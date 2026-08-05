Пять основных итогов турнира по синхронному плаванию на ЧЕ-2026 по водным видам спорта в Париже. Россия там добыла три золота.

Российские синхронисты не лучшие даже в Европе. Но есть и хорошие новости!

Соревнования по синхронному плаванию на ЧЕ-2026 по водным видам спорта завершены. Сборная России выступила во всех видах и увезла домой семь медалей: три золотые, одну серебряную и три бронзовые.

За неделю выступлений в Париже случилось немало событий. Какие-то явно скажутся на будущем вида спорта в долгосрочной перспективе, а какие-то важны прямо здесь и сейчас.

Собрали для вас пять главных выводов после турнира.

Россия не лучшая даже в Европе

До отстранения любое место наших синхронисток, отличное от первого, воспринималось как неудача. Но теперь всё изменилось. Поменялись правила, поменялся состав сборной, поменялся тренер. И ЧЕ-2026 в Париже показал, что наши синхронисты сейчас не лучшие не только в мире, но и в Европе. Сборная России не смогла выиграть медальный зачёт в Париже.

Если считать по золоту, то победу сенсационно одержала Великобритания! Команда завоевала четыре медали высшего достоинства, в то время как Россия — лишь три. Правда, все четыре победы сборной Великобритании принёс один человек – Ранджуо Томблин. Он выиграл оба мужских соло и оба соревнования микст-дуэтов.

Ранджуо Томблин Фото: AP/TASS

Если же считать по общему числу медалей, то лучшей командой стала Испания. В копилке «Фурия Роха» восемь наград (1 – 5 – 2), у России – семь (3 – 1 – 3).

Для сравнения: чуть меньше медалей было на ЧЕ в 2021 году. Тогда было шесть наград, но россиянки выиграли все виды, в которых участвовали. Если же говорить про золото, то так мало побед у сборной не было с 2014-го. Правда, на том турнире было всего четыре дисциплины, из которых россиянки участвовали в трёх. И да, наши «русалки» забрали три возможных золота!

Конечно, не стоит вдаваться в крайности и утверждать, что Россия оказалась на дне. Вовсе нет, наша команда планомерно возвращается после долгого отсутствия. На ЧЕ-2026 россиянам удалось ярко проявить себя во всех видах. Да, медали получилось взять не везде, но на то были разные причины: где-то сказалось неоднозначное судейство, где-то – ошибки тренеров и самих спортсменов. Всё-таки для многих ЧЕ-2026 стал дебютным.

Если объективно, то всё нормально. Да, наша команда теперь выгрызает медали, серебро и бронза во многих видах – это нормально. Команда понимает, что ей есть над чем работать, и делает это.

Тут важно помнить: ЧЕ-2026 не финальная точка, а лишь важный пункт в понимании своего уровня на пути к ЧМ-2027 и Олимпиаде-2028.

Техника идеальна, артистизм хромает

Главное, что стало понятно в Париже, – Россия адаптировалась к новым правилам. Наши спортсмены научились создавать сложные, но при этом очень красивые и насыщенные программы в новых условиях.

По технике в Европе нам нет равных. Россиянки каждый раз заявляли самые трудные программы и получали наивысшие баллы за исполнение элементов. Да и за асинхронность наши почти всегда получали наименьшие сбавки.

Но вот с чем пока есть проблемы – так это с артистизмом. Наши спортсмены, казалось бы, выкладываются на все 100%, но всё равно получают недостаточно высокие баллы. Это касается и групп, и дуэтов, и соло. Например, та же сборная Испании за счёт артистизма навязывала серьёзную конкуренцию россиянам в группах, хотя сложность их программ была гораздо ниже.

Сборная России по синхронному плаванию Фото: EPA/TASS

Необходимость работы над эмоциями подчеркнула и главный тренер Светлана Ромашина.

«Над артистизмом нам надо работать ещё больше. Нас на мировой арене оценивают лучше, чем на европейской. Тут нужно делать определённые выводы. Не буду говорить какие, но всё равно. Работа с судьями должна вестись. Ходим и улыбаемся, слушаем обратную связь, что нам нужно добавить в том самом артистизме. Есть испанский артистизм, а есть всё остальное.

