На ЧЕ-2026 по водным видам спорта её качество в главной реке Парижа проверили на себе и россияне.

«Чувствовался запах бензина». Как дела с водой в Сене через два года после Олимпиады?

Во время Олимпийских игр – 2024 в Париже едва ли не самым обсуждаемым видом спорта стало плавание на открытой воде. Обычно эта дисциплина интересна только узкой прослойке специалистов и хардкорных фанатов. Но столица Франции удивила местом проведения соревнований: заплывы проходили в самом центре города, в реке Сена, воду в которой никто из парижан в здравом уме не стал бы называть чистой до Игр.

Веками у парижан не было даже мыслей о том, чтобы купаться в Сене, по крайней мере, в пределах города. Однако мэр Парижа Анн Идальго использовала Олимпиаду в финансовом и медийном плане, чтобы реализовать свою давнюю мечту – вернуть реке функцию отдыха и спорта.

Получилось сомнительно. Олимпийские заплывы были проведены, но новости о проблемах со здоровьем погружавшихся в мутную воду триатлонистов и пловцов заполнили ленты всех мировых информагентств.

И вот спустя два года пловцов вновь отправили поплавать в Сене, на этот раз – в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта. Теперь среди них есть и россияне. Что они об этом думают? И как вообще всё прошло?

Смелый эксперимент от мэра Парижа

Кто только не смеялся над Анн Идальго, когда она только начинала реализовывать свою программу по очистке Сены и переустройству набережных. Идея сделать из Парижа «пляжный» город звучала примерно так же безумно, как план по открытию магазина модной женской одежды где-нибудь в Афганистане. Климат на севере Франции делает сезон коротким, и, что гораздо важнее, Сена была максимально не похожа на реку, в которой хочется поплескаться – купание грозило неприятными заболеваниями.

К Олимпиаде Париж вообще серьёзно переустроили. Идальго воспользовалась своим шансом и реализовала смелый эксперимент: ввела практически на всех улицах ограничение скорости в 30 км/ч, построила сеть велодорожек, парков и скверов. Город потихоньку превращался из туристического аттракциона в комфортный мегаполис, а тот же туризм обрёл новые смыслы.

Пляж на берегу Сены Фото: Mohammed Badra/EPA/ТАСС

Получилось практически всё, кроме проекта по очистке Сены и организации на реке пляжей. Важнейшей проверкой программы Идальго должны были стать соревнования по плаванию на открытой воде и триатлон, где лучших спортсменов мира отправили соревноваться именно в акватории воспетой Шарлем Азнавуром реки. Однако пиар получился, скорее, чёрным: пловцы один за другим жаловались на различного рода недомогания, а сами старты несколько раз были под угрозой отмены. Казалось, после такого о купании в Сене забудут, но как бы не так – в 2026 году программа пляжей была даже расширена, а в городе вновь провели масштабные заплывы в рамках ЧЕ-2026.

«Мы должны плавать в любых условиях»

В 2024 году российские олимпийцы в воду Сены не погружались, а в 2026 году возможность оценить обстановку у наших спортсменов появилась.

«Если честно, чувствовала запах бензина ещё в заплыве на 5 км», – рассказала наша спортсменка Полина Козякина. Запах появился не просто так: за сутки до заплывов на выбывание организаторы нашли рядом с зоной проведения соревнований нефтяное пятно. Проба воды показала сильное загрязнение, а тренировку перед заплывами пришлось отменить.

«Я пришла на тренировку первой из наших, примерно в восемь утра, меня единственную пропустили. Ко мне тут же подходят судьи, говорят, что плавать нельзя. Получается, что я узнала первой про отмену. Тогда следов на воде не заметила, но до этого видела их в реке», – вспоминает Козякина.

Не под запись о качестве воды не самым приятным образом высказывались и другие наши спортсмены. Хотя хватало и тех, кто хвалил Сену и в целом оргкомитет за эти соревнования. Главный тренер нашей сборной Кирилл Беляев также высказывался об условиях скорее положительно. «Мы понимаем, откуда берутся эти вопросы, но мы не смотрим на качество воды. Даже если оно было бы пограничное, это всё равно борьба. Моя позиция – мы должны плавать в любых условиях», – сказал Беляев корреспонденту «Чемпионата».

