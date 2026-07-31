Стартует главный турнир сезона для российских синхронисток. Сколько золота они заберут?

Сегодня, 31 июля в Париже стартует чемпионат Европы– 2026 по водным видам спорта. В первый же день глобального турнира начнутся состязания по синхронному плаванию, где сборная России, несомненно, будет претендовать на золотые медали. Чтобы вам было удобнее следить за нашими синхронистками, мы подготовили для вас полный гайд.

Кто в составе сборной России на ЧЕ-2026?

По сравнению с предыдущим крупным турниром, чемпионатом мира – 2025, состав сборной России поменялся. Из тех, кто уже имеет опыт успешных выступлений на международных турнирах, в команде осталось лишь несколько человек: Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Елизавета Смирнова, Агния Тулупова, Александра Шмидт и Эвелина Симонова.

Зато к ЧЕ-2026 в сборной появилась новая солистка Валерия Плеханова. В дуэт к Дорошко встали Минаева и Шмидт. А лидера сборной Александра Мальцева, который взял паузу в карьере, заменил молодой Захар Трофимов. Вместе с Алиной Румянцевой они выступают ещё и в микст-дуэте.

Ну и главное изменение по сравнению с ЧМ-2025 – Татьяна Покровская больше не руководит командой. Её место заняла Светлана Ромашина. Она и подтянула в сборную новых тренеров и молодых спортсменов.

Российским спортсменам же вернули флаг?

Увы, не везде, даже если речь идёт о водных видах. ЧЕ-2026 проходит под эгидой European Aquatics, а эта организация не торопится с возвращением России флага и гимна. Наша сборная будет выступать в нейтральном статусе. Россияне будут состязаться под привычной аббревиатурой NAB.

Российские синхронистки на ЧМ-2025 Фото: Lee Jin-man/AP Photo/ТАСС

Расписание соревнований по синхронному плаванию на ЧЕ-2026

Турнир по синхронному плаванию стартует 31 июля и завершится 5 августа. Практически все соревнования будут медальными, предварительные раунды запланированы лишь в трёх видах произвольной программы: у дуэтов, в женском соло и группах. Выступления поделены на утреннюю и вечернюю сессии.

Российские синхронисты заявлены во всех 11 дисциплинах чемпионата Европы, а значит, будут выходить на старт ежедневно.

31 июля, пятница

10:00-12:05 – дуэт, произвольная программа

19:00-22:30 – 🥇 дуэт, техническая программа, финал

19:00-22:30 – 🥇 мужчины, соло, техническая программа, финал.

1 августа, суббота

10:00-11:35 – женщины, соло, произвольная программа

17:00-20:10 – 🥇 микст, произвольная программа, финал

17:00-20:10 – 🥇 дуэт, произвольная программа, финал.

2 августа, воскресенье

10:00-11:00 – группа, произвольная программа

17:00-18:30 – 🥇 микст, техническая программа, финал.

3 августа, понедельник

10:00-12:40 – 🥇 мужчины, соло, произвольная программа, финал

10:00-12:40 – 🥇 женщины, соло, произвольная программа, финал

17:00-18:20 – 🥇 группа, произвольная программа, финал.

4 августа, вторник

10:00-11:45 – 🥇 женщины, соло, техническая программа, финал

17:00-18:30 – 🥇 группа, техническая программа, финал.

5 августа, среда

16:00-17:40 – 🥇 группа, акробатика, финал.

У России вообще есть соперники?

Одним из главных претендентов на медали на предстоящем турнире будет сборная России. У нашей команды отличный состав, а по ходу сезона синхронисты доказали, что способны бороться на топ-уровне. По крайней мере, на этапах Кубка мира россияне уверенно брали медали.

Основным соперником для сборной России будет Испания. Эта команда – одна из сильнейших на европейском уровне. Именно испанцы забрали значительную часть золотых медалей на чемпионате Европы в 2024 году и чемпионате мира – 2025. Главная надежда и звезда сборной Испании – Ирис Тио Касас. Она будет выступать в семи видах: соло, микст-дуэтах, дуэтах и группах. Ожидается, что Ирис станет одной из ярчайших звёзд на предстоящем турнире.