В других странах тоже задаются вопросом, что нужно сделать. Наверное, сказалось ещё время нашего отстранения, потому что потерялась насмотренность к нашим программам, исполнению. За это время именно испанцы заняли эту нишу. Со временем постараемся исправить эту ситуацию», – заявила Ромашина «Матч ТВ».

Растёт крепкое молодое поколение

После ЧМ-2025 сразу несколько синхронистов сборной России завершили карьеры или взяли паузу. На ЧЕ-2026 наша команда приехала в сильно обновлённом составе, и уж точно не провалилась!

В сборной появилось много талантливых молодых спортсменов: Валерия Плеханова, Алина Румянцева, Захар Трофимов, Кира Черезова, Ольга Тетюник, Елена Шабанова, Светлана Павлова. Кто-то на этом ЧЕ проявил себя лучше, кто-то хуже, но все на 100% запомнились зрителям.

Конечно, не во всех видах удаётся всё и сразу. Условно, Захар Трофимов не вынес всех и вся, как это делал Александр Мальцев. Но юный спортсмен взял высокую планку: добыл две бронзы. Для дебютного турнира – отличный результат. А если держать в голове, что были две ошибки тренеров, у Захара могло бы быть и больше медалей. Очень хороший старт!

Так что за будущее сборной России после этого турнира точно не страшно, особенно с точки зрения медальных перспектив на Олимпиаде-2028.

Даже тренеры могут ошибаться

Никто не застрахован от ошибок, абсолютно никто. Это ещё один вывод, который можно сделать по итогам ЧЕ-2026 в Париже.

На турнире дважды произошёл небанальный инцидент: тренеры опечатались в заявочной карте. В одном случае это стоило попадания на подиум, в другом – золотой медали. Ситуация неприятная и очень обидная, ведь оба раза спортсмены исполняли программу идеально.

Тем не менее наставники смогли взять на себя ответственность за ошибки, а синхронисты наши в себе силы простить и поддержать своих тренеров.

Возможно, даже хорошо, что подобное произошло сейчас, а не на Олимпиаде. Главное, что и тренеры, и спортсмены получили бесценный опыт, хоть и немного горький. Зато впредь в сборной России точно не будут допускать таких неточностей.

«Будем садиться, разговаривать. Главное, чтобы люди, работающие вместе, уважали и ценили друг друга. В таком дружном коллективе не должно быть помех», – призналась Светлана Ромашина «Чемпионату».

Впрочем, говоря об ошибках, стоит и похвалить обновлённый тренерский штаб сборной. Для Светланы Ромашиной и её команды специалистов это был первый крупный турнир, и он прошёл очень достойно. Шишки набиты, опыт получен, дальше наверняка будет только лучше.

Правила нужно менять!

Никто и ничто в нашем мире не идеально, даже правила синхронного плавания. И чемпионат Европы в Париже это показал.

Сборная Испании нашла лазейку и придумала несложный асинхронный элемент, за который гарантированно можно получить большие баллы. Россия, увидев это, повторила связку, за счёт чего и выиграла произвольную программу групп. В адрес команды со стороны испанских болельщиков и синхронисток полилось недовольство, россиянок обвиняли в плагиате.

Но наша сборная спокойно ответила на все претензии, а потом пояснила – связка была скопирована, чтобы показать несовершенство правил.

«На соревнованиях все говорили между собой по поводу этой асинхронной связки. Никто ничего не понимал. И вроде все боятся сказать, что так нельзя, потому что можно. Однако многих это взбудоражило. И когда многие страны поняли, что мы пошли на этот осознанный риск, взяли формат связки у Испании, многие к нам подходили и говорили: «Снимаем шляпу, вы молодцы». Ведь у нас была цель не только победить. Но и показать, что такую связку можно соорудить за один вечер. Это не имеет отношения к тяжёлой многомесячной работе над синхронными элементами. Такие связки отменят в ближайшее время, я уверена. Эта лазейка точно будет закрыта», – объясняла Ромашина.

Очень важно, что такая лазейка обнаружилась сейчас, в середине олимпийского цикла. За полтора года до Игр-2028 World Aquatics точно успеет исправить собственную неточность, а синхронистки смогут адаптироваться к поправкам. Сборной России, умеющей побеждать без хитростей, это только на руку.