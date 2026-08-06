«Ответ всем мы дали победами». Интервью с российской синхронисткой — героиней ЧЕ-2026

Мало кто ожидал от синхронного плавания на чемпионате Европы – 2026 по водным видам в Париже каких-либо громких сюжетов: всё-таки основное соперничество в этом виде спорта у россиянок идёт с китаянками. Так что старт рассматривался скорее как проходящий в рамках подготовки к ЧМ-2027 и, разумеется, ОИ-2028.

Однако сборная Испании подошла к турниру в отличной форме и дала серьёзный бой команде Светланы Ромашиной. Особенно противостояние обострилось после слов экс-россиянки Алисы Ожогиной, обвинившей Ромашину и сборную России в плагиате после одного из выступлений.

Тем не менее у России три победы, включая «золотую» точку в соревнованиях акробатических групп. Сразу после церемонии награждения «Чемпионат» пообщался с Ольгой Тютюник, одной из участниц нашей команды и узнал поподробнее как о самом турнире, так и о жизни российского синхронного плавания в новой эпохе – уже без Татьяны Покровской у руля.

«Меньше говорим – больше доказываем. Обсуждать какие-то высказывания не хочется»

– Поздравляем вас от всей души! Какие первые эмоции остались от победы?

– Благодарю за поздравление. Эмоции не описать, рады что выполнили все поставленные задачи, все остались довольны, тренеры, болельщики, мы сами. Не описать такую радость.

– Насколько серьёзным было волнение? По ходу чемпионата разгорелось серьёзное соперничество с испанками.

– Конечно, волнение было, без него никак. Это волнение и подбадривает нас, так как мы уже взяли два золота до этого – эти победы нас мотивировали ещё на один успех. Мы выходили на старт уже уверенными в себе, было попроще.

– Чувствовалась принципиальность соперничества с Испанией? Каждая победа давалась очень тяжело, к тому же с испанской стороны мы слышали разного рода высказывания…

– Не знаю, что сказать… Испанцы – наши главные соперники на этом старте, это правда. Но какие-то высказывания обсуждать не очень хочется.

– Знакомы лично с Алисой Ожогиной из сборной Испании?

– Нет, я лично с ней не знакома, не пересекалась.

– Согласны с тем, что подобные разговоры – лишнее? Надо доказывать всё в бассейне.

– Разумеется. Мы меньше говорим, больше показываем и доказываем. Свой ответ всем мы дали победами.

– Дальше остаётесь в Париже или сразу летите домой?

– Мы выезжаем на следующий день после заключительного финала.

– Было время погулять, осмотреться в столице Франции?

– Как приехали, у нас были цели только тренироваться и соревноваться. О прогулках не думали. Но сейчас уже можно со спокойной душой прогуляться, немного времени у нас будет.

– Первый раз в жизни в Париже?

– Нет, мы здесь были ранее на этапе Кубка мира.

– Есть особые ощущения от этого города?

– Конечно, а как иначе? Это всё-таки город любви. Очень красивый город, который не может не нравиться. Бассейн далеко, но раньше мы в Париже уже были, гуляли тут, видели все основные достопримечательности. Хорошее впечатление остаётся от этого города.

«Мы все скучаем по Татьяне Покровской. Она часть команды и всегда рядом с нами»

– Приятно быть первыми в Европе, но держите ли в голове заочное соперничество с китаянками? Думаете над тем, что будет через год в Будапеште? Через два – в Лос-Анджелесе?

– Конечно, держим в голове всех соперников.

– Был шаг вперёд по сравнению с Сингапуром? Выступать уже было проще? Всё-таки тогда был фактически дебют на международной арене после долгого перерыва для всей команды.

– На этом старте мы сделали большой шаг вперёд, добавили и по технике, и по артистизму, и в равнениях – везде добавили, старались по максимуму.

– Дальше надо будет добавлять именно в артистизме? По протоколам видим, как очень хорошо идём по технике, но в артистизме серьёзное отставание от тех же испанок…

– Думаю, нам есть куда расти, где добавлять и по артистизму, и по технике. Но мы и сейчас потихоньку двигаемся вперёд, сейчас ещё добавим, будем лучше и сильнее.

– Как изменилась работа с новым тренерским штабом? Появились новые фишки?

– Конечно, тренерский штаб поменялся, но работа осталась такой же, какой и была. Есть некоторые моменты, в которых начали работать больше, где-то больше расставляем акцентов, тренеры нам подсказывают, помогают.

– Справедливы оценки Светланы Ромашиной как более мягкого, понимающего специалиста? У Покровской имидж строгого человека.

– Светлана Алексеевна в нужные моменты говорит то, что надо. Где надо – она мягкая, когда надо – строгая, без этого никак. Но всё в рамках дозволенного, общей тренерской и спортивной этики.

Светлана Ромашина – тренер сборной России Фото: Данил Айкин/ТАСС

– С Татьяной Покровской держите какую-либо связь?

– Татьяна Николаевна иногда посещает наши тренировки. Также у нас иногда перед стартами проходят показательные выступления на базе, и она приезжает к нам, смотрит, оценивает, даёт напутственные слова. Это для нас очень важно.

– Чисто эмоционально скучаете по ней?

– Конечно, мы все скучаем по Татьяне Николаевне, но она всегда рядом с нами. Она часть команды.

– Как проходит общение с девочками в команде? Есть какие-то особые традиции у вас, обряды?

– С девочками у нас хорошие, дружеские отношения. Никто не ссорится, мы одно целое со всеми. Одна команда. Все вместе выполняем одну работу, у нас общая цель.

– Со всеми общаешься одинаково или есть девочки, с которыми сложились более тесные дружеские взаимоотношения?

– Дружу со всеми, у нас в целом очень дружная команда, но общаюсь больше всего с теми, с кем живу в номерах. Мы годами с одними и теми же людьми ездим по соревнованиям, по сборам, живём вместе и, конечно же, общаемся с теми, с кем живём вместе больше.