Ирис Тио Касас (Испания) Фото: FAZRY ISMAIL/EPA/ТАСС

«С новыми правилами всё не настолько предсказуемо, как раньше. Могут быть сюрпризы, потому что какие-то элементы могут быть просто обнулены. Думаю, в групповых выступлениях наш главный конкурент – это Испания. В дуэтах очень хорошо выступают Австрия и Испания. Поэтому посмотрим, будем болеть», – говорила недавно олимпийская чемпионка Наталья Ищенко.

Бороться за медали также будут сёстры-тройняшки Александри. Раньше синхронистки выступали за Австрию, но теперь будут представлять Грецию. Анна-Мария и Эйрини-Марина на ЧМ-2025 выиграли золото в технической программе дуэтов, а их сестра Василики – золото в соло на ЧЕ-2025. Будет интересно посмотреть, что покажут тройняшки под новым флагом.

Конкуренцию составит и белоруска Василина Хондошко. Она один из главных фаворитов в женском соло. Спортсменка уверенно побеждала на этапах Кубка мира, но на Суперфинал в Канаде её не пустили – просто не дали визу. Очевидно, после такого Василина хочет отыграться на ЧЕ-2026.

В мужском синхронном плавании основным претендентом на золото в отсутствие нашего Александра Мальцева считается Ранджуо Томблин. В этом году британец мощно выступил на Кубке мира, выиграв 17 медалей. Более того, в Суперфинале Ранджуо забрал все виды, в которых участвовал: в обоих соло и микст-дуэтах. Так что и в Париже Томблин выглядит фаворитом.

Ранджуо Томблин (Англия) Фото: Sipa USA/ТАСС

Последить стоит и за Деннисом Гонсалесом Бонеу. Представитель сборной Испании – серебряный призёр ЧМ-2025 и чемпион Европы – 2024. Он смело ввяжется в борьбу за награды как в соло, так и в миксте с Тио Касас.

Сколько медалей будет у России?

Одно можно сказать точно: сборная России не уедет с ЧЕ-2026 без медалей. Всё-таки наши синхронистки – одни из ведущих в мире. Россияне это доказали, дав отпор китайцам на Кубке мира, а ведь именно сборная Поднебесной – действующий олимпийский чемпион и чемпион мира.

И всё же утверждать, что Россия заберёт всё золото, как это бывало раньше, опрометчиво. По ходу этого сезона россияне ни разу не встречалась с сильнейшей командой Европы – Испанией, так что ЧЕ-2026 станет первым столкновением двух сборных. Будет интересно посмотреть, кто сильнее.

Чётких медальных планов в российской сборной не объявляли. Заместитель председателя Федерации водных видов спорта России Ольга Брусникина в интервью ТАСС вот так ответила на вопрос о целях команды в Париже:

«Цели самые высокие. Это пьедестал почета, на который обязательно нужно взойти».

Скорее всего, нашей команде стоит рассчитывать минимум на шесть медалей, максимум – на 11, во всех видах. Больше всего шансов на победу у России в программах групп и дуэтах. В женском и мужском соло, а также в микст-дуэтах шансов на успех чуть меньше. Нужно выложиться на все 100% и дождаться ошибок сильных конкурентов, чтобы подняться на пьедестал.

Важно отметить: в Париже наша команда вряд ли столкнётся с теми же проблемами, что были на ЧМ в 2025 году. Тогда выиграть всё и вся не позволили строгое судейство, отсутствие международного опыта и обновлённая команда. Да, сейчас сборная тоже поменялась, но в таком составе она уже успела выступить на этапах Кубка мира и набраться опыта.

К тому же не должно быть вопросов по судейству. За год с момента нашего возвращения арбитры уже привыкли к российским синхронистам, оценили их уровень и знают, чего от них ожидать. Кроме того, в состав судей вошли и российские представители. Поэтому оценивать наших должны честно.