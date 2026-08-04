Веха в истории лёгкой атлетики. Белый бегун установил новый рекорд на 100-метровке

Лаклэн Кеннеди, конечно, далёк от достижения Усэйна Болта. Но его 9,85 – это очень и очень круто. Объясняем почему.

22-летний австралиец Лаклэн Кеннеди неожиданно стал новой звездой лёгкой атлетики. Молодой спринтер вошёл в историю, финишировав при этом… вторым. В чём особенность его достижения?

Выбежал из 10 секунд!

Ни для кого не секрет, что в последние десятилетия моду в спринтерском беге задают темнокожие атлеты. Рекорды Усэйна Болта стоят крепко, и белые бегуны к ним и не подбираются. И вообще, для них результаты быстрее 10 секунд – это что-то экстраординарное.

От Лаклэна Кеннеди на Играх Содружества – 2026 в Глазго многого не ждали. Он вышел на финал 100-метровки в окружении соперников из ЮАР, Ганы, Нигерии, Намибии, Ботсваны и Зимбабве. Но ему улыбнулась удача!

Спортсмены рванули по мокрым дорожкам, и Кеннеди уже к середине забега вырвался вперёд. У самого финиша на 0,03 секунды парня обогнал камерунец Эммануэль Эсеме. Однако это не помешало Лаклэну стать главной звездой вечера.

Всё дело в том, что Кеннеди преодолел дистанцию за 9,85. И результат австралийца оказался лучше, чем у двух предыдущих рекордсменов.

Впервые 10-секундный барьер поддался белым атлетам только в 2011 году. Тогда француз Кристоф Леметр пробежал 100 м за 9,92. Превзойти его достижение смогли только в мае 2026 года, спустя 15 лет, когда американец Сэм Бласковски преодолел дистанцию за 9,89.

Лаклэн Кеннеди Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Самый быстрый белый спринтер

И вот теперь настало время Лаклэна Кеннеди. Улучшив предыдущее достижение на 0,04, он не только установил личный рекорд, рекорд континента и – в случае с Австралией – страны, но и переписал историю.

Теперь именно он самый быстрый белый спринтер в истории.

Да, этот результат не входит даже в топ-30 лучших (граница – 9,82), однако австралийскому парню всё равно есть чем гордиться.

Кеннеди, кстати, серебряный призёр чемпионата мира – 2025 в помещении на дистанции 60 м. В апреле же этого года на домашнем чемпионате в Австралии парень выиграл золото, пробежав 100-метровку за 9,96, став третьим белым атлетом, выбежавшим из 10 секунд, а спустя всего каких-то четыре месяца снёс со своего же результата ещё 11 сотых секунды. И прямо сейчас Лаклэн занимает 23-е место в мировом рейтинге на этой дистанции.

А рекордсменом мира на 100-метровке уже 17 лет является Усэйн Болт. В 2009 году великий ямайский атлет пробежал дистанцию за 9,58 секунды.

Пока ни белым, ни темнокожим приблизиться к этому времени не удаётся.