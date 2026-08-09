Расписание главных заплывов водного чемпионата Европы — 2026. Когда ждать медалей россиян?

Корнев против Поповича, Чикунова против Эванс, Колесников против Самусенко. В Париже будет очень много крутых дуэлей.

В Париже на водном чемпионате Европы – 2026 стартует плавание. Практически все главные звёзды континента собрались в столице Франции и готовы показать лучшее, на что они способны. Турнир обещает быть очень интересным, а российские пловцы во многих видах программы станут лидерами.

Собрали в одном тексте самое интересное, что будет в каждый день плавательного ЧЕ-2026.

Начало заплывов указано по московскому времени.

Понедельник, 10 августа

19:46. Мужчины, 400 м, комплекс

Уже в первый день у россиян будут отличные шансы на медали в плавательном бассейне. На дистанции 400 м комплексом главным фаворитом был рекордсмен мира Леон Маршан, но француз снялся с этого вида программы, чтобы не усугублять травму бедра, которую он никак не может вылечить. В его отсутствие Илья Бородин и Максим Ступин получили все карты в руки.

20:33. Мужчины, эстафета 4х200 м, вольный стиль

Эту эстафету называют «гордостью нации». На ЧМ-2025 в Сингапуре тренерский штаб сборной России даже не стал выставлять команду на эту дисциплину, однако сейчас наши поплывут. Даже бронза будет огромным успехом, поскольку британцы и немцы намного сильнее. Кстати, за 13 минут до старта мужской эстафеты на выяснение отношений в аналогичной дисциплине отправятся женщины. Сборная России – также в деле.

Вторник, 11 августа

19:42. Женщины, 100 м, вольный стиль

Дарья Клепикова попробует составить конкуренцию рекордсменке мира Маррит Стенберген. У россиянки, нидерландки и итальянки Сары Куртис лучшие заявочные результаты. Безусловно, Стенберген – фаворит, но сколько раз было, когда проигрывали те, кому ещё до старта вешали на шею золото?

19:48. Мужчины, 100 м, брасс

Наши Кирилл Пригода и Иван Кожакин будут бороться со знаменитым британцем Адамом Пити. Но не только. Очень мощно выступает на этой дистанции итальянец Симоне Черасуоло, а вот текущие возможности его соотечественника Николо Мартиненги после восстановления от травмы плеча – пока загадка. Раньше Пити считался бы безусловным фаворитом, однако претендентов и кроме него сейчас достаточно.

Кирилл Пригода Фото: Sarah Stier/Getty Images

21:06. Микст, комбинированная эстафета 4х100 м

Сборная России в этой дисциплине – один из претендентов на высокие места. Всё будет зависеть от состава команды. Он станет известен только после предварительных заплывов. Шансы на медали точно есть.

Среда, 12 августа

19:52. Мужчины, 100 м, вольный стиль

Дуэль рекордсмена Европы и действующего чемпиона мира румына Давида Поповича и рекордсмена России Егора Корнева на королевской дистанции. Если не будет никаких форс-мажоров, то именно эти парни зарубятся за золотую медаль.

19:58. Женщины, 100 м, брасс

В Париже собрались все сильнейшие брассистки Европы на этой дистанции: чемпионка мира немка Анна Элендт, рекордсменка Великобритании Ангарад Эванс и россиянка Евгения Чикунова. Надо бы брать золото!

Евгения Чикунова Фото: Sarah Stier/Getty Images

Четверг, 13 августа

20:29. Мужчины, 200 м, брасс

Кажется, россиянин Кирилл Пригода — фаворит чемпионата Европы. Но только если покажет свои секунды и не позволит эмоциям взять верх в предварительных заплывах, где можно оставить все силы. Впрочем, 30-летний Пригода настолько опытен, что должен всё чётко разложить.

20:43. Мужчины, эстафета 4х100 м, вольный стиль

Тут и слова не нужны. Просто поболеем за наших парней.

Пятница, 14 августа

19:43. Женщины, 200 м, брасс

На этой дистанции ожидается дуэль рекордсменки мира Евгении Чикуновой и британки Ангарад Эванс. По сезону они показывали такие результаты, что на финише должны зарубиться между собой. Главное для российских болельщиков, чтобы Чикунову не накрыли те же проблемы, что в Сингапуре-2025.

20:51. Мужчины, 50 м, спина

В финале должна состояться российская дуэль: Климент Колесников против Павла Самусенко. Как и на чемпионате мира в Сингапуре. Колесников, конечно, фаворит, и полтинник – его любимая дистанция. Однако заплыв всё покажет.

Суббота, 15 августа

19:30. Мужчины, баттерфляй, 200 м

Первая из двух личных дистанций самого Леона Маршана. Француз отказался от комплекса, но на 200 м на баттерфляе у него нет соперников, кроме него самого. Что он покажет, едва восстановившись от травмы бедра?

Леон Маршан Фото: Alex Slitz/Getty Images

19:37. Женщины, 50 м, вольный стиль

Дуэль двух рекордсменок мира. Обладательница моря наград всех возможных соревнований, молодая шведская мама Сара Шёстрём, результат которой на полтиннике остаётся непревзойдённым, против нидерландки Маррит Стенберген, установившей в текущем сезоне лучший в истории результат на 100-метровке.

Воскресенье, 16 августа

19:30. Мужчины, 50 м, вольный стиль

Егор Корнев на своей коронной дистанции должен разорвать всех соперников так же, как и на чемпионате России. Он безоговорочный фаворит. Главное – нормально стартовать.

19:47. Мужчины, 200 м, комплекс

В отсутствие Леона Маршана в кои-то веки шанс на победу есть у всех остальных. Россияне Илья Бородин и Михаил Щербаков – среди претендентов на самые высокие места вместе с итальянскими парнями, но главный фаворит в текущей ситуации – британец Данкан Скотт.

20:06. Мужчины, 100 м, спина

Россияне Климент Колесников и Павел Самусенко против рекордсмена мира итальянца Томаса Чеккона. А также против француза Йоанна Ндойе-Бруара, грека Апостолоса Христу, венгра Хуберта Коша. Ожидается очень жаркая борьба.

21:11. Мужчины, комбинированная эстафета 4х100 м

Сборная России – действующий чемпион мира в этой дисциплине. Буквально через час после своего личного заплыва Колесникову (или Самусенко) нужно будет выдать максимум в эстафете. Наши парни – в числе фаворитов.