Ромашина бьёт все рекорды в синхронном плавании. Теперь она побеждает и как тренер!

Светлана Ромашина – главный человек в нашем синхронном плавании. Ещё недавно она сама штамповала победы одну за другой как спортсменка, а теперь дебютировала в роли тренера на крупном турнире. Её первый чемпионат Европы показал, что у синхронисток появился классный тренер!

Светлана – просто топ! Объясняем, почему так.

Символ команды

Столько медалей, сколько их у Светланы Ромашиной, в синхронном плавании нет ни у кого. Семь золотых наград Олимпиады, 21 (!) золото чемпионата мира и 13 золотых медалей чемпионата Европы. Масштаб впечатляет!

18 лет Ромашина была неотъемлемой часть сборной России, но в 2023 году завершила спортивную карьеру. Правда, никуда из синхронного плавания не ушла. Она начала тренерскую карьеру и вскоре стала наставником юниорской сборной России, а в 2025-м после ухода Татьяны Покровской возглавила и основу.

И с этого момента в российской команде началась новая эпоха. Светлана подтянула в тренерский штаб новых специалистов, а в сборную – молодых ребят. Всё это совпало с полноценным возвращением россиян на мировую арену. Так что почти весь сезон наши спортсмены ездили на этапы Кубка мира, где выступали более чем успешно, готовясь к ЧЕ-2026 в Париже.

Уверенный старт

ЧЕ-2026 стал дебютным не только для многих спортсменов сборной, но и для самой Ромашиной. Да, россияне не выиграли медальный зачёт, став лишь вторыми. И тем не менее турнир абсолютно точно стал успешным.

Ещё год назад сборная России осторожно возвращалась на ЧМ-2025, мучась в олимпийских видах программы. Теперь же всё изменилось – россиян котируют как фаворитов во многих видах. Да, пока мы не так уверенно побеждаем, как раньше, однако всё же медали добываем практически везде.

«На самом деле, этот чемпионат был для нас очень важен. Мы не просто возвращаемся – мы будем бороться только за золото. Мы прекрасно понимаем, что российская школа синхронного плавания – сильнейшая в мире. Мы видим это по возрасту 13-15 лет, где наши юниоры взяли все золотые медали и готовятся к первенству мира.

Просто чем выше уровень, тем больше конкуренция. Это не значит, что мы стали меньше работать. Просто вид спорта меняется. Я смотрю на это позитивно. Три золота в группе – это большой звоночек для всех наших конкурентов», – призналась Ромашина.

Россия завоевала награды в семи дисциплинах. Но важно тут совсем другое: наши спортсмены не остались без наград в олимпийских видах программы. Мы оказались лучшими в группах, а также попали в тройку в дуэтах. В шаге от аналогичного достижения были только испанки, но они выпали из топ-3 в технической программе дуэтов.

«Мы понимали, что не сможем занять здесь первое командное место. Конечно, хотелось бы, и очень хотелось сделать это красиво. Но мне кажется, сегодняшней победой мы показали, что готовы бороться, и будем делать это на чемпионате мира. А оценка – я думаю, четвёрочка у нас будет стоять.

У Великобритании, выигравшей медальный зачёт, нет группы, ничего нет, кроме микст-дуэтов и мужского соло. Они взяли золото в соло и в дуэте, но это заслуга отдельных спортсменов», – заявила Ромашина.

Светлана Ромашина Фото: Данил Айкин/ТАСС

Погоня за рекордом

Понятно, что сборная России сейчас не в идеальной форме, но это и не нужно. ЧЕ-2026 – не главная точка пути, а лишь важная отсечка на пути к чемпионату мира – 2027, а следом и к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелес. По сути, всё делается с прицелом именно на эти турниры.

«Моя цель – стать тренером олимпийских чемпионов. К этому и стремимся. Это больше цель, а не мечта. В нашем виде спорта ещё такого не было, чтобы спортсмен, сам олимпийский чемпион, стал потом и тренером олимпийских чемпионов.

Я человек-достигатор, и не скрываю этого. Здорово ставить перед собой новые цели. Всё складывается как пазл: картинка вырисовывается неплохая, и с каждым стартом частиц будет больше», – сказала Светлана Ромашина.

Нет сомнений, что своих целей на Олимпиаде-2028 и команда, и Ромашина достигнут. Впереди почти два года, за это время молодые синхронисты окрепнут и наберутся опыта, да и сборная вернёт себе вес на международной арене. Под руководством такого супертренера, как Светлана, возможно всё.