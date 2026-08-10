У России точно будут первые медали! Что посмотреть в первый день плавания на ЧЕ-2026?

На чемпионате Европы в Париже наконец-то стартовали соревнования по плаванию! 10 августа будут разыграны первые медали, за них сразятся и россияне.

Собрали для вас главные заплывы вечера, которые нельзя пропустить.

18:33. Полуфинал. Мужчины, 50 м, баттерфляй

После квалификации результаты крайне плотные, так что за выход в финал будет жаркая борьба. Среди главных звёзд Томас Чеккон, Ноэ Понти, Максим Груссе, Кристоф Милак. В битву ввяжутся и россияне Егор Корнев и Егор Юрченко. Особые надежды, конечно, на Корнева – на чемпионате России в Казани пловец творил настоящие чудеса!

19:36. Полуфиналы. Женщины, 100 м, вольный стиль

В полуфинал из россиянок пробились Дарья Клепикова и Александра Кузнецова. И если Дарью мы 100% увидим в финале (у неё третий результат в квалификации), то насчёт Александры такой уверенности нет. В любом случае они обе будут выкладываться почти на максимум.

Интересно будет последить за Маррит Стенберген. Утром действующая чемпионка мира обновила рекорд соревнований – 52,62. Нет сомнений, что она улучшит его и в следующем раунде. Кто знает, может, Маррит вновь побьёт рекорд Европы или мира? Всё-таки в июне пловчихе уже удалось сделать подобное на 100-метровке.

Дарья Клепикова Фото: РИА Новости

19:46. Финал. Мужчины, 400 м, комплекс

Леон Маршан из-за травмы отказался от дистанции, следовательно, у нас будет новый чемпион. Среди претендентов на победу – наш Илья Бородин. В квалификации он показал лучший результат, с запасом опередив соперников. Нет сомнений, что россиянин плыл не в полную силу, а значит, в финале будет жара!

20:05. Полуфиналы. Мужчины, 100 м, брасс

В следующую стадию из россиян квалифицировались Кирилл Пригода и Иван Кожакин. Пловцы показали далеко не лучшее время, хотя это вполне ожидаемо – никто не выкладывается на 100% в первом раунде. В полуфинале результаты должны быть лучше. При удачных раскладах оба пробьются в финал.

Но битва за восьмёрку сильнейших будет яркой. Как минимум интересно, кто окажется лучше: Илья Шиманович или Николо Мартиненги?

20:20. Финал. Женщины, эстафета 4х200 м, вольный стиль

Сборная России ярко выступила в квалификации и пробилась в финал с первого места. Ближайший конкурент – Германия – проиграл 0,4 секунды. В медальном заплыве будет интересно, особенно если учитывать, что команды вполне могут поменять составы. Впрочем, без наград наша сборная остаться не должна.

20:33. Финал. Мужчины, эстафета 4х200 м, вольный стиль

В отличие от девушек, в мужской команде ситуация не такая радужная. Четыре сборные показали в квалификации результаты лучше, чем Россия. Конечно, к финалу россияне могут обновить состав, но нет гарантий, что это серьёзно изменит ситуацию. В любом случае будем болеть за наших ребят и верить в попадание в топ-3 в борьбе с командами Германии и Великобритании!