Российские синхронисты мощно стартовали на ЧЕ в Париже. Плюс две медали!

31 июля в Париже (Франция) стартовал чемпионат Европы по водным видам спорта. В первый же день турнира наши синхронисты завоевали две медали! Майя Дорошко и Елизавета Минаева ярко выступили в технической программе дуэтов, а молодой Захар Трофимов удивил на дебютном ЧЕ в мужском соло.

Как спортсмены принесли серебро и бронзу российской команде?

Мощное начало

Россиянки считались одними из фаворитов в технической программе дуэтов. Правда, даже при таком раскладе нашим девушкам пришлось бы буквально выгрызать место на пьедестале. Всё дело в серьёзных соперницах. Нужно было обходить мощных испанок, гречанок, британок.

И сборная России справилась с этой задачей. Майя Дорошко и Елизавета Минаева прекрасно исполнили свою программу под рок-композицию Rising Force от Ингви Мальмстина. Россиянки показали шикарный уровень синхронности, а ведь встали в пару Майя и Елизавета совсем недавно!

Кстати, после выступления российского дуэта произошёл забавный инцидент. Как только Дорошко и Минаева закончили программу, то француженки, которые на тот момент занимали кресло лидеров, поспешно начали собираться. И это – до оглашения оценок! Им уже всё было понятно.

За свою программу наши девушки получили 302,9950 балла и стали промежуточными лидерами.

Обойти сборную России не смогли ни британки, ни испанки. Последние вообще сенсационно провалились. Лилоу Льюис Валетте и Ирис Тио Касас ошиблись на гибриде, и он ушёл в пересмотр. В итоге за сложнейшую программу испанки получили гораздо меньше, чем планировали. Итог – восьмое место.

Единственными, кому удалось справиться с россиянками, оказались сестры Александри. Анна-Мария и Айрини-Марина почти год не выступали из-за смены спортивного гражданства с австрийского на греческое. Тем не менее эта пауза никак не сказалась на уровне синхронисток. В своём «Лебедином озере» они выдали почти идеальную синхронность (для тройняшек это и неудивительно), и за счёт более сложной программы обошли Дорошко с Минаевой – 311,4308. Тройку призёров же замкнули британки – 297,9108.

Успешный дебют

В отличие от женского дуэта, в мужском техническом соло россиянин не считался одним из фаворитов. Наш Захар Трофимов – юниор, лишь в этом году подключившийся к основной сборной. Буквально несколько недель назад синхронист выступал на первенстве Европы и увёз оттуда два золота. Но обольщаться не стоило – на дебютном ЧЕ соперники посерьёзнее.

Тем не менее Трофимову удалось удивить. Россиянин был не идеален, гибрид ушёл на пересмотр, но он всё равно получил отличные баллы за программу под Break On Through от The Doors – 235,7858. Было видно, что Захар мог показать больше – он сильно расстроился, когда выходил из бассейна.

Впрочем, такого результата оказалось вполне достаточно, чтобы попасть в тройку призёров. Россиянина сумели обойти лишь суперфаворит Ранджуо Томблин из Великобритании (249,3951) и итальянец Филиппо Пелати (241,7008).

Удивительным образом вне пьедестала оказался Деннис Гонсалес-Бонеу. Испанец выложился на все 100%, но недавняя операция на плече сказалась на качестве исполнения. Бонеу проиграл Трофимову лишь 0,4041 балла!

Впереди у Захара и у Майи с Елизаветой ещё несколько видов. Нет сомнений, что у россиян и там получится завоевать медали!