Россия вынесла Испанию на ЧЕ-2026! Наши девушки красиво ответили соперницам

Сборная России выиграла второе золото ЧЕ-2026! Наши девушки вынесли всех в технической программе групп. Даже обвинения наших в плагиате никак не сказались на результате. Это ли не ответ всем хейтерам?

Нервный старт

В технической программе сборной России пришлось выступать под давлением. Незадолго до старта разгорелся скандал – испанские синхронистки обвинили наших в плагиате в произвольной программе. По мнению спортсменок, россиянки поступили неэтично, скопировав сложный гибрид у Испании.

«У меня нет слов. Мне очень хотелось бы спросить, что творилось у них в голове, когда они принимали это решение. Неужели золотая медаль настолько важна для вас, что не имеет значения, каким способом выиграна? Копировать у страны, которая обычно ниже вас? Это что, правильный путь? Украсть чужую идею? Я бы хотела, чтобы они изменили ситуацию и осознали, что то, что они сделали, несправедливо, неэтично и недостойно празднования или достижения победы», – написала Алиса Ожогина, испанская синхронистка русского происхождения.

Конечно, такая обстановка вокруг российской команды вызывала беспокойство. Но наши девушки справились с нервами. Свою постановку «Закулисный роман» наши «русалки» сделали идеально. Благодаря этому сборная получила высочайшие оценки – 303,2467 балла.

Россия с лёгкостью обошла главных конкуренток испанок, доказав, что вчерашняя победа была не просто случайностью и «нечестной игрой». Наши спортсменки опередили Испанию на 6,8168 балла. Отличный ответ всем хейтерам!

Трудность программы россиянок была гораздо выше, чем у соперниц: 52,2000 против 41,9500. Так что с точки зрения техники наши синхронистки были лучше, чем испанки. Здесь нам просто нет равных!

Неприятный нюанс

Но важно тут другое. Не во всём сборная России превзошла конкуренток. Испания получила больше баллов за артистизм и меньше сбавок – за рассинхрон. И если синхронность – дело часто случайное (в некоторых видах мы были лучшими в этом компоненте), то с экспрессией у команды проблемы. Казалось бы, девушки выкладываются на максимум, но этого, оказывается, недостаточно.

Подобная история вызывает беспокойство перед последним видом – акробатикой.

«Над артистизмом нам надо работать ещё больше. На самом деле, завтра будет, наверное, самый сложный вид программы для нас. Он самый эмоциональный, самый рискованный. И это именно тот вид программы, где мы не можем, скажем так, «задавить» наших соперников техникой. Потому что нет связок, гибридов, которые выполняются вверх ногами. Соответственно, судьи это не оценивают, а оценивают только артистизм. По которому, как вы понимаете, на этом старте нам не дают подобраться к Испании, держат зазор. И, конечно, будут оцениваться поддержки. В плане поддержек постараемся сделать всё, что от нас зависит», – призналась главный тренер сборной Светлана Ромашина «Матч ТВ».

Главное, что команда знает о таких нюансах, а значит, сумеет их исправить. Если не к последнему старту ЧЕ, то к грядущим турнирам. А это куда более важная история перед ЧМ-2027 и Олимпиадой-2028.