В мировых шахматах грядут перемены. Кто сменит Дворковича и как это повлияет на Россию?

В сентябре пройдут новые выборы на пост главы ФИДЕ. Два кандидата лояльны к нашей стране, а третий — русофоб. Кто же победит?

Шахматный мир в смятении! Включение президента ФИДЕ Аркадия Дворковича в санкционные списки Евросоюза привело к фактической отставке главы Международной шахматной федерации. Дворкович объявил, что не идет на новые выборы в сентябре 2026 года, и передал всю полноту власти своему заместителю экс-чемпиону мира Вишванатану Ананду из Индии.

Теперь на пост президента ФИДЕ будут претендовать три мецената, в последнее время вложивших большие средства в организацию крупнейших шахматных соревнований. Это Тимур Турлов из Казахстана и два человека с немецкими паспортами: Вадим Розенштейн и Ян-Хенрик Бюттнер.

Российские любители шахмат также возлагали большие надежды на выдвижение экс-президента ФИДЕ россиянина Кирсана Илюмжинова, который фактически спас чёрно-белый мир огромными финансовыми вливаниями в смутные 1990-е, а потом объединил его в нулевые. Но случилась какая-то не до конца понятная история: в последний момент Илюмжинов, говоривший о своём возвращении, не стал подавать свою кандидатуру и, более того, объявил, что уходит из шахмат навсегда, сославшись на некие силы, которые ставили ему палки в колеса и давали понять, что не желают видеть его президентом.

Кто же из оставшейся тройки станет новым главой ФИДЕ?

Бюттнер – против России. Но он не победит

В первую очередь стоит заметить, что выборы президента ФИДЕ проходят на фоне совершенно возмутительного временного отстранения Федерации шахмат России – за то, что бедные дети из Крыма, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей получили возможность играть в шахматы с представителями «большой» России. На этих территориях после десятилетия «выжженой земли» начали подрастать способные ребята и проходить турниры, а сами команды новых регионов выступают в национальных первенствах (я и сам играю за команду Крыма и много лет работаю с крымскими спортсменами). И в этом международный спортивный суд усмотрел страшное преступление.

Пока отстранение не касается напрямую игроков в личных турнирах на международной арене – вот, например, наши юные чемпионы даже стали лучшими на недавних первенствах Азии под флагом и с гимном. Однако всегда есть опасность, что ситуация станет хуже, ведь не секрет, что долгое время Аркадий Дворкович сдерживал тех, кто требовал дисквалифицировать россиян. И шахматисты могут повторить судьбу мастеров го или шашек, которые были вынуждены играть исключительно товарищеские матчи и выступать на внутренних турнирах. А теперь Дворковича на посту президента не будет.

Вице-президентом при Бюттнере выдвигается англичанин Малкольм Пэйн – один из главных идеологов всего антироссийского в шахматном мире. Сам Ян-Хенрик, который прославился проведением чемпионата мира по шахматам Фишера, стоял в оппозиции и серьезно ссорился с действующим руководством ФИДЕ, но резких политических высказываний никогда не делал. Хотя вряд ли является совпадением тот факт, что россияне в его турниры не попадали.

Ян-Хенрик Бюттнер (в белом) Фото: FIDE

Впрочем, шансы на победу Бюттнера и так казались небольшими, а теперь, когда Дворкович выбыл из гонки, шансов собрать за спиной западные страны с антироссийской риторикой у него с Пэйном стало ещё меньше. Два других кандидата выглядят предпочтительнее. Даже не из-за отношения к России, а потому, что сделали куда больше для тысяч простых шахматистов, пока Бюттнер ублажал первую десятку мирового рейтинга с Карлсеном во главе.

Розенштейн хочет выиграть битву за Восток

Вадим Розенштейн знаменит проведением командных чемпионатов мира по рапиду и блицу, где его команда WR Chess, составленная из звёзд первой величины с тем же Магнусом Карлсеном, борется за победу с другими шахматными титанами. Причём, согласно правилам, в этих турнирах выступают как профессионалы, так и любители шахмат – сам Розенштейн регулярно и с азартом играет за свою команду. Вадим также проводил супертурнир, где Ян Непомнящий мог потренироваться со специфичным контролем перед матчем на первенство мира с китайцем Дин Лижэнем. Также туда был приглашен ещё один россиянин – восходящая молодая звезда Андрей Есипенко.

Вадим Розенштейн Фото: FIDE

Розенштейн приступил к избирательной кампании с толком и знанием дела. Он взял вице-президентом представителя Китая Гордона Тана, обозначив тем самым своё намерение выиграть битву за Восток (понятно, что китайская федерация имеет большое влияние и на многих соседей). А ещё Розенштейн уже совершил ряд поездок в страны третьего мира. В другой ситуации он, пожалуй, выглядел бы главным фаворитом после выхода из гонки Аркадия Дворковича. Но третий кандидат совсем уж силён и могуч.

Турлов – главный фаворит. И это хорошо?

Именно Тимур Турлов с блеском провёл в Астане в 2023 году матч за титул чемпиона мира Ян Непомнящий – Дин Лижэнь. Кроме того, возглавив Федерацию шахмат Казахстана, Турлов организовал невероятный подъём этого вида спорта в стране – казахская молодёжь сейчас крепнет не по дням, а по часам. Тимур Турлов возглавляет и международные школьные шахматы, и эти турниры набирают вес и силу. За последние годы он инвестировал в шахматы более $ 75 млн (по самым минимальным оценкам), и именно при его поддержке проходил чемпионат мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке.

Турлов планировался замом в команде Аркадия Дворковича и выглядел его ближайшим сподвижником, советником и в каком-то смысле наследником. Однако форс-мажор с санкциями ускорил все процессы. Теперь казахстанский миллионер (который, кстати, родился в Москве и до 2022 года имел российское гражданство) идёт на выборы во главе прежней команды Дворковича, а его заместителем станет исполняющий обязанности президента ФИДЕ Вишванатан Ананд. Разумеется, в такой ситуации ресурс действующей власти значит очень многое, а Ананд обладает невероятным политическим весом в мире – это человек с безупречной репутацией.

У Турлова самая интересная предвыборная программа, включающая развитие шахматных направлений, связанных с искусственным интеллектом, и цифровизацию шахмат: недавно миллионер приобрел компанию шахматных баз ChessBase, которую используют миллионы игроков по всему миру. Можно отметить и то, как казахстанский кандидат выдержал стресс-тест: в его стране разразился скандал с поддержкой ведущей шахматистки сборной страны Бибисары Асаубаевой. Турлов ответил по делу, чётко, ни с кем не испортил отношений и сумел погасить конфликт на вечную тему «мало денег».

Тимур Турлов Фото: FIDE

Мне кажется, российским болельщикам шахмат и профессионалам не стоит бояться избрания Вадима Розенштейна (которого в Европе даже обвиняли в излишних симпатиях к России) или Тимура Турлова. И это при том, что только эти два человека имеют реальные шансы возглавить ФИДЕ осенью.

Так кто же станет новым главой ФИДЕ?

Фаворитом сейчас выглядит именно Турлов. На его стороне деньги, слаженная команда и административный ресурс. И главное – миллионер из Казахстана проводит мудрую и сбалансированную политику.

Окончательный результат покажут выборы. До сентября ждать недолго.