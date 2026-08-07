«Вообще не хотелось идти в бассейн». Интервью с российским прыгуном, победившим на ЧЕ-2026

Руслан Терновой чуть не бросил спорт. Но остался и выиграл главное пока золото в своей карьере.

В прыжках в воду традиционно много разных дисциплин – даже на Олимпийских играх разыгрывают 12 комплектов наград, а на чемпионатах мира и Европы и того больше. Но среди многочисленных нововведений эпохи гендерного равенства по типу микстов с трамплина и мужских прыжков с 1 м есть отдельная строка – прыжки с 10-метровой вышки у мужчин.

Это самый рейтинговый и интригующий вид программы, который по своему накалу не уступает даже плаванию. И пусть главные фавориты в мире – это китайцы, даже на европейском уровне стать чемпионом именно в этом виде – мечта любого прыгуна в воду. На этот раз она исполнилась у Руслана Тернового, невероятно талантливого спортсмена с очень непростой судьбой.

Чего только не было в его жизни – пропуск трёх Олимпиад по разным причинам, обидный проигрыш китайцам в Сингапуре, падение в бассейн без сознания.

И вот наконец-то триумф! Подробностями этой победы Терновой поделился с корреспондентом «Чемпионата».

«У меня давно не получалось так хорошо выступить»

– Руслан, во-первых, ещё раз вас поздравляю. Какие у вас были эмоции сразу после победы? Они отличались от тех, когда вы выиграли синхрон с вышки с Никитой Шлейхером?

– Да, они отличаются. Победой с Никитой я тоже очень доволен, потому что это был мой первый «золотой» чемпионат Европы. Кроме того, я доволен тем фактом, что мы доказали: не просто так в прошлом году стали вторыми в Сингапуре. Мы доказали, что лучшие в Европе, лучшая синхронная пара. Я очень доволен, что у нас с ним всё получилось.

А в индивидуальных соревнованиях у меня так всю жизнь было – эмоции уже немного другие. В синхроне вы всё равно команда, ты радуешься и за партнёра, и за себя. А тут были чисто мои эмоции, потому что давно не получалось так хорошо выступить, да ещё и без ошибок пройти весь старт, тем более на международном уровне. Был хороший предпоследний раунд, но и дальше надо было настраиваться – не отдавать.

– Вы проводили какой-то внутренний анализ после Сингапура? Тогда на ЧМ вы классно выступили в команде, но потом в личке получилось далеко не всё. Наверное, было некое перегорание, слишком сильный настрой?

– Нет, перегорания не было. Просто на самом деле я тогда понял, что физически подсел. Финал чемпионата мира в Сингапуре в индивидуальных прыжках был одним из самых спокойных запрыгов в моей жизни. Я прыгал там не хорошо, не плохо – просто нормально. Но кому это «нормально» надо? Никому.

Руслан Терновой Фото: AP/TASS

Когда разминался перед самым финалом на воде, прыгал и понимал, что всё – у меня уже «сели» ноги. Я чувствую, что размялся, всё легко, а сажусь – и ноги не толкают. Всё, ничего не могу с этим сделать. До этого ноги болели, мышцы забивались, однако такого не было. Понял, что физика слабая, к сожалению, нужно её подтягивать.

Начали подтягивать, но есть небольшие травмы. Не такие существенные, однако колено болит сильно, и ноги на соревнованиях ещё дают о себе знать. Но это поправимо, нужно просто заниматься, время уделять.

– К чемпионату Европы уже иначе готовились, чтобы хватило сил на обе программы?

– У нас пришло новое руководство, и, естественно, поменялась подготовка. Мы начали по-другому заниматься с железом, достаточно серьёзно. Сначала работали с одними тренерами по физподготовке, потом – с другими. Раньше у нас была просто силовая подготовка, а сейчас к нам в команду пригласили именно специалиста по тяжёлой атлетике.

Мы занимаемся с ним уже месяца три. И уже мышцы не так забиваются, как раньше. Но за такой короткий период трудно понять, насколько это помогает. Нас уверяют, что потом это принесёт свои плоды: даст резкость и силу. Опять же, посмотрим. Самое главное, чтобы здоровье было.

