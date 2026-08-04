«Как там выжить?» Знаменитый альпинист погиб на горе, которую не хотел покорять

30 июля произошла трагедия, потрясшая весь мир альпинизма.

При сходе лавины на Броуд-Пик погиб один из самых известных горовосходителей в мире непалец Нирмал Пурджа.

Он ставил немыслимые рекорды и, кажется, ничего не боялся. Не хотел он подниматься лишь на ту вершину, которая его и погубила.

Отважный воин

Нирмал Пурджа родился в высокогорье – на высоте 1600 м над уровнем моря, но далеко не сразу осознал свою страсть к восхождениям. Молодой парень мечтал связать свою жизнь с военным делом и по следам отца и братьев прошёл тяжелейший отбор в бригаду гуркхов – солдат британской армии из непальских добровольцев.

Нирмал на скорости находил и обезвреживал бомбы во время военных операций в Афганистане, а также стал первым гуркхом, пробившимся в элитное подразделение Королевской морской пехоты. Непалец даже был награждён орденом Британской империи за исключительную и рискованную службу. До получения пожизненной пенсии ему оставалось провести в войсках всего шесть лет, однако он решил круто изменить свою жизнь.

Нирмал Пурджа Фото: Из личного архива альпиниста

В 2012 году во время отпуска Нирмал оказался в базовом лагере Эвереста. Это и стало точкой отсчёта в совершенно исключительной альпинистской карьере Пурджи. Он оставил интересную службу и стабильный заработок, заложил дом и отправился на встречу самым высоким вершинам мира.

Невероятные рекорды Нирмала

Когда непалец запустил «Проект Возможное» и заявил, что поднимется на все 14 восьмитысячников за один сезон (семь месяцев), никто не поверил. Нетрудно понять почему. Только вдумайтесь: до Нирмала самую быструю серию таких восхождений осуществил южнокорейский альпинист Ким Чан Хо в 2013 году. Тогда спортсмен поднялся на все горы за 7 лет 10 месяцев 6 дней – без использования кислородных баллонов.

Пурджа же переписал историю в 2019-м и действительно покорил все 14 восьмитысячников, правда, с кислородом. И потратил на это всего шесть месяцев – чаще чем одна вершина в две недели!

Во время восхождений Нирмал и члены его команды не раз рисковали жизнью и включались в спасательные работы, спуская с вершин альпинистов, терпевших бедствие. Каждое отступление от графика могло повлиять на рекорд Пурджи, но человеческие качества оставались превыше всего.

«Представьте, что вы один на высоте уже вторые сутки, вы умираете. Я просто не мог не полететь к нему на помощь», – объяснял это Нирмал.

Нирмал Пурджа Фото: NARENDRA SHRESTHA/EPA/ТАСС

Пурдже приходилось сталкиваться с финансовыми и бюрократическими проблемами. Это чуть не разрушило амбициозную цель, за которой уже следило всё альпинистское сообщество. Но Нирмал справился и здесь.

«Я чувствую себя живым, когда преодолеваю трудности», – продолжал альпинист.

Установив рекорд, спортсмен написал книгу «За гранью возможного», а Netflix снял о Нирмале документальный фильм «14 вершин: невозможное возможно». Пурджа сделал горы своей жизнью и основал компанию Elite Exped, которая занимается организацией коммерческих экспедиций на высочайшие вершины мира.

Преследуя новые вызовы, Нирмал вновь отправился покорять самые высокие горы мира, но уже без кислорода. На это у альпиниста ушло 2 года 4 месяца 28 дней. А ещё он первым совершил опаснейшее зимнее восхождение на К2, которую также называют «Дикой горой» из-за её экстремальных условий и высочайшего процента смертности (более 13%). Он же первым в истории взобрался на вершины Эвереста, Лхоцзе и Макалу за два дня. Всего за свою карьеру Пурджа поднялся на восьмитысячники более 50 раз.

Страшная трагедия

Поэтому, несмотря на огромное количество достижений, Нирмал поставил перед собой новую цель. Непалец решил в третий раз подняться на все 14 вершин – и вновь без использования кислородных баллонов.

Нирмал Пурджа Фото: Из личного архива альпиниста

И Пурджа почти добился желаемого. Роковая гора, забравшая его жизнь 30 июля, была 13-й в списке восхождений третьего круга. Но самое страшное, что альпинист не собирался покорять её в эти дни. Решение подняться на Броуд-Пик было скорее спонтанным. В Пакистан Нирмал и его экспедиция приехали ради Гашербрума II.

«Это не входило в план. Однако незадолго до поездки я посчитал, и оказалось: если взойду на соседний Броуд-Пик, пока здесь, останется только одна вершина – Чо-Ойю. И тогда я стану первым человеком в истории, взошедшим на все 14 восьмитысячников дважды. Без кислорода», – писал Нирмал в соцсетях.

Группа из 10 человек во главе с Пурджей, который только что отметил свой 43-й день рождения, отправилась на вершину, где и случилось страшное. Неожиданная лавина накрыла всех альпинистов группы.

О гибели Нирмала Пурджи рассказали в его компании Elite Exped:

«Сегодня с глубокой скорбью и невыносимой болью в сердце мы подтверждаем, что Нирмал Пурджа трагически погиб в результате схода лавины на Броуд‑Пик. Мы также получили подтверждение, что другие участники экспедиции не выжили. Наши самые глубокие мысли, молитвы и искренние соболезнования обращены к их семьям, друзьям и близким. Никакие слова не могут облегчить боль от этой непостижимой утраты.

Мир потерял одного из величайших альпинистов; лидера, который вдохновил миллионы людей своим мужеством, скромностью и непоколебимой верой в то, что человеческий потенциал гораздо больше, чем мы себе представляем. Пурджа хотел показать миру, на что способен человек, когда осмеливается мечтать о большем, верит в себя и не мирится с ограничениями».

«Как там выжить?»

В августе Нирмала ждали в России. Об этом рассказал президент Федерации альпинизма Кабардино-Балкарии спасатель международного класса Абдулхалим Эльмезов.

«Он очень любил Эльбрус, успел три раза на параплане слететь с вершины Эльбруса. Отчаянный парень был. Человек-машина, который не знал, что такое усталость», – вспоминает Эльмезов.

По его словам, у группы Пурджи не было надежды на спасение: «Там был серак. Это не просто снежный оползень, это лёд. Шансов у них не было. Ударная волна лавины — 200-300 атмосфер на квадратный метр. Как там выжить?»

Тело Нирмала и ещё нескольких альпинистов обнаружили 2 августа. Лавиной их унесло примерно на 1 км вниз по склону. У непальского рекордсмена остались жена и маленькая дочь.