Будет трудно, но без медалей наши спортсменки не уедут.

Стартует ЧМ-2026 по художественной гимнастике. Россиянки – больше не фавориты?

12 августа во Франкфурте-на-Майне (Германия) стартует чемпионат мира по художественной гимнастике – 2026. На турнире впервые за долгие годы выступит сборная России. Без медалей с ЧМ-2026 россиянки точно не уедут, хотя и не будут фаворитами главного турнира года, как было до отстранения.

Собрали для вас самую важную информацию о чемпионате мира.

Где и когда пройдёт ЧМ-2026?

42-й чемпионат мира по художественной гимнастике начнётся во Франкфурте-на-Майне 12 августа и завершится 16 числа. Первые два дня состязаний будут посвящены квалификациям, а с 14 августа начнут разыгрывать награды.

Гимнастки будут бороться за девять комплектов медалей: пять в индивидуальных видах, три – в групповых и один в командных соревнованиях.

Расписание ЧМ-2026

12 и 13 августа будут полностью посвящены квалификационным соревнованиям, россиянки выступят в потоках D и E. 14 августа определится чемпион в личном многоборье, а 15-го – в групповом многоборье. В последний день турнира будут разыграны оставшиеся медали в отдельных видах.

Расписание ЧМ-2026 по художественной гимнастике



12 августа

10:00 – 17:00 – квалификация (потоки A-D), обруч и мяч

17:15 – 23:30 – квалификация (потоки E-H), булавы и лента



13 августа

10:00 – 17:00 – квалификация (потоки A-D), булавы и лента

17:15 – 23:30 – квалификация (потоки E-H), обруч и мяч



14 августа

17:00 – 21:40 – финал, личное многоборье



15 августа

12:00 – 18:45 – финал, групповое многоборье



16 августа

12:00 – 12:45 – финал, группы, 5 мячей

13:10 – 13:45 – финал, индивидуальные атлеты, обруч

13:50 – 14:25 – финал, индивидуальные атлеты, мяч

15:00 – 15:45 – финал, группы, 3 обруча + 2 пары булав

16:10 – 16:45 – финал, индивидуальные атлеты, булавы

16:50 – 17:25 – финал, индивидуальные атлеты, лента

Сборная России на ЧМ-2026

На турнире выступит сборная России, правда, в нейтральном статусе. Немецкие власти воспользовались недавно внесённой поправкой от World Gymnastics, позволяющую не допускать россиянок с флагом на турниры, хозяева которых были определены ещё до решения федерации о допуске России. Наши спортсменки будут в нейтральном статусе под аббревиатурой AIN.

На ЧМ-2026 приедут главные лидеры нашей сборной: Мария Борисова, Арина Ковшова, Софья Ильтерякова. В групповых упражнениях сборную представит команда Санкт-Петербурга.

Фавориты ЧМ-2026

На чемпионате мира – 2026 будут разыграны первые квоты на Олимпиаду-2028. Их получат победительницы и призёры как личного, так и группового многоборья. Оттого битва в этих видах ожидается крайне яркой.

Главные претенденты на медали в личном многоборье: олимпийская чемпионка экс-россиянка Дарья Варфоломеев (Германия), чемпионка мира София Рафаэлли (Италия), чемпионка мира Стиляна Николова (Болгария). Все эти гимнастки сейчас пребывают в отличной форме, обладают огромным опытом, а Варфоломеев ещё и выступает на домашней арене.

Что касается групповых упражнений, то основные фавориты – сборная Китая, Японии и Испании. Поднебесная выступает довольно стабильно, а в 2024-м выиграла Олимпиаду. Кстати, команду тренирует наша гимнастка Анастасия Близнюк. Японки – действующие чемпионки мира, тоже регулярно доказывают свой высокий уровень. Испанки же по-праву считаются лучшей командой Европы: они брали титул на ЧЕ в 2025 и 2026 годах.

Шансы сборной России на медали

В индивидуальных видах россиянки не останутся без медалей. Ковшова, Ильтерякова и Борисова довольно стабильно попадали в топ-3 на этапах Кубка мира и чемпионате Европы. В многоборье шансов намного меньше.

Судить о нашей сборной в групповых упражнениях сложнее. Девушки практически не выступали на международных турнирах в этом году. На Кубке вызова россиянки стали третьими, пропустив вперёд Китай и Японию. Хотя тот турнир вызывал у многих вопросы из-за судейства: нашим спортсменкам порой ставили необъяснимо низкие оценки. Был ещё и чемпионат Европы, оттуда девушки уехали с двумя серебряными наградами.

И всё же вряд ли сборная России будет в числе железных претендентов на медали. В Германию приехала не та команда, что была на ЧЕ. Так что в такой ситуации попадание в топ-3 скорее будет приятной неожиданностью.

Где смотреть ЧМ-2026?

Трансляции на федеральных каналах, увы, не будет. Но российские болельщики смогут посмотреть соревнования на платформе Eurovision sport.