– Вы прямо серьёзный вес тягаете? Сколько берёте?

– Так как я вышечник, поднимал становую тягу 120 кг, приседал…

– Рывком?

– Нет, просто присесть один раз по 110. Но суть не просто в приседаниях или становой, а именно как в тяжёлой атлетике: рывок, толчок, ещё какие-то названия, я просто не всё запомнил.

– А мышцы так не опасно растянуть, если они и так уже натренированные?

– Я общался с тренером, он сказал, что всё наоборот. Не знаю, у каждого тренера своя правда, ничего не могу сказать. Но его слова были такие: в основном травмы появляются, когда идут многоповторные упражнения, мышцы устают и дают сбой. Но, слава богу, в целом пока всё нормально.

«После Сингапура долго не хотелось приходить в бассейн»

– Многие говорят, что программа на таких стартах перенасыщена, в последнее время придумали много дополнительных дисциплин: миксты, командные виды. Согласны с тем, что слишком много всего и спортсмены не выдерживают? Или, наоборот, больше медалей – больше шансов?

– Знаете, это зависит от спортсмена. Кто-то вытягивает. Вот, допустим, итальянка Кьяра – она в любом случае будет лучшей спортсменкой года в Европе, выиграла пять из пяти. То есть она вывозит, она может. Допустим, у нас есть Никита Шлейхер – просто уникальный спортсмен. У него и трамплины, и вышка. Казалось бы, он такой худой, чтобы трамплины прыгать, все иностранцы удивляются, как он вывозит.

Сейчас ему уже тяжелее, но помню был Кубок России, он выиграл всё, единственное, что он не выиграл – это синхрон на вышке, тогда мы с Сашей Бондаревым взяли первое место. Он же занял первое место в индивидуале с вышки, первое – с трамплина, первое – в синхроне с трамплина и трамплин 1 м выиграл. Просто всё.

Никита всё может прыгать, если позволяет здоровье. Но не думаю, что я бы смог так. Почти всем нужно распределять нагрузку: кто-то прыгает один снаряд, кто-то – другой. А когда всё подряд, это может на самом деле закончиться не очень хорошо.

– У вас ставка чисто на индивидуальные прыжки – вышка 10 м – и пара с Никитой? В этот раз ещё и командные соревнования были.

– Командные изначально я не должен был прыгать: там девочка травмировалась, мне сказали: «Будешь прыгать?» Я сказал: «Ну хорошо, как скажете». И микст я прыгаю, но в этот раз не отобрался – когда как.

В команде не всё получилось, в моменте расстроился. Синхроном доволен, это был толчок к дальнейшему успеху, я успокоился. В индивидуале прыгал в своё удовольствие, наконец-то научился себя не накручивать. Лишний настрой часто мешает.

– Говоря о вашем настрое, слышал, что ещё в апреле были настроения, мол, всё надоело, всё идёт не очень… Как удалось за короткое время перенастроиться на Европу и приехать в Париж бодрячком?

– Я бы не сказал, что за короткое время. Очень долго было такое состояние, были даже мысли всё бросить, особенно когда что-то не получается. Это нормально, такое бывает у каждого спортсмена. Но вот перед чемпионатом России я наконец-то был в более-менее хорошей физической форме.

И сейчас, последние полтора месяца, есть большое желание тренироваться и прыгать, потому что ты приходишь на тренировку и понимаешь, что выкручиваешь прыжки, что сейчас не будешь биться об воду, скорее всего.

Ты больше не идёшь с мыслями в духе: как бы кинуться в воду, хоть как, когда тренер говорит тебе про техническую ошибку, а ты понимаешь, что просто не можешь это сделать…

– Что вам тогда помогло? Может, совет близких и родных, их поддержка?

– Нет, просто физическая форма пришла – вот и всё. И сразу другое настроение.

– Сингапур в плане настроя серьёзно помог? Вы всё-таки стали там вторым в синхроне, поняли, ради чего всё это делается.

