«Мы, бразильцы, закалялись в России». Интервью с чемпионом мира по пляжному футболу

С 30 июля по 2 августа в столице проходит пятый Московский международный кубок по пляжному футболу. В столице снова собрались суперзвёзды, представляющие команды из России, Беларуси, Парагвая, Бразилии, Ирана, Турции и Болгарии.

Хозяева турнира – пляжный футбольный клуб «Локомотив», который является действующим обладателем трофея и главным фаворитом ММК-2026. В составе «Локо» немало звёзд, и один из самых заметных героев – бразилец Филипе Дуарте да Силва. Он, кажется, выиграл в пляжном футболе всё, включая титул чемпиона мира. А закалялся, по собственном признанию, именно в России.

Филипе рассказал «Чемпионату», как выдержал напряжение финала ЧМ-2025 со сборной Беларуси, как помогает «Локомотиву» вернуть звание чемпиона России и как он за 10 лет в нашей стране стал немножко русским.

«В Москве турниры самого высокого уровня»

– Филипе, как оцените силу соперников на Московском международном кубке? Кто составит самую серьёзную конкуренцию «Локомотиву»?

– Турнир в Москве собрал очень много стран, и все команды очень сильные, ни с кем нельзя будет дать слабину. Отдельно выделил бы сборную России – очень сильная команда, крепкий клуб из Парагвая с игроками сборной и бразильский «Коринтианс» – там собрано много очень опытных игроков, умеющих выигрывать международные турниры. А, и «Могхавемат Голсапуш» из Ирана тоже очень сильная команда, за которую выступают игроки сборной Ирана. Я близко знаком с Мовахедом, знаю, насколько он силён. Да и вообще, за сборную Бразилии я играл против Ирана, знаю, что это очень крепкая, тактически обученная, сильная команда.

– С какими задачами «Локомотив» вступает в борьбу?

– Мы не просто так тренируемся, готовимся к этому турниру. Рассчитываем дойти до финала и в нём победить в красивой борьбе (улыбается)!

Филипе и его партнёры по «Локомотиву» Фото: bsrussia.com

– Вы далеко не в первый раз играете на международном турнире в Москве, выигрывали этот трофей с португальской «Брагой», когда он ещё назывался Мундиалито. Есть ли в этих турнирах что-то особенное?

– Да, я много раз играл здесь и за «Брагу», и за «Локомотив». И всегда это были турниры самого высокого уровня. В первую очередь с точки зрения организации, но и спортивная составляющая всегда была на высоте. Сейчас «Локомотив» играет дома, поэтому нам нужно особенно сконцентрироваться, хорошенько поработать, чтобы показать максимальный результат.

– А есть ли для вас разница в том, за кого играть в Москве: за «Локомотив» на правах хозяев или за гостей из «Браги»? За кого сложнее?

– И «Брага», и «Локомотив» – это сильные команды, перед которыми всегда ставилась только одна задача – победить! Единственное – в «Браге» немного другой игровой стиль, потому что там больше бразильцев. Играя за «Локомотив» на турнире в Москве, чувствуешь немного больше ответственности и напряжения, не хочется подвести команду и болельщиков. Но когда начинается матч, я не обращаю внимания ни на что вокруг, а просто фокусируюсь на том, что мне нравится больше всего – на игре в футбол.

«Именно в России произошло моё становление»

– Поговорим о чемпионате России. Правильно ли я понимаю, что сейчас перед «Локомотивом» стоит задача вернуть себе титул, который пять последних лет забирал себе «Кристалл» из Санкт-Петербурга?

– Да, это главная цель. «Кристалл» – сильная команда. Но у «Локомотива» есть все ресурсы, чтобы его превзойти. Нужно вернуть уважение, чемпионское восприятие. Сейчас мы все вместе над этим усердно работаем.

– И пока у вас всё получается. «Локомотив» дважды обыграл «Кристалл» на предварительном этапе и сейчас возглавляет турнирную таблицу. Придаёт ли это сил перед решающей стадией чемпионской гонки?

– Любая победа над сильной командой придаёт сил и позитива. Но не стоит задаваться, потому что в упорных матчах видны и свои слабости, свои точки, над которыми нужно работать. Нельзя терять концентрацию ни на минуту, потому что в чемпионате России есть не только «Кристалл» – все команды сыгранные, сильные, каждая хочет нас обыграть, отобрать у нас очки. Пока мы первые, да, но главные матчи впереди. Нужно быть к ним максимально готовыми.

Филипе Фото: bsrussia.com

– Филипе, вы приехали в Россию больше 10 лет назад, поиграли в нескольких клубах, пожили в разных городах. Есть ли что-то, что по-прежнему удивляет вас в нашей стране? Или вы уже ко всему привыкли и сами стали немного русским?

