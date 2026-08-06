Российский спортсмен закрыл ЧЕ-2026 «золотым» прыжком. Как же круто выступил Терновой!

Он выдал шикарную серию прыжков, за один из которых получил больше 100 баллов.

Золото в прыжках в воду на чемпионате Европы – 2026 в Париже в заключительном виде — личном турнире в мужской «вышке» — выиграл россиянин Руслан Терновой. Его выступление получилось более чем убедительным. Для российского прыгуна это первая личная победа на соревнованиях такого уровня в карьере.

Терновой в Париже выступал с первого же соревновательного дня. Его неудачные прыжки с вышки оставили сборную России без золота в командном турнире. Некоторые эксперты утверждали, что Руслан не в форме. Но Терновой показал блестящие прыжки вместе с Никитой Шлейхером в синхроне с трёхметрового трамплина.

Победа была заслуженной, убедительной, красивой. И очень-очень нужной.

В прыжках с вышки у мужчин была настоящая рубка. Соперники просто на подбор – сильнейшие немцы Джейден Айкерман и Оле Рёслер, очень сильные украинцы Марк Гриценко и Алексей Середа, мощный британец Ноа Уилльямс, да и все остальные не просто так в финал пробились.

Но что творил Терновой! Россиянин после первой попытки уступал только Рёслеру, однако после второго раунда вышел на первое место и лидерство уже никому не отдал. В пятом раунде он делал прыжок 3,5 оборота назад согнувшись из задней стойки. И у него получилась просто идеальная попытка, которую судьи оценили в 100,80 балла. Хотя могли и больше, но не расщедрились на десятки.

В заключительном раунде Руслану уже не нужно было творить чудеса, однако он и последний прыжок сделал на высочайшем уровне и не оставил соперникам даже математических шансов. Немцам, которые бились с Терновым за победу, не хватило бы даже всех десяток, чтобы настичь россиянина.

Заслуженное золото для Тернового и его тренера Раисы Гальпериной. Золото, к которому они долго шли. Сезон ведь вообще не складывался, на Кубке мира не получалось – постоянно были какие-то срывы. Даже дисциплинарное нарушение было, и Терновой едва не остался без чемпионата Европы, но признал вину и принёс извинения.

На главном турнире сезона он выдал то, что может. Показал то, о чём говорили ещё 10 лет назад. Худенький и бритоголовый 15-летний парнишка Руслан Терновой выиграл чемпионат России – 2016 в личном турнире на вышке, опередив в том числе и тогдашнего фаворита Александра Бондаря.

Трибуны дворца «Буртасы» в Пензе бурно приветствовали своего земляка, а тогдашний главный тренер сборной России Олег Зайцев говорил, что «у этого парня ртуть в голове, он любой прыжок сделает с правильным входом в воду, хоть просто его с вышки сбрось». Руслан вырос, переехал в Москву, в какой-то момент у него даже регресс был, однако он вместе с тренером всё преодолел.

Теперь главное – стабильно показывать прыжки такого же уровня и даже усложнить. Тогда и китайцам придётся непросто.

В финале чемпионата Европы выступал и ещё один российский прыгун Мирослав Киселёв. Он также в некоторых попытках продемонстрировал «ртуть в голове». Киселёв стал 10-м, но ему всего 14 лет. У него точно всё впереди.

По итогам ЧЕ-2026 в прыжках в воду на счету россиян шесть медалей – два золота, три серебра и бронза. План, который ставил тренерский штаб, даже перевыполнен.