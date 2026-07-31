10 главных интриг водного ЧЕ-2026. Почему стоит следить за этим турниром?

Российские пловцы, синхронисты и прыгуны в воду будут в Париже на первых ролях. Кому удастся проявить себя ярче всех?

В Париже стартует чемпионат Европы по водным видам спорта – первый на таком уровне с 2021 года континентальный турнир, в котором примут участие российские спортсмены.

Чемпионат мира в Сингапуре в 2025-м ответил на многие вопросы о плавании, синхронном плавании и прыжках в воду, но перед соревнованиями во Франции появились новые волнующие моменты. За чем нужно следить особенно внимательно и чего ждать от главного события лета?

1. Первое золото в карьере Евгении Чикуновой

Удивительный факт – у обладательницы мирового рекорда на 200 м брассом (2.17,55) и в целом одной из сильнейших пловчих в истории современной России Евгении Чикуновой пока нет побед на крупных международных турнирах взрослого уровня. У неё есть золото и два серебра чемпионата Европы на короткой воде, но на «большой воде» победы отсутствуют.

Сама Чикунова признаётся, что хочет золото, однако старается не зацикливаться на этом. Среди главных соперниц – британка Ангарад Эванс, выступавшая на Олимпиаде в Париже и на чемпионате мира в Сингапуре.

Ранее каждый раз на пути к большому успеху Евгении что-то мешало. В Париже всё наконец-то поменяется?

Когда следить: финал на 200 м брассом у женщин – 14 августа.

2. Рекорды Егора Корнева

22-летний чемпион мира (в 2025-м Егор был одним из победителей в комбинированной эстафете в составе сборной России) подходит к ЧЕ-2026 в фантастической форме. На чемпионате России в Казани он установил пять рекордов страны.

Егор Корнев Фото: РИА Новости

На дистанциях 50 м и 100 м вольным стилем Корнев обновлял собственные достижения по несколько раз подряд. Но сам спортсмен не считает себя явным фаворитом и предпочитает думать о соревнованиях уже непосредственно в первый день старта.

Пока что у Егора значимых личных успехов в международной карьере не было. Париж станет первым шагом на пути к триумфу в Лос-Анджелесе-2028?

Когда следить: плавательная программа – с 10 по 16 августа. Корнев будет бороться за медали на спринтерских дистанциях.

3. Возвращение Юлии Ефимовой на мировую арену

34-лётняя шестикратная чемпионка мира и трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова возвращается на крупный международный турнир впервые с 2021 года.

Она отобралась на ЧЕ-2026, выполнив норматив на 50 м брассом на чемпионате России (30,55). Ефимова не намерена завершать карьеру и присоединится к сборной непосредственно перед стартом плавательной программы. Но насколько самая успешная россиянка всё ещё конкурентоспособна?

Когда следить: 50 м брассом у женщин – 16 августа.

4. Форма Леона Маршана

Четырёхкратный олимпийский чемпион и главная звезда французского плавания Леон Маршан подходит к домашнему чемпионату Европы с травмой. Во время чемпионата Франции в июне он почувствовал острую боль в приводящей мышце правой ноги на дистанции 200 м брассом и досрочно завершил выступления.

Леон Маршан Фото: Alex Slitz/Getty Images

Однако штаб пловца заверил, что поводов для беспокойства нет – Маршан будет лечиться в Национальном институте спорта и имеет квоту на домашнее европейское первенство. Все ждут от него сверхрезультатов, тем более для Маршана это дебютный чемпионат Европы.

Леон должен не просто побеждать, он должен доминировать, причём на всех возможных дистанциях разом. Но насколько это возможно в принципе с учётом проблем со здоровьем и в целом не самой оптимальной формы?

Когда следить: плавательная программа – с 10 по 16 августа. Финалы с участием Маршана ожидаются ежедневно в вечерних сессиях практических во всех мужских дисциплинах.

5. Перспективы россиян в кролевых эстафетах

Чемпионат мира – 2025 в Сингапуре был крайне противоречивым в плане результатов. С одной стороны, мы наблюдали выдающиеся эстафетные победы там, где мало кто ждал успеха, с другой – ни у мужчин, ни у женщин мы даже не смогли собрать заявку на 200 м вольным стилем, хотя у парней годами ранее боролись с США за победу в этом виде программы.