– Наверное, второе (улыбается). Я многому научился в России, привык к языку, к культуре и понял, что есть много схожих моментов с Бразилией. В спорте тоже есть свои законы: мне нравится, что команды уважают друг друга. Если ты относишься к сопернику с уважением, то он отвечает тебе тем же.

А что касается бытовых моментов, то я, например, очень люблю борщ (улыбается). Интересуюсь историей и культурой России. Мне кажется, очень важно изучать это, когда столько лет живёшь в другой стране.

– Не жалеете, что 10 лет назад рванули в далёкую и загадочную Россию?

– Нет, что вы! Я очень рад, что в 2015 году решился сыграть за «Крылья Советов». Это сыграло большую роль в моём развитии и как футбольного профессионала, и как человека. Потом у меня был опыт игры за «Дельту», за «Новатор», а сейчас играю за один из лучших клубов мира – «Локомотив». Я рад продолжать свой путь в России и хочу расти и как спортсмен, и как личность.

Именно в России произошло моё становление как атлета. Для меня было счастьем играть против таких сильных игроков, как Леонов, Макаров, Шишин, Бухлицкий, Краш, Романов, Папоротный, Горчинский – я, по сути, у них и учился, выходил из зоны комфорта. Наверное, о лучшем и мечтать было нельзя.

Филипе и Брено Шавьер Фото: bsrussia.com

– Вы сказали, что в России много схожих моментов с Бразилией. В чём это выражается? Это какое-то сходство характеров бразильцев и русских?

– Хороший вопрос (задумывается). Наверное, это общий подход к жизненным ценностям и принципам, причём и в быту, и в спорте. Повторюсь, что это и фэйр-плей, и взаимное уважение как в команде, так и между соперниками. Но и за пределами поля очень много хороших людей, даже незнакомых, просто на улице. Ты понимаешь, что к тебе тут относятся так же хорошо, как и в Бразилии, всегда помогут, подскажут, улыбнутся. Здесь много хороших людей.

– В каком городе вам комфортнее всего? Где бы вы могли жить?

– Я очень много путешествовал по России, видел самые разные места. Но я бы выделил три города, в которых мог бы жить. Первый – это, конечно, Москва – очень большой и самый современный город. Второй – Самара, где я провёл большую часть своей жизни. Третий – это Сочи: море, пляжи, много интересного. Так что я бы выбирал что-то из этих трёх.

«Финал с Беларусью я не забуду никогда»

– Поговорим о чемпионате мира – 2025. В финале сборная Бразилии обыграла команду Беларуси со счётом 4:3 в упорной борьбе. Был ли тот финал самым сложным в вашей карьере?

– Да. Это был особенный финал, очень тяжёлый, мы испытывали очень большое давление. Поначалу у нас было довольно комфортное преимущество, но в концовке счёт стал равным, и было трудно. Но нам, бразильцам, очень помогло то, что многие лидеры команды закалялись в чемпионате России и научились играть под давлением. Сборная Беларуси ведь по стилю близка к российской команде – она очень сильно давит, душит, не даёт свободы. И нас выручило умение с этим справляться, плюс максимальная концентрация в концовке.

– Какие эмоции у вас были при счёте 3:3, когда Бриштель за минуту забил два гола и сравнял счёт? И какие эмоции были после победного гола Родриго, который принёс вашей команде победу в матче и титул?

– Помню, что это была очень жёсткая игра, адреналин зашкаливал. Финал – это достижение и для нас, и для белорусов, но это тот матч, в котором ты либо получаешь всё, либо всё теряешь. Так что при счёт 3:3, когда соперник сравнял, было очень тяжело. Я помню, что просто выключил все мысли и думал только об игре, о мяче, концентрировался на эпизодах. А после гола Родриго, конечно, эмоций было очень много, миллион разных мыслей в голове. Нужно было оставаться собранным до конца матча, в пляжном футболе для гола порой нужно несколько секунд, а там была ещё целая минута. Но после того как эта минута кончилась и прозвучал финальный свисток, мы все были счастливы. Эмоции просто непередаваемые. Были слёзы. Слёзы счастья. Этот финал, конечно, я не забуду никогда. Очень достойный соперник, классный матч.

Сборная Бразилии с трофеем ЧМ-2025 Фото: Alex Grimm/Getty Images

– Как в Бразилии относятся к победам сборной по пляжному футболу? Встречают ли в аэропорту, зовут ли на телешоу, платят ли призовые?

– В Бразилии к этому относятся очень эмоционально. После той победы я получил какое-то невероятное количество сообщений и поздравлений. Писали даже известные люди, например, Фернандиньо. А в моём родном городе Гуарапари вообще нарисовали мурал со мной. Так что это, конечно, очень важно для страны, потому что футбол в Бразилии – это вид спорта №1.

