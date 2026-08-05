Скандал в синхронном плавании: Россию обвинили в «краже» элемента и нечестной победе

На ЧЕ-2026 по водным видам спорта в Париже всё бурлит. Наша сборная бесцеремонно, но изящно использовала лазейку в правилах.

На чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта в Париже неожиданно громыхнуло в… синхронном плавании. Сборная Испании обвинила Россию в нечестной победе из-за скопированного у неё элемента.

Однако после внимательного рассмотрения проблемы оказалось, что ни россиянки, ни испанки в случившемся не виноваты. А проблема – в правилах!

Так что же там с нашим золотом? Честное оно или нет?

Обвинения в плагиате

В предварительных соревнованиях произвольной программы групп сборная Испании удивила всех необычной связкой – спортсменки делали движения асинхронно. Судьи оценили свежий гибрид крайне высоко, и это заставило тренеров российской команды пойти на риск.

К финалу наша команда адаптировала идею испанок под себя, тем самым значительно усложнив свою программу. Девушки изменили постановку буквально за вечер. Риск был большой, но он оправдался – именно за счёт этой связки россиянки и одержали победу.

Сборная России Фото: BOUE SEBASTIEN/Imago/ТАСС

Однако после этого на наших девушек посыпались обвинения в плагиате со стороны испанских болельщиков и синхронисток.

«У меня нет слов. Мне очень хотелось бы спросить, что творилось у них в голове, когда они принимали это решение. Неужели золотая медаль настолько важна для вас, что не имеет значения, каким способом выиграна? Копировать у страны, которая обычно ниже вас? Это что, правильный путь? Украсть чужую идею? Я бы хотела, чтобы они изменили ситуацию и осознали, что то, что они сделали, несправедливо, неэтично и недостойно празднования или достижения победы», – написала Алиса Ожогина, испанская синхронистка русского происхождения.

В сборной России заимствование фактически признали.

«Нужно воспринимать это спокойно. Прежде всего это — спорт. Нас обвиняют в плагиате? Вернёмся на 10-15 лет назад и вспомним, сколько стран, включая Испанию, делали все наши элементы, чувствуя себя абсолютно комфортно и спокойно.

Мы использовали тот шаг, на который пошли испанки, но это было осознанно и стратегически нужно, чтобы победить. После полуфинала мы поняли, что нам не хватит баллов, если Испания выполнит все элементы и им всё засчитают. А нам не ставят высокие оценки за артистизм. Вот мы и решили пойти на риск», – призналась главный тренер сборной Светлана Ромашина «Матч ТВ».

Правила не нарушены

А что по букве закона?

Тут всё просто. Сборная России хоть и подсмотрела чужой элемент, но не нарушила никаких правил. В синхронном плавании есть такое понятие – патент. Если команда изобрела новый элемент, то в течение года только она и может его исполнять. Правда, это касается только поддержек. На связки, гибриды, образы и прочее патенты не распространяются. Так что любая сборная всегда может скопировать что-то из перечисленного у другой команды.

Легальный чит-код

Впрочем, испанская сторона развела шумиху вокруг «воровства» не просто так, а для того, чтобы отвлечь внимание от собственной хитрости.

Чтобы понять её, снова обратимся к правилам синхронного плавания.

В группе элементы могут исполняться разным числом спортсменок. Если в связке принимают участие четыре синхронистки, то оценка умножается на 0,5. Если же элемент делают три спортсменки или меньше, то коэффициент – 0,3. При этом судьи обязаны оценить каждую показанную связку.

И тут-то кроется лазейка, которую нашла Испания. Если все восемь участниц группы показывают восемь разных связок, то суммарно элемент становится очень дорогим. Оценка за него получается гораздо больше, чем если бы восемь спортсменок делали одно и то же синхронно. При этом исполнять и отрабатывать этот элемент намного проще, ведь каждая синхронистка концентрируется только на своей работе.

Сборная Испании Фото: TERESA SUAREZ/EPA/ТАСС

Есть и ещё один приятный бонус. Судьи практически не могут её не засчитать. Из-за того что каждая спортсменка выполняет разные движения, арбитры просто не успевают уследить за всеми. К тому же, согласно правилам, пересмотр в замедленном формате разрешён лишь один раз, что не очень-то помогает в этой ситуации. А если судья не уверен на 100%, что синхронистками была допущена ошибка, то решение принимается в пользу спортсменов.

Вот и получается, что такие связки – легальный чит-код для команд. Их практически не нужно отрабатывать (с точки зрения синхронности), однако за них гарантированно можно получить космические баллы.

Неудивительно, что и сборная России, которая всегда славилась своими изнурительными тренировками синхронности, тоже решила этим воспользоваться. С одной стороны, ради победы на ЧЕ-2026. С другой – чтобы подсветить несовершенство правил.

«На соревнованиях все говорили между собой по поводу этой асинхронной связки. Никто ничего не понимает. И вроде все боятся сказать, что так нельзя. Потому что можно. Однако многих это взбудоражило. И когда многие страны поняли, что мы пошли на этот осознанный риск, взяли формат связки у Испании, многие к нам подходили и говорили: «Снимаем шляпу, вы молодцы». Ведь у нас была цель не только победить. Но и показать, что такую связку можно соорудить за один вечер. Это не имеет отношения к тяжёлой многомесячной работе над синхронными элементами. Такие связки отменят в ближайшее время, я уверена. Эта лазейка точно будет закрыта», – заявила Ромашина.

И в этом наставник сборной России права. После такого финала World Aquatics будет трудно закрыть глаза на происходящее. Федерации буквально придётся менять правила, чтобы избежать новых скандалов. На руку ли это России? Безусловно! Наша команда умеет побеждать и без всяких хитростей.