Россияне взяли первое золото на ЧЕ-2026! Ради победы синхронистки пошли на большой риск

Если бы программу не поменяли в последний момент, могли бы проиграть!

Есть первое золото на чемпионате Европы в Париже!

Сборная России одержала яркую победу в произвольной программе групп. Наши синхронистки в последний момент усложнили свою постановку – и не прогадали. Какой же крутой получилась эта победа!

Рискованное решение

Сборная России была одним из главных фаворитов в произвольной программе. В предварительном раунде россиянки уверенно заняли первое место. Их отрыв от испанок, главных конкурентов, был приличным – 6,2125 балла.

Тем не менее в финале команда решила рискнуть. Тренеры усложнили программу сразу на 5,5 балла: с 78,0870 до 83,5670. Причём сделали это буквально накануне финала. На такое в сборной пошли, чтобы наверняка опередить сборную Испании в решающей битве.

«После предварительных мы столкнулись с тем, что испанки привезли связку, которая имеет бо́льшую сложность. Поняли, что, возможно, нам не хватит нашей сложности, чтобы обыграть испанок, и мы пошли на риск», – призналась в эфире «Матч ТВ» тренер групп Марина Голядкина.

И риск оправдался! Наши синхронистки исполнили программу «Онлайн – ты не одинок» просто прекрасно. Больше всего россиянки удивили последней, очень сложной связкой. Правда, судьи сразу отправили её на пересмотр.

Важнейшая победа

После этого решения судей началось томительное ожидание. Но вердикт арбитров порадовал болельщиков сборной России – 285,0346 балла и победа. Тот элемент был отправлен на пересмотр из-за своей сложности: судьи просто в моменте не успели рассмотреть, действительно ли синхронистки сделали то, что было заявлено в карточке аж на четырёх строчках.

Сборную России оценили просто великолепно. Сбавки за рассинхрон были минимальными (всего 2,7000 балла), а за некоторые элементы судьи поставили нашим девушкам максимальную оценку – 10.

По сути, именно благодаря этому усложнению россиянки и одержали победу. Отрыв от испанок составил всего 2,6805 балла. Оставь тренеры предыдущую сложность – могли бы и уступить, потому что в финале испанки превзошли сами себя. Они получили очень высокие оценки за артистизм и за элементы. К счастью, наши девушки всё равно оказались лучше.

ЧЕ-2026. Синхронное плавание. Произвольная программа групп



1. Россия – 285,0346 балла.

2. Испания – 282,3541 балла.

3. Италия – 256,1558 балла.

«Эта победа нужна была нам всем: нашим тренерам, спортсменам, прыжкам в воду, плаванию. Нам нужно было зарядиться на новые победы, обрести понимание того, что мы и дальше будем бороться, несмотря на все моменты, которые случаются. Мы будем бороться и докажем это всем ещё не раз», – заявила Светлана Ромашина.

И это действительно так. Очень важно, что первое золото ЧЕ-2026 у команды появилось именно сейчас. Впереди у россиян ещё несколько выступлений в группе и соло Валерии Плехановой. Победа явно зарядит синхронисток на высокие результаты и поможет ментально выдохнуть. Всё-таки до этого у сборной было несколько не самых хороших дней: мы оставались без медалей из-за собственных неточностей в выступлениях или ошибок тренеров, а где-то юным спортсменам просто не хватало опыта. Теперь же чёрная полоса прервалась. Наши – первые. Пускай так будет и впредь!