31 июля 1956 года в Москве открылся Центральный стадион им. В.И. Ленина — огромная спортивная арена, самая большая в СССР. Трибуны заполнили почти 100 000 зрителей, которые увидели, как сказали бы сейчас, предматчевое шоу с участием гимнастов, легкоатлетов и акробатов, а затем и необычный футбольный матч.

С тех пор прошло ровно 70 лет. За эти годы «Лужники» приняли все крупнейшие спортивные события планеты – Олимпиаду, чемпионаты мира по футболу и лёгкой атлетике, пережили сложные времена, три реконструкции, увидели Пеле, Марадону, Месси и даже последний концерт Виктора Цоя.

«Чемпионат» вспоминает главные вехи истории важнейшей спортивной арены страны.

Лучший стадион Советского Союза

Решение о строительстве грандиозного спортивного комплекса было принято Советом министров СССР 23 декабря 1954 года. Место было выбрано недалеко от центра города на излучине Москвы-реки. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв дал на разработку проекта всего три месяца.

Под руководством архитекторов Александра Власова (он работал главным архитектором Киева, когда Хрущёв был первым секретарём ЦК Коммунистической партии Украины, а затем Никита Сергеевич перевёз специалиста в Москву), Игоря Рожина, Николая Улласа, Александра Хрякова, а также инженеров Всеволода Насонова, Николая Резникова и Василия Поликарпова эта задача была решена. Проект был утверждён, строительство началось 1 марта 1955 года, точно в срок.

«Лужники» возвели за 450 дней – это нереальный срок даже с учётом нынешних технологий.

Строителям пришлось решать грандиозную задачу – подготовить гигантскую площадку на, как оказалось, болотистой местности и возвести комплекс к лету 1957 года. Именно тогда в Москве было запланировано проведение Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Но справились всего за 450 дней – даже с учётом нынешних технологий это нереальный срок. Тем более что возводилась не только Большая спортивная арена, но и масса других объектов.

Комплекс тогда состоял из Большой спортивной арены, Малой спортивной арены, Дворца спорта, плавательного бассейна и нескольких открытых спортивных площадок.

31 июля 1956 года состоялась церемония открытия — речь Хрущёва, парад спортсменов, а затем товарищеский футбольный матч между сборными РСФСР и Китая. Наши победили со счётом 1:0, единственный гол забил нападающий «Крыльев Советов» Вадим Редкин, а капитаном той команды был его одноклубник Виктор Карпов.

5 августа 1956 года на Центральном стадионе им. Ленина состоялось открытие I Спартакиады народов СССР — грандиозного события с участием тысяч спортсменов.

А далее было множество масштабных событий. Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Чемпионат мира по хоккею – 1957, во время которого матч СССР – Швеция прошёл на открытой арене в присутствии более 50 000 болельщиков. Советские хоккеисты не смогли выиграть и остались на домашнем турнире вторыми.

Первый в истории Московский международный кинофестиваль. Чемпионаты мира по спортивной гимнастике, баскетболу, спидвею, конькобежному спорту – всё это проходило на главной арене СССР. Там же звёздная сборная Бразилии по футболу во главе с самим Пеле обыграла советскую команду со счётом 3:0. Пеле в том матче сделал дубль.

Олимпийское десятилетие

Главное спортивное событие прошлого века для «Лужников» – Олимпийские игры, которые прошли с 19 июля по 3 августа 1980 года. Перед стартом того турнира комплекс был реконструирован. Появился универсальный спортивный зал «Дружба», а Малая спортивная арена была перестроена, превратившись из открытого объекта в крытое спортивное сооружение. Под западной трибуной оборудовали пресс-центр, комнаты для судей и почётных гостей, а под восточной – помещения для допинг-контроля и функционально-диагностический центр.

Перед Олимпиадой над стадионом надстроили четыре осветительные мачты. До Игр прожекторы располагались на верхней части трибун.

Обновлённые «Лужники» провели трогательные церемонии открытия и закрытия и соревнования по семи видам спорта. Ради главного события четырёхлетия Москва на время стала образцово-показательным городом, столицей страны процветающего коммунизма. То, что представители 65 стран объявили бойкот московской Олимпиаде из-за ввода советских войск в Афганистан, собственно праздник спорта не испортило.

Заполненные арены стали свидетелями триумфа сборной СССР, завоевавшей 80 золотых медалей. А улетающий под гениальную песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова и слёзы десятков тысяч зрителей на стадионе и миллионов телезрителей талисман Игр Мишка стал одним из самых трогательных моментов за всю историю Олимпиад.

После Игр-1980 Центральный стадион им. Ленина продолжал оставаться ареной крупнейших событий, и не только спортивных.

К сожалению, есть в истории «Лужников» и чёрная страница. 20 октября 1982 года на последних минутах матча 1/16 финала Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Харлемом» (2:0) на трибунах возникла давка, в результате которой, по официальным данным, погибло 66 человек. При этом на трибунах не было даже 17 000 зрителей. Трагедию не афишировали, подробности стали известны лишь спустя семь лет.

В 1986-м главный стадион страны стал центральной ареной Игр Доброй воли – соревнований, которые были призваны показать, что олимпийские бойкоты остались в прошлом.

