Сборная России по фехтованию провалилась на чемпионате мира. Худший результат за 70 лет!

Наши спортсмены впервые за долгое время выступали с флагом и гимном. Но национальные символы не помогли.

С 22 по 30 июля российские фехтовальщики вели борьбу за медали на чемпионате мира в Гонконге. На восток наши спортсмены уезжали во всеоружии, к тому же впервые с момента отстранения – с флагом и гимном.

А домой возвращаются с худшим результатом за 27, а то и за 70 лет!

Ехали в Гонконг с надеждой

Чемпионат мира в Гонконге ждали особенно. Российские фехтовальщики, которых вернули на международную арену ещё в прошлом году, впервые ехали на турнир с флагом и гимном страны. Ждали россыпь наград, ведь предыдущие выступления наших доказывали их конкурентоспособность.

Ещё месяц назад россияне выиграли на чемпионате Европы четыре медали – золото, серебро и две бронзы, а годом ранее на первом после возвращения чемпионате мира (ещё без флага и гимна) – золото и два серебра. Причём все призёры остались в составе нынешней команды и в Гонконг приехали не только подтверждать, но и улучшать свои результаты.

Неожиданные результаты

Первым шоком для страны стал результат братьев Бородачёвых в личном первенстве по рапире. Кирилл – серебряный призёр ЧМ-2025, а Антон завершил ЧЕ-2026 с бронзой. В Гонконге же Антон и Даниил Керик вылетели из борьбы ещё на этапе 1/16 финала, Кирилл вместе с Егором Баранниковым завершили личный турнир по итогам 1/4 финала.

Кирилл Бородачёв Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Именно четвертьфинальный барьер стал главным препятствием для многих россиян. В женской шпаге на этом этапе выбыла последняя из россиянок Анастасия Рустамова, у мужчин-шпажистов здесь же остановился Дмитрий Швелидзе, у саблисток – Алина Михайлова. Остальные выбывали ещё раньше.

В командных дисциплинах россияне тоже не продвинулись дальше четвертьфинала, а шпажистки и саблистки вообще вылетели ещё в 1/8 финала.

Провал лидера сборной

Главная надежда и лидер сборной Яна Егорян, действующая чемпионка мира по сабле, обладательница золота чемпионата Европы в команде – главное удивление турнира. И удивление неприятное. Двукратная олимпийская чемпионка приехала защищать титул, но выбыла ещё в 1/16 финала в бою с олимпийской чемпионкой 2024 года француженкой Манон Апити-Брюне.

Яна Егорян Фото: Михаил Синицын/ТАСС

«Ещё в первом бою стало ясно, что она очень сильно волнуется. Но фехтовала она зажато только первую половину боя. Во второй сразу с первого же удара включилась, и стало видно, что всё в порядке. На разминке перед вторым поединком уже было намного лучше, однако в самом бою всё равно некая зажатость у Яны присутствовала, потому что обычно на мои конкретные подсказки она знает, что нужно делать. А здесь она меня, к сожалению, не слышала. Я с ней поговорил после поражения, она сказала, что слышала только отрывки каких-то фраз, которые не понимала, каким образом реализовать», – рассказал после выступления Егорян тренер саблисток Дмитрий Глотов.

Важнейшая победа

Единственным лучом света в мрачном царстве поражений стал 19-летний Павел Граудынь. На юного саблиста не возлагали особых ожиданий, но именно благодаря ему в Гонконге зазвучал гимн России – впервые с 2019 года.

Это золото стало первой наградой Граудыня на чемпионатах мира. В прошлом году Павел выигрывал только бронзу в команде саблистов на ЧЕ.

Граудынь практически беспрепятственно добрался до финала, встретив серьёзное сопротивление только в 1/8 финала от француза Себастьена Патриса. Остальные соперники не смогли нанести Павлу и 10 уколов.

«Мы стали слабыми»

Несмотря на золото Граудыня, глава федерации фехтования Ильгар Мамедов уже назвал результаты выступления россиян на чемпионате мира трагическими.

«Историческое выступление, одно золото. Хорошо, что так, потому что могло быть вообще ни одного, спасибо Паше Граудыню — он нам его принёс. Это наши реалии, мы стали слабыми, очень слабыми. Это наглядно я увидел сейчас — впервые участвую на чемпионате мира за последние семь лет. Если учесть, что Олимпиада была пять лет назад, то за пять лет мы ослабли. Не в пять раз — в 50. Мы неконкурентоспособны практически во всех видах.

Что мы могли взять? Скорее всего, в женской командной сабле медаль, скорее всего, в женской индивидуальной сабле и мужской рапире индивидуальной. Три возможные медали «улетели». Это говорит о трагической ситуации, которая у нас происходит», – заявил Мамедов.

Ильгар Мамедов Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Удручающая статистика

Статистика, на самом деле, не радует. До отстранения россияне не возвращались с чемпионатов мира без минимум двух золотых медалей и россыпи серебряных и бронзовых наград. Исключением стал лишь 2018 год, когда команда взяла одно золото, два серебра и четыре бронзы.

В последний раз вообще без побед наши приезжали с чемпионата мира ещё в прошлом веке. В 1999 году россияне выиграли одно серебро и три бронзы, но по количеству наград это всё равно больше, чем на ЧМ-2026.

А одну медаль за весь турнир фехтовальщики брали ещё при СССР – лишь одна бронза в 1955 году, когда женщины соревновались только на рапирах. С тех пор прошло более 70 лет! При этом мы не учитываем чемпионаты мира, проводимые в годы летних Олимпийских игр. На этих турнирах спортсмены выступали только в дисциплинах, пока не ставших олимпийскими.