– Придал сил, конечно, я был очень доволен. Но странно – почему-то я очень долго отходил после чемпионата мира. Возможно, это нормально – не знаю, у всех по-разному.

Долго не хотелось приходить в бассейн, долгое время прямо заставлял себя, совсем ничего не хотелось. Травма тоже влияла, тяжело тренироваться, когда колено болит. Однако сейчас всё нормально, слава богу. Впереди отпуск, как может быть плохо?

«Немец, ставший третьим, очень хочет приехать в Россию»

– Что в целом для вас значит чемпионат Европы? В контексте всей карьеры, планов на будущее.

– В любом случае это очень важный старт, как и чемпионат мира. Конечно, на Олимпийских играх я не был, но всё впереди.

– Сейчас в любом случае гораздо интереснее выступать? Каждый год есть большой старт, большое событие, ранее же все были закрыты внутри российского «пузыря»…

– Конечно. Помню, когда был второй сезон в России без международных стартов, уже никто тогда и не надеялся, ответственности просто ноль. И тот год у меня, наверное, был лучший.

Я из старта в старт показывал сумму за 500 баллов, в синхроне мы с Александром Бондарем прыгали и там тоже космические суммы показывали. Напряжения вообще никакого не было. Но дальше всё стало хуже, потому что ради чего?

– Всё-таки мотивация стала падать?

– Не без этого, непонятно, где конечная цель. Федерация старалась, те же денежные вознаграждения – это всё было очень круто, но не ими же всё ограничивается. Из старта в старт одно и то же, одни и те же лица, только бассейн меняется, и то не всегда. И ты прыгаешь просто на автомате.

А вот потом уже международные старты появились, чемпионат мира, и тут я прям воодушевился. Перед Сингапуром был большой подъём душевный. Но, опять же, после него – снова спад. Трудно сказать почему, возможно, возраст влияет, мне уже не 18 лет. Желания что-то делать не было, где-то скорее себя заставлял. И если сравнить мои прыжки полгода назад и сейчас – это же просто небо и земля.

Руслан Терновой Фото: AP/TASS

– То есть сейчас настроение уже отличное?

– Прямо сейчас – безусловно. Это был очень крутой старт. А дальше – отдых.

– Мы заметили, как вы тепло общались с соперниками. Дружите с иностранными конкурентами?

– Конечно, мы на самом деле со всеми иностранцами очень хорошо дружим. Наша тусовка прыгунов очень дружная. С одним из немцев ещё в юниорском возрасте соревновались, на чемпионате мира были с ним, на Гран-при.

А ставший третьим немец ещё молодой, однако ему тоже было интересно пообщаться, пытался что-то узнать, как переводится. У него русскоязычный тренер, он сам язык учит, ему интересна Россия, хочет как-нибудь приехать, узнать нашу страну. Надо приглашать. Так что все вместе общаемся, шутим, смеёмся и дружим.

– Языковой барьер не мешает?

– Увы, с английским у меня до сих пор не очень. Сколько себя ни заставляю, говорю себе – сейчас буду учить. Всегда во время соревнований думаешь: «Всё, приеду, буду учить английский». Приезжаешь домой – и, естественно, ничего. Отпуск, потом снова тренировки, сборы…

В моменте, когда идёт старт, ходят вокруг иностранцы, ты общаешься с ними, пытаешься, вернее, тут и начинаешь думать, что это большое упущение. А потом приезжаешь домой, хочется отдохнуть, ничем не хочешь заниматься. И всё по кругу.

– Как вы тогда общаетесь с ними?

– Как-то находим общий язык, где-то жестами, где-то через онлайн-переводчик. В любом случае все друг друга хорошо знают, это помогает.

– Глядя на такой результат, на такие прыжки, уже по-особому смотрите на то, что будет в Будапеште и Лос-Анджелесе? Там можно будет рассчитывать на многое?

– Ничего не могу сказать. Дальше как всё будет – оно всё настолько непредсказуемо. Сегодня я хорош, а завтра всё будет абсолютно по-другому. Поживём – увидим, не думал, что всё так получится даже сейчас.