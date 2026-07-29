Информация потребовала уточнения. Оказалось, всё не так, как говорят.

Загадка самого титулованного легкоатлета России. Сколько побед у Никитина на самом деле?

Многократный чемпион и рекордсмен России в беге на средние и длинные дистанции Владимир Никитин на ЧР-2026 добавил в свою богатейшую коллекцию ещё два титула, убедительно победив на дистанциях 5000 и 10 000 м. А сколько всего титулов чемпиона России у Никитина? Давайте разбираться.

После победы Владимира на дистанции 10 000 м в Екатеринбурге Всероссийская федерация лёгкой атлетики на своей странице в соцсетях поздравила спортсмена с 36-м титулом чемпиона России.

«Лучший стайер страны уверенно выиграл финальный забег на 10 000 метров с результатом 28.26,65. Титул чемпиона стал для Владимира 36-м на чемпионатах России… В этом сезоне Владимир уже показывал лучшие результаты, поэтому сегодняшний забег был прежде всего грамотной тактической работой — исключительно на победу», — сказано в сообщении.

В профиле спортсмена на сайте ВФЛА в разделе «Награды и достижения», если пролистать все титулы, получится 32 трофея: марафон (2026), полумарафон (2021), 10 000 м (2020, 2021, 2023-2026), 5000 м (2016, 2017, 2019-2026), 1500 м (2017, 2018), 5000 м в помещении (2020), 3000 м в помещении (2017-2023, 2025, 2026), 1500 м в помещении (2017, 2018).

К этим 32 титулам нужно прибавить ещё четыре, которые Владимир Никитин завоевал в беге на милю в помещениях с 2020-го по 2023-й. Вот и получается 36 титулов.

Подробнейшая статистическая база tilastopaja.info даёт те же самые титулы.

Сайт World Athletics, перечисляя все достижения Никитина, даёт информацию о 31 титуле. Но там не учтён ЧР-2026 в марафоне, который проводился в рамках Казанского марафоне и на котором Владимир установил рекорд России – 2:08.08, а также те самые чемпионаты России в забеге на милю в помещении.

Опять получается 36. Так в чём проблема?

А в том, что Владимир Никитин значится чемпионом России – 2018 в помещении на дистанции 1500 м. Но посмотрите официальный протокол этого турнира.

Самое интересное — посмотрите протокол и на сайте World Athletics. Чемпионом России является Валентин Смирнов (правда, там Валентин указан как нейтральный спортсмен, отсюда может быть расхождение)! Возможно, было лишение титула?

Смотрим официальную информацию: Валентин Смирнов был дисквалифицирован РУСАДА на четыре года, а его результаты аннулированы с даты взятия положительной пробы — с 27 июля 2019 года. Начало дисквалификации: с 20 июля 2022 года с зачётом ранее отбытого срока временного отстранения. Под аннулирование попали все результаты спортсмена, показанные с момента сдачи положительной допинг-пробы, то есть с 27 июля 2019 года и до начала официального отстранения.

Сам Валентин Смирнов в беседе с «Чемпионатом» сказал следующее: «Аннулирован только один результат в карьере — ЧР 2019 года летом. 2018 год — всё моё».

Получается, Смирнов — зимний чемпион России в беге на 1500 м и обладатель того титула, который считается в числе 36 побед Владимира Никитина.

По всем подсчётам у Никитина — 35 побед. Но есть и ещё один нюанс. В ВФЛА и World Athletics спортсмен считается победителем чемпионата России — 2020 в помещении на дистанции 5000 м. Однако в официальном протоколе этой дистанции нет! Дело в том, что она проводилась во время чемпионата России, но в рамках Всероссийских соревнований, как уточнил легкоатлетический блог Стась Шельгорн.

Так что реальное количество титулов Никитина на чемпионатах России остаётся загадкой.