«Мы ждём, когда ФИФА позволит россиянам играть»

– Сборная России в третий раз стала чемпионом мира в 2021 году, а потом была отстранена от международных соревнований. Скажите честно: отсутствие России – это хорошая новость с точки зрения борьбы за трофеи или сильного конкурента и честной борьбы с ним всё-таки не хватает?

– Бразильцы относятся к сборной России с большим уважением и, конечно, хотят её возвращения на мировую арену. Да, поколение, в котором были Леонов, Макаров, Шкарин, Шайков, Краш, уже ушло, но на их место пришли другие сильные игроки. И важно, чтобы сборная России вернулась. Во-первых, чтобы молодые футболисты раскрыли свой потенциал на международных турнирах. Во-вторых, с участием россиян прогрессирует весь пляжный футбол. Бразилия хочет набираться опыта в тяжёлых играх с сильным соперником, и Россия – как раз из таких. Поэтому мы очень ждём, когда ФИФА примет соответствующее решение и позволит россиянам играть.

– Филипе, вы играете в чемпионате России и можете оценить новое поколение нашей сборной. Сможет ли наша команда на равных биться с Бразилией или Португалией после возвращения на мировую арену?

– Думаю, да. Есть много талантливых игроков. Но, наверное, потребуется какое-то время, чтобы сыграться, обновить состав, получить необходимый опыт. Думаю, в любом случае сборная России будет где-то среди лидеров.

Сборная России с трофеем ЧМ-2021 Фото: РИА Новости

– Клубный чемпионат России – сильнейший в мире?

– Сложно ответить на этот вопрос однозначно. Есть ещё чемпионаты Португалии и Италии – там тоже собраны лучшие команды, звёздные игроки. Тяжело сравнить. Скажу так: чемпионат России по пляжному футболу – один из сильнейших в мире. Возможно, прямо сейчас – сильнейший.

– Почему в Бразилии уже много лет не получается построить сильный клубный чемпионат? Чего не хватает? Денег, воли, талантливых организаторов?

– Это наша большая боль. Сложная тема. Да, в Бразилии есть всё: роскошные пляжи, отличная погода, множество талантливых игроков. Однако всё время что-то не складывается. Но сейчас у нас есть надежда: бразильская конфедерация футбола берёт пляжный футбол под своё крыло, и хочется верить, что через несколько лет мы увидим классный турнир. У нас для этого есть и ресурсы, и потенциал. Надеюсь, теперь его получится раскрыть в полной мере.

«Норвегию на ЧМ-2026 надо было обыгрывать»

– Вы столько всего уже выиграли в пляжном футболе! О чём мечтаете в спорте? Какие сейчас цели перед собой ставите?

– Пока ещё не был чемпионом России, и я мечтаю об этом титуле. Это основная задача, которая передо мной стоит.

Филипе Фото: bsrussia.com

– Филипе, наберите, пожалуйста, пятёрку звёздных игроков, лучших в истории пляжного футбола.

– Можно, я наберу игроков на целый матч звёзд (улыбается)?

– Конечно, хоть на целый турнир!

– Хорошо. Начнём с вратарей: Мао и Чужков. Потом в защите Бруно Шавьер и Буру, Шишин и Леонов. Потом – Маджер, Бенджамин, Макаров и Андре. И ещё двое – Датинья и Родриго. Многовато? Пусть меняются (смеётся)!

– Конечно, как же без замен! А кто будет тренировать?

– Жилберто Коста и Леонов.

– И ещё пару вопросов о большом футболе. Как прокомментируете выступление сборной Бразилии на ЧМ-2026? Чего вашей команде не хватило на турнире в целом и в 1/8 финала с Норвегией в частности?

– Как я уже говорил, футбол в Бразилии – это главный вид спорта, даже больше, чем просто спорт. Поэтому когда наша сборная вылетела, многие люди буквально плакали. К сожалению, это была абсолютно нетипичная игра, неудачный результат. Норвегию надо было обыгрывать, у этой страны нет таких игроков, как у нас, нет больших футбольных традиций, поэтому мы, конечно, рассчитывали пройти дальше. Это был очень грустный день для страны.

– Заслуженно ли Испания забрала титул? За кого вы болели в финале?

– В финале у меня были очень смешанные чувства. Я бы очень радовался за Аргентину, если бы она победила, за Месси – этого превосходного игрока и человека. Но победила Испания – и победила заслуженно. У них очень хорошая команда, собранная, сыгранная, классное молодое поколение.

– Обидно, что уходит эпоха Месси и Роналду?

– Это очень грустно, да.

– Кто из этих двоих круче, на ваш взгляд?

– Мне, конечно, больше нравится Месси – это шикарный игрок. Но и к Роналду я отношусь с огромным уважением, у него есть отличная техника, тактика, взгляд на игру, подход к футболу в целом. Это два человека, у которых каждый футболист может чему-то научиться. Эти парни меня вдохновляют!