это всегда хорошо проведённое время. Через спорт и через игру ребёнок узнаёт и пробует новое. Моя задача – поддержать его, ведь, помимо необходимой физической активности, это и элемент воспитания, и развлечение, и момент родительской близости», – добавляет Алексей.

Поддержка через спорт

По мнению четы Карповых, родительская поддержка – фундамент, на котором строятся личность ребёнка и его будущее. Она играет ключевую роль в формировании самооценки и уверенности в себе, эмоциональной стабильности, развитии мотивации и социальных навыков.

«Самое ценное в совместных занятиях – то, что они учат командной работе с самого детства, – рассказывает Алексей. – Сын понимает, что папа – это партнёр, а не судья. Мы вместе радуемся успехам и вместе ищем решение, если что-то не получается».

Алексей Карпов с сыном Марком Фото: Из личного архива Алексея Карпова

Когда государство комплексно заботится о семьях, у родителей появляются дополнительные ресурсы для поддержки детей. Так, папам наравне с мамами доступны многие меры поддержки, в том числе и по национальному проекту «Семья».

Какую поддержку можно получить с нацпроектом «Семья»?

Ежегодная семейная выплата (предоставляется с 2026 года): для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5 прожиточного минимума на одного члена семьи. Выплату могут оформить родители, с доходов которых уплачен налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Этот налог им пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут одним платежом.

Материнский капитал: при рождении первого ребёнка — 728 921 рубль; при рождении второго – доплата 234 321 рубль.

Выплата на погашение ипотеки для многодетных семей: 450 тысяч. В некоторых регионах выплата увеличена до 1 млн рублей.

Компенсация аренды: в ряде регионов молодым семьям компенсируют часть стоимости съёмного жилья: 50% – при рождении первенца, 75% – при появлении последующих детей.

Другие возможности: единовременные выплаты при рождении, пособие по уходу до 1,5 года, детские комнаты в вузах и другое.

Как родители Алексей и Оксана хорошо знакомы с государственными мерами поддержки семьи. Карповы ещё не воспользовались материнским капиталом и пока изучают, как его лучше потратить с максимальной пользой для Марка.

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В конечном счёте быть хорошим отцом – это не о спортивных рекордах или идеальной технике. Это о простых, проявляющихся в том числе через спорт, моментах: как вместе поймать мяч, пробежать дистанцию или просто подбодрить ребёнка в нужный момент. История Алексея Карпова и его сына Марка доказывает простую истину: самое ценное наследие для малыша – это время и внимание папы. Именно это станет его опорой на всю жизнь.