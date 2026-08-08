Лучших российских гимнасток не пустили на чемпионат Европы. Решение о допуске — фикция?!

Семь членов сборной России по спортивной гимнастике пропустят чемпионат Европы – 2026, который стартует 13 августа в Загребе. Принимающая страна отказала спортсменам и специалистам в выдаче виз. Официальная причина: «не представлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания». При этом документы на всех участников подавались единым комплектом.

Женская сборная России осталась без Ангелины Мельниковой, Виктории Листуновой и Анны Калмыковой, лидеров команды, которые претендовали бы на медали, в том числе и золотые. Кроме того, отказ в визе получили Лейла Васильева, Алексей Усачёв, Сергей Найдин, Евгений Кисель, тренер Юлий Куксенков и врач Сергей Гулевский. Остальным 56 членам российской делегации визы одобрены.

«Видимо, это новый способ побеждать: не на помосте в борьбе, а с помощью отказа в визах. Спорт становится великим только тогда, когда лучшие выходят против лучших. А когда сильных соперников не допускают до старта, исчезает самое ценное – честная конкуренция. Я за честный спорт, без дискриминации», — отреагировала Ангелина Мельникова в своём телеграм-канале.

Точные слова, которые могут повторить любые спортсмены, раз за разом получающие отказ в праве соревноваться: лыжники, легкоатлеты, биатлонисты и многие, многие другие.

«Федерация гимнастики России расценивает отказ в визах как фактическое лишение ведущих российских спортсменок возможности выступить на квалификационном турнире. Подобная практика создаёт опасный прецедент, при котором административные решения могут напрямую влиять на состав участников и ход квалификационного отбора. По мнению федерации, это ставит под вопрос равные условия участия в квалификационных соревнованиях для спортсменов всех национальных федераций», – сказано в официальном заявлении ФГР.

Хорватская сторона подошла к вопросу выдачи виз крайне избирательно, не тронув лидеров мужской сборной России Даниела Маринова и Арсения Духно, и полностью выкосив женскую. Официальная причина для отказа, конечно, звучит смешно. Получается, Мельникова не смогла доказать, что намерена участвовать в соревнованиях. Странно только, что в каких-то странах проблем с получением виз нет никаких (та же Мельникова уже выступала в Европе), а где-то, видимо, выискивают любой повод, за который можно зацепиться.

Реальность сейчас такова: международная и европейская федерация гимнастики допустили российских спортсменов без ограничений. Но ограничения на уровне стран – не их юрисдикция. Спортивные чиновники просто не могут ничего сделать в таком случае для обеспечения равных условий для всех. А МОК, который недавно выпустил рекомендации для всех федераций о допуске россиян к соревнованиям и обещал помогать в том числе и с визовыми вопросами, тем и ограничился.

Да и не только в отношении россиян возникают подобные ситуации. Индонезия не пустила на прошлый ЧМ израильских гимнастов, и ничего им за это не было со стороны Международной федерации гимнастики. То есть на бумаге допуск вроде есть, но, как будет на самом деле, очень сложно прогнозировать.

Российская сборная всё равно примет участие в чемпионате Европы – этот турнир является отборочным к октябрьскому чемпионату мира в Роттердаме, где будут разыграны первые прямые путёвки на Олимпиаду-2028. Вопрос попадания на ЧМ-2026 наши должны решать любым составом, нужно занимать место в числе 13 сильнейших. А вот другой вопрос – не повторится ли история с визами и со стороны Нидерландов, – останется открытым до октября.