12-13 августа 1989 года в «Лужниках» прошёл Moscow Music Peace Festival. На одной сцене собрались Бон Джови, Motley Crue, Cinderella, Scorpions, Оззи Осборн, «Парк Горького», «Бригада С» и другие. За пару дней рок-фестиваль посетили около 200 000 человек. Даже чаша с олимпийским огнём вновь зажглась.

24 июня 1990 года 72 000 человек собрались послушать Виктора Цоя и пели с ним «Мы ждём перемен». Это был последний концерт Цоя на большом стадионе. 15 августа музыкант, на песнях которого выросли миллионы, погиб в автокатастрофе.

Спустя 36 лет, 21 июня 2026 года, в день рождения Виктора Цоя, в «Лужниках» вновь состоялся концерт «Кино», собравший более 60 000 зрителей. Музыканты использовали оцифрованный голос солиста.

7 ноября 1990 года на поле переполненных «Лужников» вышел Диего Марадона. Ещё один король футбола. Но он ничего не смог сделать в матче Кубка чемпионов со «Спартаком». «Наполи» великого аргентинца проиграл в серии пенальти, хотя сам он свой удар реализовал.

Рынок и концертная площадка

После развала СССР словосочетание «Центральный стадион им. Ленина» исчезло из названия «Лужников», а на территории комплекса открылся огромный рынок, которые москвичи коротко называли «Лужей».

Бум уличной торговли в России начался c указа президента Бориса Ельцина от 29 января 1992 года, легализовавшего её «в любых удобных местах». Огромная территория тут же была заставлена палатками. «Лужа» стала настоящим символом уличной торговли в России.

Инициатором открытия рынка стал тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков. И он же десятилетие спустя, в 2003-м, издал указ о выводе рынков за территорию спорткомплексов. Окончательно «Лужа» перестала существовать в 2011-м.

В 1990-х «Лужники» продолжали принимать футбольные матчи, благодаря «Спартаку» в Москву приезжали сильнейшие клубы Европы, в том числе «Реал», «Барселона», «Бавария», но комплекс больше ассоциировался с рынком и концертами мировых звёзд. Именно там выступали Майкл Джексон и Мадонна, Rolling Stones и Metallica.

В 1996-1997 годах Большая спортивная арена была капитально реконструирована.

От финала Кубка УЕФА до финала чемпионата мира

Стадион обрёл кресла, козырёк, новый пресс-центр, вип-ложу, комментаторские кабины, табло. После реконструкции за $ 200 млн «Лужники» получили высокую категорию и могли претендовать на проведение матчей любого уровня.

Первым глобальным событием после реконструкции стало проведение финала Кубка УЕФА в 1999-м. РФС и Вячеслав Колосков сильно постарались, чтобы получить матч такого уровня. «Парма» с Буффоном и Креспо в составе обыграла «Марсель» со счётом 3:0.

Роман Павлюченко поздней осенью 2007 года поверг в экстаз всех болельщиков дублем в ворота сборной Англии. После этой победы в бурлящих «Лужниках» у сборной России появился шанс пробиться на Евро-2008. А дальше была просто сказочная история.

В 2008-м Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед» стали победителями Лиги чемпионов, в московском финале обыграв по пенальти «Челси». Роналду, который отличился в основное время, в серии пенальти свою попытку не реализовал, но про это почти не помнят. Зато промах поскользнувшегося капитана «Челси» Джона Терри вошёл в историю футбола.

В 2013 году в «Лужниках» прошёл чемпионат мира по лёгкой атлетике. Пожалуй, впервые в современной истории России трибуны стадиона вновь были заполнены не на футбольном матче, митинге или концерте. Усэйн Болт и Елена Исинбаева выступили триумфально.

После этого БСА вновь подверглась масштабной реконструкции к чемпионату мира – 2018. От прежней арены остался только исторический фасад, а всё остальное было перестроено.

Строители решили сложнейшую задачу. По качеству обзора с трибун стадион стал одним из самых удобных в мире. Убедиться в этом зрители могли во время товарищеского матча Россия – Аргентина. Десятки тысяч болельщиков пришли на обновлённую арену, чтобы посмотреть на Лионеля Месси.

А потом «Лужники» стали главной ареной чемпионата мира. Там было проведено семь матчей, включая финальный, после которого в центре поля трофей над собой поднимали игроки сборной Франции.

Не просто стадион, а пространство спорта

Сейчас «Лужники» продолжают свою яркую жизнь. Спортивный комплекс превратился в современное многофункциональное пространство, где есть не только арены для проведения соревнований, но и зоны рекреации и досуга.

Там по-прежнему проходят яркие концерты, большие футбольные матчи, в частности недавний финал Кубка России – 2026, а также другие спортивные соревнования, например, массовый полумарафон «Лужники» с финишем прямо у стен легендарной арены или рекордный фестиваль настольного тенниса на 6000 человек.

Прошли десятилетия. Исчез давно Советский Союз. Поменялась эпоха. Но строгий облик стадиона «Лужники» по-прежнему остаётся одним из главных символов отечественного спорта.