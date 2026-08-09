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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 1. Вечерняя сессия
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Расписание спортивных матчей 10 августа 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события понедельника: водный чемпионат Европы, РПЛ и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 10 августа 2026 года
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Начинаем неделю со спорта: «Факел» против «Ахмата», Шнайдер в паре с Мертенс в Торонто и плавание на ЧЕ-2026! Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлс (Великобритания) — Элисе Мертенс (Бельгия)/Диана Шнайдер (Россия), Торонто, парный разряд, 1/4 финала

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто пройдёт дальше?

Российская теннисистка Диана Шнайдер в паре с бельгийкой Элисе Мертенс вышли в третий круг турнира в Торонто в парном разряде. Во втором круге они обыграли Цзян Синьюй (Китай) и Фансянь У (Китайский Тайбэй) со счётом 6:3, 6:3. Теперь на пути у них Тереза Михаликова (Словакия) и Оливия Николлс (Великобритания). Смогут ли Шнайдер и Мертенс пробиться в полуфинал? Узнаем уже скоро.

Турнирная сетка Торонто. Пары
Превью четвертьфиналов в одиночном разряде:
Шнайдер и Александрова — в шаге от очной битвы в Торонто. Кто стоит у них на пути?
Шнайдер и Александрова — в шаге от очной битвы в Торонто. Кто стоит у них на пути?

⚽️ 19:30: «Факел» — «Ахмат», РПЛ, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
10 августа 2026, понедельник. 19:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто одержит первую победу в сезоне?

Программу 3-го тура закроет матч в Воронеже, куда приедут футболисты «Ахмата». Ни те ни другие пока не побеждали в нынешнем сезоне. Воронежская команда потерпела два поражения в двух турах, а «Ахмат» набрал всего лишь одно очко. Так что очень любопытно, одержит ли кто-то из них первую победу в чемпионате. Кстати, грозненский клуб обыграл соперника всего лишь один раз в шести встречах в РПЛ. А вот «Факел» одержал три победы.

Таблица РПЛ
«Ахмат» отправил нападающего в «Родину»:
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🥇🏊 19:46: Плавание, чемпионат Европы, 400 м комплекс, мужчины

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 400 м комплекс
10 августа 2026, понедельник. 19:46 МСК
Нет данных

Интрига: смогут ли россияне победить в отсутствие Маршана?

Безоговорочный фаворит на дистанции 400 м комплексным плаванием Леон Маршан снялся со своей коронной дистанции из-за последствий травмы бедра. Конечно, это открыло дорогу всем остальным. В первую очередь — россиянам Илье Бородину и Максиму Ступину. Если покажут свои секунды — будут претендовать на золото.

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🥇🏊 20:20: Плавание, чемпионат Европы, эстафеты 4х200 м, женщины и мужчины

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль
10 августа 2026, понедельник. 20:20 МСК
Нет данных
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль
10 августа 2026, понедельник. 20:33 МСК
Нет данных

Интрига: будет ли Россия с медалью?

На ЧМ-2025 российские команды пропустили эстафеты 4х200 м, так как тренеры посчитали, что если не бороться за медали, то нечего и плыть. На ЧЕ-2026 поплывут и женщины, и мужчины. Но сборные России далеко не фавориты, медали любого достоинства в эстафетах, которые называют «гордость нации», будут отличным результатом.

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