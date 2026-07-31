Первая медаль России на водном ЧЕ-2026 — серебро. Что помешало победить?

Стартовавший в Париже чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта принёс первую медаль сборной России в первой же дисциплине – командном турнире в прыжках в воду. Бороться за золото было вполне реально, но в итоге серебро. Свои возможности спортсмены упустили сами.

Командный турнир у прыгунов – относительно молодая дисциплина. В нём от команды участвуют четыре спортсмена, по двое на трамплине и на вышке. Сначала спортсменка и спортсмен прыгают по одному прыжку с трамплина, затем исполняют синхронный прыжок. И то же самое делает вторая пара, но с вышки. Всего шесть прыжков всех шести классов.

Тренеры сборной России выставили на командный турнир Надежду Трифонову и Григория Иванова на трамплине, а также Екатерину Беляеву и Руслана Тернового на вышке. Беляева заменила юную чемпионку страны Александру Кедрину, которая получила повреждение руки. Но обе пары вообще впервые выступали вместе и синхронные прыжки на официальных стартах никогда не делали.

Конечно, это сказалось. После двух личных прыжков Трифонова и Иванова на трамплине россияне лидировали с преимуществом в 30 баллов над итальянцами, но после синхронного винтового прыжка с разбега оно сократилось до пяти баллов. Не попали в отталкивание. На вышке не пошло с самого начала. Не слишком уверенный прыжок Беляевой и совсем неудачный Тернового – и итальянцы уже уверенно лидировали.

Переломить ситуацию могла только совсем неудачная попытка сборной Италии и отличная – сборной России. Не случилось ни того, ни другого. В целом никто из команд не феерил. Но первая медаль в Париже есть – турнир только стартовал и победы впереди.

В борьбе за бронзу сборная Украины после неудачного первого раунда буквально выцарапала награду у сборной Польши с разницей в 0,15 балла.