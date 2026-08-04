Российские прыгуны разорвали соперников на чемпионате Европы. Красавцы!

Есть первое золото сборной России в прыжках в воду на чемпионате Европы в Париже! Руслан Терновой и Никита Шлейхер с огромным отрывом победили в синхронных прыжках с вышки, набрав высочайшую сумму баллов. С такими прыжками они в прошлом году в Сингапуре стали бы чемпионами мира.

Терновой и Шлейхер великолепно провели финал. Они уверенно лидировали после двух обязательных прыжков, но в первой же произвольной попытке допустили помарку, тут же отбросившую их на пятое место. Конечно, тут же вспомнился первый день чемпионата Европы, когда ошибки Тернового в командном турнире не позволили сборной России завоевать золото.

Однако четвёртую попытку парни сделали не просто отлично, а феноменально. Прыжок из задней стойки три с половиной оборота назад в положении согнувшись принёс Руслану и Никите 96,12 балла! Именно на этом прыжке они в текущем сезоне допускали ошибки на этапе Кубка мира в Монреале и на суперфинале в Пекине.

На этот раз они сделали то, что умеют. После не самой удачной попытки. Два оставшихся прыжка Терновой и Шлейхер также сделали на высоком уровне и одержали убедительную победу. Не потому, что кто-то ошибся, а потому, что сами сделали всё, что от них зависело, и разорвали соперников.

А ведь этой красивой и крутой победы могло и не быть. После двух неудачных выступлений на этапах Кубка мира и нарушения дисциплины обеими спортсменами комиссия по этике Федерации водных видов спорта России в мае вынесла решение о наказании.

Пару расформировали, на чемпионате России Никита и Руслан выступали с другими партнёрами. К тому же Шлейхер в мае был дисквалифицирован на три месяца и мог пропустить чемпионат Европы. Терновой этого наказания избежал, признав вину и публично извинившись.

К счастью, здравый смысл возобладал, оба поехали на чемпионат Европы и принесли сборной России победу в олимпийской дисциплине. На ЧМ-2025 в Сингапуре ребята бились с китайцами и проиграли в битве за золото какие-то десятые. Сейчас их сумма баллов выше, чем тогда.

Вторыми стали итальянцы, а третьими – украинцы, которые заявляли, что игнорируют российских соперников. Впереди у Шлейхера и Тернового ещё личные виды программы.