В Париже тренерский штаб во главе с Андреем Шишиным собрал обе команды, несмотря на то что далеко не все смогли преодолеть установленный самой же нашей федерацией квалификационный норматив. По предварительным раскладам – есть шансы на медали, а у мужчин – даже на победу. Но как всё сложится на самом деле?

Когда следить: медали в эстафетах 4х200 м вольным стилем и у мужчин, и у женщин будут разыграны 10 августа.

6. Состояние сборной России по синхронному плаванию

Это первый большой турнир для российских синхронистов под руководством нового главного тренера – семикратной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной. Команда приезжает в Париж за реваншем после чемпионата мира в Сингапуре.

Капитан сборной Майя Дорошко уверена: «Не думаю, что кто-то может нам помешать взять золото чемпионата Европы». При этом в Сингапуре сборная осталась без побед, а теперь девушки ещё и выступают без легендарной Татьяны Покровской.

Сможет ли команда под руководством не менее легендарной Ромашиной начать новую серию побед?

Когда следить: турнир по синхронному плаванию – с 31 июля по 5 августа.

7. Первый турнир без Александра Мальцева

Выдающийся российский синхронист Александр Мальцев, многократный чемпион мира и Европы, не выступит на ЧЕ-2026. Годами Мальцев был ключевой фигурой в мужском и смешанном синхронном плавании, и его отсутствие станет серьёзной потерей для сборной.

Он завершил карьеру и перешёл на тренерскую работу, и, несмотря на талант Захара Трофимова, сравнение с Мальцевым он едва ли выдержит. ЧЕ в Париже – первый крупный турнир для России без его участия, ведь именно на Александре годами мужское синхронное плавание и держалось.

Сможет ли Захар поддержать золотые медальные традиции предшественника?

Когда следить: турнир по синхронному плаванию – с 31 июля по 5 августа.

8. Результаты в прыжках после скандала со Шлейхером

Многократный чемпион России, призёр чемпионатов мира и Европы Никита Шлейхер был дисквалифицирован на три месяца за дисциплинарное нарушение и рисковал пропустить чемпионат Европы. Однако позже сборная России дала ему второй шанс: спортсмен принёс извинения и был возвращён в состав.

Никита Шлейхер Фото: РИА Новости

В паре с Русланом Терновым Шлейхер взял серебро чемпионата мира – 2025 в синхронных прыжках с вышки. Теперь от него ждут медалей, а тренерский штаб поставил план – два золота и три серебра. Но мы до сих пор даже не знаем состав дуэтов, будет ли Терновой прыгать вместе со Шлейхером с вышки, поставят ли Руслана в пару к Евгению Кузнецову на трамплине?

Объективных конкурентов у россиян изначально будто бы и не было – в итоге проблемы придумали себе сами. Сможет ли Никита забыть обо всех трудностях и выдать свой максимум?

Когда следить: прыжки в воду – с 31 июля по 6 августа

9. Состояние воды в Сене

Проблема качества воды в Сене, остро стоявшая во время Олимпийских игр – 2024, никуда не исчезла. В начале июня 2026 года в Сену попало 50 млн л сточных вод из-за поломки насосной системы в 25 км от Парижа.

Последние тесты показывают, что река всё ещё непригодна для плавания. Но заплывы состоятся, а European Aquatics уже пообещала компенсировать медицинские расходы участникам, если их заболевание будет вызвано качеством воды в Сене.

ОИ-2024 начались разговорами насчёт опасности Сены, ими и закончилось. Сделали ли французы хоть какую-то работу над ошибками?

Когда следить: плавание на открытой воде – с 4 по 8 августа.

10. Скандалы, связанные с участием россиян

Главный скандал разгорелся вокруг статуса российских спортсменов. World Aquatics допустила россиян до соревнований под флагом и с гимном, однако European Aquatics запросила отсрочку до 1 сентября 2026 года.

Федерация водных видов спорта России намерена оспорить это решение. Вопрос остаётся открытым буквально в день старта. Кроме того, российские спортсмены могут столкнуться и с проблемами при получении французских виз.

Ждать ли нам каких-либо новостей о притеснении россиян и недовольстве европейцев или отсутствие российского флага на трибунах делает ситуацию проще и спокойнее?

Когда следить: турнир проходит с 31 июля по 16 августа. Неприятные новости, увы, могут прийти в любой день.