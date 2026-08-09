Топ-события понедельника: водный чемпионат Европы, РПЛ и теннис

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- 🎾 18:00*: Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлс (Великобритания) — Элисе Мертенс (Бельгия)/Диана Шнайдер (Россия), Торонто, парный разряд, 1/4 финала
- ⚽️ 19:30: «Факел» — «Ахмат», РПЛ, 3-й тур
- 🥇🏊 19:46: Плавание, чемпионат Европы, 400 м комплекс, мужчины
- 🥇🏊 20:20: Плавание, чемпионат Европы, эстафеты 4х200 м, женщины и мужчины
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Время в материале указано по Москве.
🎾 18:00*: Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлс (Великобритания) — Элисе Мертенс (Бельгия)/Диана Шнайдер (Россия), Торонто, парный разряд, 1/4 финала
*Время начала матча может измениться и будет уточнено
Интрига: кто пройдёт дальше?
Российская теннисистка Диана Шнайдер в паре с бельгийкой Элисе Мертенс вышли в третий круг турнира в Торонто в парном разряде. Во втором круге они обыграли Цзян Синьюй (Китай) и Фансянь У (Китайский Тайбэй) со счётом 6:3, 6:3. Теперь на пути у них Тереза Михаликова (Словакия) и Оливия Николлс (Великобритания). Смогут ли Шнайдер и Мертенс пробиться в полуфинал? Узнаем уже скоро.
⚽️ 19:30: «Факел» — «Ахмат», РПЛ, 3-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: кто одержит первую победу в сезоне?
Программу 3-го тура закроет матч в Воронеже, куда приедут футболисты «Ахмата». Ни те ни другие пока не побеждали в нынешнем сезоне. Воронежская команда потерпела два поражения в двух турах, а «Ахмат» набрал всего лишь одно очко. Так что очень любопытно, одержит ли кто-то из них первую победу в чемпионате. Кстати, грозненский клуб обыграл соперника всего лишь один раз в шести встречах в РПЛ. А вот «Факел» одержал три победы.
🥇🏊 19:46: Плавание, чемпионат Европы, 400 м комплекс, мужчины
Интрига: смогут ли россияне победить в отсутствие Маршана?
Безоговорочный фаворит на дистанции 400 м комплексным плаванием Леон Маршан снялся со своей коронной дистанции из-за последствий травмы бедра. Конечно, это открыло дорогу всем остальным. В первую очередь — россиянам Илье Бородину и Максиму Ступину. Если покажут свои секунды — будут претендовать на золото.
🥇🏊 20:20: Плавание, чемпионат Европы, эстафеты 4х200 м, женщины и мужчины
Интрига: будет ли Россия с медалью?
На ЧМ-2025 российские команды пропустили эстафеты 4х200 м, так как тренеры посчитали, что если не бороться за медали, то нечего и плыть. На ЧЕ-2026 поплывут и женщины, и мужчины. Но сборные России далеко не фавориты, медали любого достоинства в эстафетах, которые называют «гордость нации», будут отличным результатом.