После ЧЕ-2026 по водным видам спорта будет над чем подумать.

Россия показала прообраз олимпийской команды в прыжках в воду. К чему придём в 2028 году?

Российские прыгуны в воду стали третьими в общекомандном зачёте по итогам чемпионата Европы – 2026 в Париже. Если же считать только олимпийские дисциплины, то сборная России выступила ровно так же, как команды Великобритании и Италии, и уступила только сборной Германии.

Интересно разобраться в итогах турнира, учитывая, что, вероятно, в Париже выступала та команда, которая будет готовиться и к Играм-2028.

Четыре медали

Итак, на Олимпиадах в прыжках в воду разыгрывается восемь комплектов наград: личные и синхронные прыжки у мужчин и женщин на вышке и на трёхметровом трамплине. Никаких смешанных дуэтов и команд.

В олимпийской программе российские спортсмены завоевали четыре медали: золото на вышке у Руслана Тернового, золото в мужском синхроне на вышке у Тернового и Никиты Шлейхера, серебро в мужском синхроне на трамплине у Шлейхера и Евгения Кузнецова, а также бронза у Надежды Трифоновой на трамплине.

Если вспомнить ЧМ-2025 в Сингапуре с участием всех сильнейших в мире, там у сборной России в олимпийских видах была только одна медаль – серебро Тернового и Шлейхера в синхроне с вышки. Менее балла наши парни уступили тогда китайцам. В Париже выступала обновлённая команда, но из молодых лишь 18-летняя Трифонова смогла добраться до медали.

Так каковы же перспективы на ОИ-2028?

К мужской вышке вопросов нет

В мужской вышке всё стабильно. Тут никаких вопросов к спортсменам нет и быть не может. Два вида программы – два золота. Терновой после нескольких лет неудач и поисков себя выдал то, что он может делать регулярно. А у их пары с Никитой Шлейхером, которую тренеры разбивали в качестве дисциплинарных санкций, нет альтернатив. Как в личных прыжках, так и в синхроне россияне конкурентоспособны на мировом уровне.

На ЧЕ-2026 в личных прыжках выступал ещё и 14-летний Мирослав Киселёв. Он пробился в финал, где стал 10-м. При этом Мирослав в паре прыжков показал просто высочайший уровень. Если он сумеет постепенно усложнить программу, то вполне может стать резервным вариантом к Лос-Анджелесу-2028. Но тут нужно учесть, что Киселёв будет расти, его тело наверняка поменяется, а в координационных видах это сказывается очень сильно.

Дотерпит ли Кузнецов до ОИ-2028?

На ЧМ-2025 в личной программе на трамплине выступали Никита Шлейхер и Илья Молчанов, а в синхроне (и крайне неудачно) – Молчанов и Геннадий Фокин. К европейскому турниру в Париже после сложной травмы восстановился ветеран Евгений Кузнецов, который вместе со Шлейхером завоевал серебро. Кажется, что спортсмены показали почти свой максимум.

Фото – Евгений Кузнецов

Сможет ли Кузнецов сохранить себя до Лос-Анджелеса? Ведь ему будет уже 38 лет, а больное колено здоровее не становится. Но это пока единственный вариант. Если готовить новую пару, то делать это нужно уже сейчас, выиграть что-то с листа, как бывало в начале века, уже не получится.

В личном турнире на ЧЕ-2026 вместе со Шлейхером выступал Григорий Иванов. Оба были в финале, но результаты – провальные. Можно ли что-то изменить к Играм-2028? Выход один – нарабатывать физику и добиваться стабильности. Ничего нового и революционного тут придумать нельзя.

У девушек есть потенциал

В женской вышке лидер сборной – 16-летняя Александра Кедрина. В Париже она выступала с травмой и своего максимума показать не смогла. Плюс на неё выпала огромная нагрузка, соревнования по разным возрастам шли практически нон-стоп. Потенциал у Кедриной огромный, теперь дело за тренерским штабом – как её будут вести к Олимпиаде.

В синхроне с вышки альтернатив паре Кедриной и Анны Конаныхиной нет. В том же составе спортсменки выступали и на ЧМ-2025. А вот в индивидуальных прыжках возможны варианты. Формально второй номер команды Екатерина Беляева в Париже выступила неудачно.

На трамплине у женщин 18-летняя Трифонова – лидер. Но её бронза на чемпионате Европы – это максимум участие в финале чемпионата мира или Олимпиады. Чтобы претендовать на что-то большее, нужно улучшаться во всём. Возраст и потенциал позволяют Надежде это сделать.

Что касается синхронным прыжков, то Трифонова и Ульяна Клюева в Париже выступили средне и их олимпийские перспективы туманны. Именно в этом виде программы наши девушки пока очень далеки от лидеров.

Фото – Надежда Трифонова

Так всё хорошо или плохо?

Делать громкие выводы пока рано. Тренерский штаб команды серьёзно изменил процесс подготовки, сейчас всё заточено именно на Олимпиаду-2028. Результаты этой упорной работы и, возможно, новые имена, увидим уже через год. На ЧМ-2027 точно будет олимпийская сборная. И там можно будет давать более конкретные оценки проделанной работе.