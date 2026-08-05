Чемпионат Европы для российских прыгунов всё-таки стал успешным. Кто исправил положение?

У нашей команды в Париже уже есть одна золотая медаль. Однако могло быть и лучше.

За пару дней до завершения соревновательной программы прыжков в воду на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта в Париже турнир из среднего для российской команды превратился в успешный. Всё изменилось после трёх олимпийских дисциплин, в которых были выиграны три медали, в том числе и золотая. И шансы на награды в оставшихся видах программы тоже есть.

Кто же стал героем?

Бледный старт

Континентальный чемпионат для сборной России начался с обидного серебра. В командном турнире россияне вполне могли брать золото, но ошибка Руслана Тернового не позволила побороться за победу. Спортсмен и сам признал, что баллов, которые он не добрал в своём коронном прыжке с вышки, не хватило команде для золота.

Командный турнир неолимпийская дисциплина, а потому воспринимается только как возможность для реализации медальных планов. Равно как и синхронные прыжки смешанных дуэтов с трёхметрового трамплина, где Илья Молчанов и Елизавета Кузина также добрались до серебра.

Впрочем, были и откровенные неудачи. В частности, в женских синхронных прыжках с вышки – олимпийской дисциплине – Анна Конаныхина и Александра Кедрина считались фаворитами, однако в итоге остались лишь пятыми, хотя соперницы своими ошибками давали все шансы. В личных прыжках с вышки 16-летняя Кедрина, которая триумфально выступила на чемпионате России и юниорском первенстве Европы, также остановилась далеко от наград из-за одной неудачной попытки. Личные прыжки с метрового трамплина не получились ни у мужчин, ни у женщин.

Три медали в олимпийских дисциплинах

До выступления Евгения Кузнецова и Никиты Шлейхера в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина чемпионат Европы для сборной России был очень блёклым. Два скромных серебра в неолимпийских дисциплинах. Но прыжки Евгения и Никиты всё изменили. Они бились за победу, что с учётом обстоятельств было подвигом.

У ветерана Кузнецова – травма колена, сложная операция, длительное восстановление и вновь травма. Шлейхер вообще рисковал пропустить Париж из-за наложенной на него дисквалификации собственной федерацией. Вроде бы дисциплинарное нарушение, за которое лидер сборной на три месяца улетел в бан. Хорошо, что все вовремя одумались.

Евгений Кузнецов в паре с Никитой Шлейхером Фото: Gian Mattia D'Alberto/Zuma/ТАСС

Могло ли у Евгения и Никиты быть золото? Да, могло, но победившие немцы были сильнее в высоте прыжков и делали их без срывов. Впрочем, рассчитывать на ошибки других – неблагодарное дело, нужно делать своё. Серебро с учётом всех обстоятельств – максимальный результат.

И уже в другой олимпийской дисциплине – синхронных прыжках с вышки – Шлейхер теперь в паре с Терновым взял своё золото с позиции силы, не оглядываясь ни на кого. Победа была красивой и убедительной, а четвёртый прыжок – просто феноменальным.

Даже тренер сборной Италии Микеле Бенедетти, подопечные которого феерят в Париже, был в восторге от россиян: «Если бы нужно было сказать об идеальном прыжке в синхронном виде, я бы назвал эту попытку».

К золоту и серебру лидеров бронзу в прыжках с трёхметрового трамплина добавила 18-летняя Надежда Трифонова, и это тоже большой успех.

Теперь в активе российских прыгунов в воду на ЧЕ-2026 пять наград: золото, три серебра и бронза. Впереди розыгрыш ещё четырёх комплектов наград, причём три дисциплины – олимпийские (прыжки с трёхметрового трамплина и с вышки у мужчин, и женский синхрон с трёхметрового трамплина). И шансы увеличить количество наград у сборной России весьма высоки.

А какой результат будет успешным?

Главный тренер сборной России Александр Доброскок называл два медальных плана. Сначала в интервью RT он говорил, что успешным было бы завоевание одной золотой, трёх серебряных и трёх бронзовых наград. А прямо перед турниром речь уже зашла о двух золотых и двух серебряных наградах. По любой из версий россияне очень близки к выполнению и даже перевыполнению плана.