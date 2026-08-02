Российские синхронисты остались без золота из-за ошибки тренеров. Что произошло?

Наставники национальной команды допустили одну и ту же оплошность во второй раз подряд. Захар Трофимов был очень недоволен!

На чемпионате Европы – 2026 в Париже происходят удивительные вещи. Российские синхронисты остались без золота в микст-дуэте, хотя сделали всю программу идеально. Судьи просто не засчитали наши ребятам один хорошо исполненный элемент…

Но не спешите ругать арбитров. Победы Захара Трофимова и Алину Румянцеву лишили собственные тренеры!

Почему была сбавка?

В технической программе микст-дуэтов Трофимов с Румянцевой явно входили в число фаворитов. У наших ребят была вторая по сложности программа, а значит, при идеальном исполнении они смело могли претендовать на золото. Как минимум на первенстве Европы они с этой программой побеждали.

Тем более что у Алины с Захаром был боевой настрой: накануне синхронисты остались вне тройки призёров. Из-за ошибки тренеров в заявочной карточке спортсменам пришлось в последний момент упрощать программу, что привело к неточностям в исполнении.

Зато в технической программе спортсмены сделали всё идеально. Они выдали поддержки высочайшего уровня, точно передали эмоции (путь от любви до ненависти) и проявили невероятную синхронность.

Однако ещё во время выступления судьи обнулили первую акробатику. Такое решение вызывало вопросы, ведь Алина с Захаром сделали всё классно. Естественно, подобное сильно сказалось на результате – 215,9201 балла и лишь третье место.

Когда тренеры и синхронисты увидели оценку, то оказались в шоке. Они удивлённо открывали рты, разводили руками, а Гана Максимова стала говорить что-то недовольное в адрес судей. Тренеры сразу ушли разбираться с арбитрами. Все погрузились в томительное ожидание.

Ужасная ошибка

И лишь перед награждением стало ясно, что же произошло. Как оказалось, тренеры допустили ошибку в заявочной карточке, а значит, ничего исправить уже нельзя. Алина и Захар расстроенные вышли за своими бронзовыми медалями.

Уже после они рассказали, как же всё это случилось.

Алина Румянцева и Захар Трофимов Фото: РИА Новости

«Все сказали нам, что выступление было безупречным. Только перед награждением мы узнали, что случилось, потому что изначально вообще никто не понял, в чём проблема. Как оказалось, в тренерской карточке тренеры неправильно указали код от поддержки. Поддержка была выполнена очень хорошо, без вопросов, но это была не та поддержка, которую указали», – заявила Румянцева в эфире «Матч ТВ».

«Все, даже тренеры, говорят, что сделали хорошо. По ощущениям, даже сам кайфанул от выступления, а это почти всегда означает, что было хорошо. Два дня подряд делать ошибку в карточке – это сильно. Будем теперь намного осторожнее с этим делом. Главное, что мы с Алиной сделали всё хорошо и со своей стороны справились на максимум. Это очень радует!

Какие эмоции сейчас испытываю? Очень хорошие. Вчера мне объяснили, что я должен поадекватнее интервью давать, поэтому я теперь радостный. Улыбаюсь, здороваюсь со всеми. Вот так вот. Рад, что многим нравятся мои интервью, но они не нравятся главному тренеру.

Есть ли у меня шансы завтра на медали? Если не ошибутся в карточке, то есть. Очень на это надеюсь. Сегодня ночью перед сном открою карточку, всё изучу, заучу, может, что новое найду. Надеюсь, что нет (улыбается)», – добавил Трофимов.

Потерянное золото?

Неужели ошибки в заявке могут так сильно влиять на результат?

Увы, это так. В отличие от фигурного катания, в синхронном плавании спортсмены обязаны делать только те элементы, которые вписаны в карточки. В случае если было исполнено что-то другое, оценки судей за этот элемент будут умножаться на минимальное значение 0,1.

Оценка за элемент = базовая сложность элемента x среднее арифметическое оценок судей (за исключением самой высокой и низкой оценок).

Алина и Захар сделали ту самую акробатику идеально (двое судей даже поставили наивысшую оценку – 10). Вот только за это ребята толком ничего не получили: из-за того, что был заявлен другой элемент, всё умножалось на 0,1.

Ситуацию ухудшает лишь то, что всё выступление Трофимова и Румянцевой судьи оценили очень высоко. Россияне получили наименьшую сбавку за рассинхрон и вторую по высоте оценку за артистизм. Наша пара потеряла в баллах лишь за элементы из-за той самой ошибки.

Самое интересное, что тренеры по поводу произошедшего пока никаких комментариев не дали. А ведь именно их действия стали причиной возникшей ситуации. Особенно досадно, что ошибка была допущена уже во второй раз! Но, видимо, с давлением порой не справляются не только спортсмены.

Сегодняшняя ошибка, скорее всего, лишила россиян золотой медали. Конечно, нельзя говорить об этом наверняка: сложно сказать, какой элемент изначально хотели заявить и насколько сложным он был. Однако если брать усреднённое значение, наши ребята недосчитались около 15 баллов. А от золота россиян отделили 13,7582 балла.