По словам нашего тренера, в плавании на открытой воде в принципе не бывает идеальных условий. Каждый раз это рулетка, а каждый старт преподносит новые сюрпризы – в этом и вся изюминка этого вида спорта. Да и вообще, ЧЕ-2026 нельзя сравнивать с Олимпиадой. В этот раз заплывы проходили на 3 км выше по течению. Если в 2024 году они стартовали у моста Александра III, то теперь гонка начиналась от Статуи Свободы (да-да, она есть и в Париже), а финиш – недалеко от Эйфелевой башни. Локацию сменили во многом ради хайдайвинга, экстремальные прыжки в воду – один из самых фотогеничных видов спорта, и кадры с прыгунами на фоне архитектурного символа Франции точно сделали этот чемпионат особенным. В плавании всё было не так красиво, но тоже атмосферно – каждый день на берегах Сены толпились как зеваки, так и явно подготовленные болельщики.

Немецкие болельщики на берегу Сены Фото: Рустам Имамов, «Чемпионат»

Не спортивный, а политический вопрос

По словам тех пловцов, кто был на Играх-2024, трасса в 2026-м оказалась требовательнее. «Здесь было сложнее из-за течения, здесь его оказалось больше, чем ниже по реке. Но зато было гораздо больше пространства для манёвров и обгонов. Так что в целом, думаю, здесь оказалось легче», – сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» венгерский спортсмен Давид Бетлехем, во многом сенсационно победивший в заплывах на выбывание. Но к качеству воды у Бетлехема возникли серьёзные вопросы, ведь далеко не все в его сборной в принципе хотели приезжать в Париж после Олимпиады-2024.

Да и по ходу чемпионата Европы у венгров возникли проблемы.

«Мы вели переговоры с европейскими организаторами и World Aquatics перед заплывами, однако они нам не отвечали. Общаться с ними было сложно. В нашей команде несколько человек заболели, но мы ничего не можем с этим поделать. Надеюсь, они изменят подход и будут прислушиваться к спортсменам. Однако в целом я рад, что не заболел во время заплыва», – продолжил Давид.

Единственным позитивным моментом, который отметил венгр, были восхитительные виды. Плыть рядом с Эйфелевой башней – особая привилегия.

Мы поговорили и с немцами, которым будто бы без разницы, в каких условиях побеждать. Но, видимо, в Германии не принято критиковать оргкомитет. Стоило только начать расспрашивать атлетов на предмет чистоты воды в Сене, как в беседу включался немецкий пресс-атташе.

«Думаю, сейчас вода нормальная. Много слышал про Олимпийские игры, что там было немало проблем. Насколько я понимаю, они правильно сделали, что перенесли место проведения соревнований. И эта локация действительно хорошая, – сказал Йоханнес Либман, не выступавший на ОИ-2024. – Здесь нет такого сильного течения, вода движется не так быстро. Так что условия хорошие. Один день были проблемы, однако организаторы очень быстро среагировали, устранили всё оперативно, так что мы смогли стартовать».

Складывалось чёткое ощущение, что Йоханнес хотел сказать что-то ещё – но ему не дали и сразу же отвели в сторону. А спортсмены из многих стран в принципе отказывались говорить про воду в Сене, в особенности – сами французы.

Сена во время ЧЕ-2026 Фото: Рустам Имамов, «Чемпионат»

Чистота Сены – это вопрос не спортивный, а политический, если учитывать, сколько денег, сил и внимания Идальго вложила в этот проект за последние годы. Париж буквально усыпан рекламой отдыха на воде. А соревнования в реке нужны как дополнительная его раскрутка. Хотя большой вопрос, допустимо ли проводить такие рекламные акции, рискуя здоровьем спортсменов.

С другой стороны, положа руку на сердце, нельзя сказать, что подобных проблем нет и в российских крупных городах. Москва-река непригодна для купания в черте города, в Неву петербуржцы погружаться тоже брезгуют, и даже в Казани 10 лет назад не без труда нашлось место для проведения заплывов в рамках чемпионата мира. Идальго хотя бы пытается вернуть Парижу то, что принадлежит ему по праву. А если запрещать соревноваться при малейших сомнениях, то все старты придётся проводить только на Байкале.