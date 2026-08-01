«Засудили, жесть». Кто виноват, что российские синхронисты остались без медалей в миксте?

Российские синхронисты остались без медалей в произвольной программе микст-дуэтов на чемпионате Европы – 2026. А после выступления Захар Трофимов и Алина Румянцева заявили, что их засудили.

Действительно ли это так? А если нет, то что вообще произошло?

«Стараешься, а тебя засуживают!»

Ещё пару недель назад Алина Румянцева и Захар Трофимов соревновались на первенстве Европы, где выиграли золото и серебро. А теперь приехали на взрослый чемпионат Европы, где соперники посерьёзнее.

Несмотря на юный возраст, россияне могли побороться за медали. Для попадания в тройку нужно было сделать всё идеально. А нашим ребятам это было под силу – они уже показывали свой уровень на Кубке мира.

Вот только что-то пошло не так. Румянцева и Трофимов отработали на максимум, но одну гибридную связку и один элемент судьи отправили на пересмотр. В итоге арбитры заметили ошибку в гибриде и серьёзно снизили россиянам баллы. Наши синхронисты получили 238,0834, чего не хватило на место в тройке. От бронзы Алину и Захара отделили 17,0807 балла.

Сразу после окончания соревнований Румянцева и Трофимов в расстроенных чувствах сделали громкое заявление. Россияне сказали, что их засудили.

«Не знаю, что произошло. По ощущениям, хорошо прогнали. Там, где мы ожидали ошибок, их не было. Ошибку поставили вообще в неожиданном месте. Надо посмотреть, что произошло, но мне кажется, нас засудили…

Алина Румянцева и Захар Трофимов Фото: TERESA SUAREZ/EPA/ТАСС

Я смотрю на баллы – без базовой ошибки мы бы обошли их всех! Я возмущён! Но пока не могу так уверенно заявлять о судействе, не пересматривали выступление. Завтра мы докажем! Мы будем первыми! Ждите золотую медаль! Засудили, жесть! Стараешься, а тебя засуживают! Завтра в нашей коронной программе мы должны доказать всё без слов. Я сейчас чувствую злость», – выпалил Захар в эфире «Матч ТВ».

«Мы пока просто в недоумении. Ничего сказать не можем. Не поняли, в чём дело. Сейчас будем разбираться. Наши тренеры сказали, что они довольны нашей работой. Это главное. Дальше будем смотреть», – добавила Алина.

Судьи не виноваты?

Это могло бы стать началом крупного скандала, однако тренеры сборной России всех успокоили – никто никого не засуживал. Наставник дуэта Гана Максимова подробно объяснила, кто виноват в том, что наши ребята остались без медали.

«Послушайте, есть объективные причины. Мы не можем сейчас судить, какую ошибку сделали ребята и за что им поставили базу. Конечно, я не думаю, что все другие команды были совершенны, но давайте раньше времени не будем эту тему развивать. По крайней мере, пока мы не увидим, была ли там действительно база или нет. Это будет этично по отношению к судьям.

Гана Максимова Фото: РИА Новости

Другой вопрос – мы сами виноваты в одном моменте. Вчера мы допустили совершенно глупую ошибку. Из-за большого количества программ и погружения в тренировочный процесс мы забыли подправить тренерскую карточку. Таким образом, мы потеряли четыре балла. Вчера вечером мы занимались тем, что облегчали дуэт, который ребята гоняли под 52 балла. Мы бы, конечно, не проиграли, если бы у нас была нужная сложность. Это наша ошибка.

Да, может, ребята где-то сделали небольшую помарочку, однако сегодня их выступлением я довольна больше, потому что они отплавали очень достойно. А если уж я, критически настроенный человек, так говорю, то всё было действительно достойно. Когда мы изучим видео, мы посмотрим, были ли там ошибки или нет. Если их не окажется, то, как я выяснила, протестов нет. Да и после драки кулаками не машут. Раз такие правила, значит, такие правила. Мы не должны давать ни одного повода придраться к нам. Если бы было идеальное исполнение, никто бы не придрался, думаю. Да, это не то место, на которое мы рассчитывали. Но если бы да кабы, то во рту росли бы грибы, извините.

Давайте не забывать: эта программа очень свежая, она меняется туда-сюда, это большой объём информации для ребят. Я очень довольна тем, что они сегодня смогли сделать. У нас идёт поэтапный процесс развития, и я вижу, как они прибавляют», – пояснила Максимова «Матч ТВ».

Вместе с тренером Ольгой Михайленко она заявила, что если бы со стороны наставников не было бы ошибки с карточками, а судьи не поставили базу, то наши ребята могли бы рассчитывать на второе или третье место.

Арбитры в микст-дуэтах действительно были крайне строги. Почти у всех команд хотя бы один элемент, поддержка и гибрид уходили в пересмотр. Кому-то в итоге снимали баллы, а кому-то – нет.

В любом случае сборной России не стоит расстраиваться – без медалей 1 августа команда не осталась. Майя Дорошко и Александра Шмидт взяли бронзу в техническом дуэте. Россиянки исполнили программу практически идеально, но оказались чуточку слабее гречанок и испанок.

В воскресенье, 2 августа, в Париже пройдут соревнования микст-дуэтов в технической программе. И, если судить по настрою Захара с Алиной, без медалей на этот раз они точно не останутся.