Большая грудь помогает побеждать? Необычный скандал в женском велоспорте

Теперь инспекторам «Тур де Франс» приходится следить за тем, чтобы девушки не носили подкладки под комбинезон.

Женский «Тур де Франс» в 2026 году омрачён большим скандалом. Весьма неожиданно главной темой последних дней в велоспорте стало обсуждение… размеров женской груди участниц соревнований.

И нет, тут не будет никакого сексизма и уж точно ничего из разряда 18+, всё намного прозаичнее. Выяснилось, что подкладки в комбинезон могут давать девушкам преимущество и считаться техническим допингом.

Ну что ж, как говорится, раскроем тему!

Бюстгальтеры раздора

Представители нескольких команд мирового женского пелотона выразили возмущение поступками некоторых участниц тура. По их мнению, соперницы используют подкладки под комбинезон в зоне груди для того, чтобы заполучить аэродинамическое преимущество в гонках с раздельным стартом.

Конкретные имена потенциальных нарушительниц при этом не назывались. Информацию опубликовало издание WielerFlits.

Но как это вообще может сработать?

Ответ дал профессор аэродинамики Берт Блокен, работающий в университете Хериота-Уатта (Шотландия) и Технологическом университете LUT (Финляндия). Журналисты предложили специалисту рассмотреть разделки на ОИ-2024 и «Джиро д'Италия» – 2025. И Блокен заметил закономерности.

Результаты научной работы таковы: накладка может снизить аэродинамическое сопротивление на 3,6% и принести гонщику не менее 0,78 секунды на каждый километр дистанции.

Иллюстрация из статьи Берта Блокена, Фабио Малиции и Тейса ван Дрюнена Фото: wielerflits.nl

«Речь идёт о так называемом Chest Fairing («нагрудном обтекателе»), который изменяет поток воздуха вокруг тела и уменьшает давление на бёдра. Благодаря этому снижается аэродинамическое сопротивление. Конечно, речь не идёт о выигрыше в десятки секунд, однако на дистанции в 20-30 км можно получить преимущество в несколько секунд, которое может оказаться решающим.

В своё время я обсуждал это с Майклом Роджерсом (бывший велогонщик, сотрудник UCI). Тогда речь главным образом шла о злоупотреблении размещением радиостанции на груди для уменьшения сопротивления воздуха. Я рассказал ему о наших исследованиях. Таким образом, UCI прекрасно осведомлён о проблеме», – приводит слова Блокена WielerFlits.

Грудь будут проверять

После того как к теме было привлечено внимание, на «Тур де Франс» стали проверять участниц на предмет нарушений. Перед стартом четвёртого этапа гонщиц осматривали инспекторы. Для более тщательного анализа (если он был нужен), рядом стояла закрытая палатка с инспекторами женского пола.

Проверка комбинезонов гонщиц Фото: Кадр из трансляции

Однако дисквалификаций не случилось, а именно такое наказание за подкладки грозит спортсменкам по правилам UCI. Изменение морфологии тела с помощью костюма – это де-факто технический допинг.

В самом пелотоне, похоже, рады проверкам. Менеджер FDJ United-Suez Стефан Делькур поделился мнением о происходящем.

«Мы никогда не пытаемся обходить правила таким образом. Если они хотят проводить такие проверки, значит, кто-то действительно этим занимается. Каждый сезон все команды всё больше работают в аэродинамических трубах и постоянно совершенствуют оборудование — от руля и велосипеда до шлема. Но мы не играем с правилами, мы всегда действуем открыто и прозрачно».

Чемпионка мира Марианне Вос тоже выступает за чекап перед стартом.

«Хорошо, что они пытаются обеспечить соблюдение правил. Все стремятся добиться максимально возможной аэродинамики, поэтому некоторые пытаются найти лазейки. Но существуют правила, которым нужно следовать».

Марианне Вос Фото: Szymon Gruchalski/Getty Images

Гонщики читерили всегда

В велоспорте и до свежей истории с женскими бюстгальтерами гонщики пытались хитрить, улучшая свою аэродинамику разными способами.

У мужчин, например, были и есть любители как бы невзначай вставить бутылку с водой в переднюю часть майки – совсем недавно Ян-Виллема ван Схипа сняли как раз за это.

Не так давно UCI ввёл нормы высоты носков. Ранее некоторые гонщики задирали их так высоко, чтобы ткань на голени уменьшала турбулентность.

А ещё во время «Тур де Франс» спортсменам запрещали носить носки со льдом. По мнению UCI, они тоже меняли морфологию тела.

Задним числом читеров, пользовавшихся подкладками, уже вряд ли выявишь. Можно долго обсуждать, что там у гонщиц было под комбинезоном, но результата это не даст. Очевидно, что девушек теперь будут проверять чаще. Главное, чтобы из всей этой истории не родился какой-нибудь другой скандал, связанный с чрезмерным контролем над женщинами и сексуализацией.